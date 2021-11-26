«Надеемся, что вакцины перестанут быть заложниками геополитики»

Когда произойдет взаимное признание ковидных сертификатов вакцинации, на что пандемия оказала благотворное влияние и почему в наступающем году стоит ждать подъема экономики? Об этом председатель совета директоров банка «Интеза», президент ассоциации «Познаём Евразию» Антонио Фаллико рассказал в интервью «Известиям». Беседа прошла после завершения VII российско-итальянского семинара, посвященного инновациям и прошедшего в Турине.

— Как, на ваш взгляд, пандемия повлияла на развитие инновационных проектов — она их затормозила или, напротив, придала ускорение?

— Пандемия коронавируса, конечно же, повлияла абсолютно на все проекты. В том числе инновационные. Но что касается инновационных проектов, то можно сказать, что они получили определенное преимущество. Потому что их количество увеличилось.

— А на каких отраслях коронавирус сказался положительно? Возможно, это фармацевтика и биотехнологии?

— Именно. Пандемия вынудила нас софинансировать проекты, связанные с разработкой вакцины, разработкой препаратов для лечения COVID-19. Поэтому в этом случае можно говорить, что пандемия стала своего рода драйвером, движущей силой. Я сейчас говорю о бизнесе в целом.

— У группы «Интеза Санпаоло» есть биолаборатории. Занимаются ли они исследованиями, связанными с коронавирусом, разработкой препаратов для его лечения?

— Мы сами — наша биолаборатория — не занимаемся исследованиями в этом направлении, но мы финансируем другие лаборатории, которые проводят такие изыскания. Мы принимаем участие в работе ведущего итальянского холдинга, занимающегося как раз биомедициной.

— Можно ли рассчитывать, что в следующем году Россия и Италия договорятся о взаимном признании сертификатов?

— Конечно же, в данном случае проблема имеет двойной аспект — геополитический и коммерческий. В том, что касается геополитического аспекта, решение должно принять Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). И уже после того, как решение будет принято на европейском уровне, одобрять вакцину будет итальянское фармакологическое агенство (AIFA). Второй аспект — коммерческий, это вопрос конкурентной борьбы. Конечно, крупные американские фармацевтические концерны не будут довольны приходу на рынок таких вакцин, как «Спутник» и «КовиВак».

Признание сертификатов, конечно же, было бы логичным шагом. Потому что это признание того, что уже свершилось. И это, естественно, повлекло бы увеличение туристических потоков в Италию. Но сертификат отражает сегодняшнюю ситуацию, сегодняшнее положение дел. А с такой ситуацией, как пандемия ковида, нам придется жить долго. Поэтому, когда оба сертификата будут взаимно признаваться, это идеальная ситуация. Но на данный момент это пока невозможно. Хотя следует сказать, что нет медицинских проблем для признания. Только геополитические причины. Поэтому надеемся, что взаимное признание, о котором вы говорите, произойдет как можно быстрее. А вакцины перестанут быть заложниками геополитики.

— На прошедшем семинаре прозвучала мысль: необходима совместная российско-итальянская платформа, в рамках которой будут разрабатываться инновационные проекты. Что-то уже делается в этом направлении?

— Пока что на данный момент нет конкретных проектов, но есть конкретные возможности для их появления. Мы наблюдаем повышенный интерес как с итальянской стороны, так и с российской. И этот интерес нужно будет претворить в жизнь в ближайшее время.

— Уже можно начинать подводить итоги года. Каковы они для банковской и финансовой сфер? И можно ли говорить о позитивных изменениях, если сравнивать его с 2020 годом?

— Этот год, несомненно, прошел намного лучше. Как с точки зрения объемов, так и с точки зрения качества. Поэтому мы имеем все основания полагать, что 2022 год будет поворотным. Я думаю, что мы уже научились жить в условиях коронавирусной инфекции и она уже не будет препятствием для экономического развития.