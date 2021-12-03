Вашингтон прост: США пустят привитых «Спутником V» после признания ВОЗ

США готовы открыть границы для привитых «Спутником V» после включения вакцины в список разрешенных для экстренного использования ВОЗ. Об этом «Известиям» заявили в Госдепе, информацию подтвердили в американском Центре по контролю за заболеваниями (CDC) . Из ответа обоих ведомств следует, что на российскую вакцину будут распространяться те же правила, что и на индийскую и китайскую: в Штаты допускают граждан, привитых Covaxin и Sinovac — эти препараты из Индии и КНР признаны Всемирной организацией здравоохранения, но не сертифицированы национальным американским регулятором. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) «Известиям» заявили, что даже после признания «Спутника V» ВОЗ въехать в США россиянам будет сложно из-за проблем с визами : посольство в Москве с мая этого года их не выдает, а в американских диппредставительствах в Казахстане и Турции ближайшие свободные даты собеседования — только с августа 2022 года.

Признаки признания

С 8 ноября въехать в США могут только те, кто привит вакцинами, признанными ВОЗ или американским регулятором Food and Drug Administration (FDA). Всего в списке разрешенных восемь вакцин, включая индийские и китайские.

В Госдепе США подтвердили «Известиям», что для въезда в страну достаточно быть привитым вакциной, признанной ВОЗ или FDA . Если Всемирная организация здравоохранения включит в этот список «Спутник V», то США откроют свои границы и для привитых российским препаратом, следует из ответа американского ведомства.

— Центр США по контролю за заболеваниями (CDC) определил: список разрешенных вакцин, действительных для въезда в США, будет включать препараты, одобренные или разрешенные FDA, а также вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) разрешенными для экстренного использования . В настоящее время для въезда в США разрешены: Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson; но также вакцины, такие как AstraZeneca, которые имеют лицензию ВОЗ. Мы отсылаем вас к ВОЗ по вопросу о признании организацией Sputnik V для экстренного использования», — говорится в ответе Госдепартамента на запрос «Известий».

В Центре США по контролю за заболеваниями «Известиям» уточнили, что все вакцины, признанные ВОЗ, будут приняты для въезда в Штаты .

23 октября ВОЗ возобновила ранее приостановленную процедуру преквалификации «Спутника V» для экстренного применения. Представители организации допускали, что сертификация препарата завершится до конца года .

В пресс-службе ВОЗ «Известиям» заявили, что у организации пока нет новостей о дальнейшей сертификации «Спутника V». Там также уточнили, что появление нового штамма коронавируса «Омикрон» не замедлит регистрацию российского препарата.

В конце ноября глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Минздрав РФ продолжает диалог с ВОЗ по этому вопросу, ожидается, что повторная инспекция организации прибудет в Россию в декабре . «Мы видим определенные позитивные подвижки», — уточнил глава РФПИ. На вопросы «Известий» в Российском фонде прямых инвестиций не ответили.

Юридические препятствия в рамках процесса преквалификации «Спутника V» устранены, искусственных задержек быть не должно, и всё состоится, как только российская сторона даст отмашку, заявил «Известиям» зампостпреда РФ при международных организациях в Женеве Александр Алимов .

При этом он уточнил: подтверждение — не просто «зеленый семафор». Положительное мнение экспертов может сопровождаться комментариями и техническими вопросами, на которые нужно будет дать ответы . Поэтому экспертная работа будет продолжена и потребует определенного времени.

— Затягивать, конечно, никто не будет . ВОЗ, насколько мы можем наблюдать отсюда, вопреки расхожему мнению, искусственно процесс не блокирует и заинтересована в сертификации российской вакцины. К качеству вакцины претензий также нет. Смотрим вперед с оптимизмом, — заключил дипломат .

Вашингтон прост Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Ранее в Министерстве здравоохранения РФ «Известиям» заявили, что в начале октября представители России и США обсудили взаимное признание сертификатов вакцинации.

По результатам обсуждения Минздрав РФ направил в департамент здравоохранения и социальных служб США письмо «с предложением рассмотреть возможность взаимного признания сертификатов о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции и проработать механизм взаимного признания сертификатов вакцинации», заявили в пресс-службе ведомства.

В посольстве США в Москве, а также в российском посольстве в Вашингтоне не ответили на вопрос «Известий» о том, на каком уровне находятся переговоры РФ и США по взаимному признанию сертификатов вакцинации.

Очередь на визу до августа

В США есть политизация вопроса вакцинации, считает президент Американского университета Эдуард Лозанский . По его словам, за ней стоят и фармгиганты, поскольку для них невыгодно появление на американском рынке зарубежных конкурентов, включая «Спутник».

— С другой стороны, если ВОЗ утвердит российскую вакцину, то у США не будет возможности дальше эту вакцину не признавать, — констатировал эксперт .

По его словам, в Штатах у истеблишмента есть предвзятое отношение ко всему российскому: «Всё, что исходит от России, — от вакцины до идей — встречает в лучшем случае подозрение».

Еще одной причиной для пересмотра нынешних правил въезда иностранцев в США может стать новый штамм коронавируса «Омикрон» . 1 декабря в Белом доме заявили, что Вашингтон изучает возможность ограничить авиасообщение с другими странами в свете его распространения.

Вашингтон прост Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow

Даже в том случае, если Штаты откроют границы для привитых «Спутником V», это не упростит въезд в страну для наших путешественников, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин . Это связано с визовым фактором: получить запись на американскую визу сложно, в РФ это невозможно.

С 1 августа диппредставительство США в России работает в минимальном составе — 120 сотрудников. Потому в американском посольстве в Москве россиянам рекомендовали обращаться за неиммиграционными визами в представительства США в других странах .

Сокращение американской дипмиссии произошло после того, как РФ ввела ограничения на наем граждан России и третьих стран в диппредставительства Соединенных Штатов. Эти меры были вызваны апрельскими антироссийскими санкциями со стороны Вашингтона.

— Но даже в других странах, где россияне ранее получали визу в США, очередь на собеседования — год. И то не всегда эти записи подтверждаются, — пояснил Дмитрий Горин «Известиям» .

Благодаря транспортной доступности наибольшей популярностью у россиян, желающих получить американскую визу, пользуется Казахстан. Однако сейчас временных слотов на собеседование практически не осталось. Как убедились «Известия», в посольстве США в Алма-Ате ближайшая дата для собеседования на неиммиграционную туристическую или деловую визу B1/B2 — 10 августа 2022 года. В диппредставительстве в Нур-Султане — 14 декабря 2022 года .

Аналогичные даты предлагают посольства США в Анкаре и Стамбуле — ноябрь следующего года и январь 2023-го .

С 12 мая посольство США в Москве прекратило обработку неиммиграционных виз для недипломатических поездок. Представительство продолжает оказывать лишь экстренные услуги для граждан США, выдает дипломатические и иммиграционные визы в случае истечения срока действия и в случае документально подтвержденных вопросов жизни и смерти.