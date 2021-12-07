Санитарный пароль: как Россия блокирует распространение «Омикрона»

Полный курс вакцинации прошли 65 млн россиян, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом напряженной . Глава кабмина добавил, что положение осложняется и выявлением во многих странах нового «Омикрон»-штамма. Для предотвращения его распространения усилен и санитарный контроль прибывающих из-за рубежа, добавила на заседании глава Роспотребнадзора Анна Попова. В Госдуме, комментируя «Известиям» ситуацию, отметили недостаточность сведений о новой мутации, а в Совфеде признали важность создания специального теста для выявления «Омикрона» .

Напряженная ситуация

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, что связано в том числе с распространением «Омикрон»-штамма. С этого свое выступление на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 начал премьер Михаил Мишустин.

— По итогам прошлой недели рост заболеваемости отмечен в 11 регионах. Положение дел осложняется тем, что в мире выявлен и во многих странах уже зафиксирован новый штамм коронавируса . Пока нет полной ясности, как он повлияет на общую картину. Надо быть готовыми к любому сценарию, — подчеркнул премьер.

Он добавил, что правительство направило 89 млрд рублей на поддержку системы обязательного медицинского страхования (ОМС). По его словам, средства пойдут прежде всего на лечение пациентов с коронавирусом. Медицинскую помощь продолжат оказывать бесплатно по полису ОМС во всех регионах страны. Кроме того, кабмин на три года продлевает упрощенный порядок ввоза и регистрации медицинских изделий, необходимых для лечения больных COVID-19 , добавил Михаил Мишустин. После своего выступления председатель кабмина попросил главу Минздрава рассказать о ситуации в регионах и показателях вакцинации. Министр, в свою очередь, отметил снижение численности зараженных граждан и постепенное возвращение коек пациентам с неинфекционными заболеваниями.

— Всего провакцинировано сегодня более 72 млн наших граждан. Полностью прошли вакцинацию почти 65 млн человек. В настоящее время, по данным регистра, вакцинировано более 62% от численности взрослого населения страны, — сообщил Михаил Мурашко.

Министр добавил, что среди граждан старше 60 лет прошли вакцинацию 61,7%. «Это как раз то направление, которым мы должны дальше продолжать идти для того, чтобы защитить людей старшего возраста», — отметил Мурашко.

Премьер призвал главу Минздрава наладить процесс вакцинации и в новогодние праздники. Глава Роспотребнадзора, в свою очередь, сообщила, что снимать какие-либо ограничения пока преждевременно , ведь отмена любого из них может привести к нивелированию достигнутых результатов. Особое внимание главный санитарный врач уделила и «Омикрону», который в настоящее время выявлен в России у двух человек. Анна Попова призвала путешественников следить за состоянием своего здоровья, даже если первичный ПЦР-тест дал отрицательный результат. Она также рассказала о том, что Роспотребнадзор усилил контроль в пунктах пропуска для прибывающих из-за границы.

— За прошедший период с 26 ноября на пунктах пропусках обследованы пассажиры из тех стран, которые были определены оперативным штабом, это более 5 тыс. человек, и, конечно, отработаны те борта, которые привезли наших отдыхавших в Южно-Африканской Республике . На сегодняшний день они размещены в обсерваторе, — отметила Анна Попова.

Санитарный пароль_4 Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Она также подчеркнула, что Роспотребнадзор вместе с Минздравом держат на контроле ситуацию по лечению и по состоянию пассажиров. «Все лица, у которых выявлен ПЦР-тестом коронавирус, госпитализируются, и для всех положительных результатов проводятся дополнительные исследования в виде секвенирования», — рассказала главный санитарный врач.

Также Роспотребнадзор позже сообщил, что прибывающие с 8 декабря в РФ из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Королевства Эсватини, а также Гонконга должны соблюдать двухнедельный карантин . Согласно постановлению главного санитарного врача, срок действия ПЦР-теста на коронавирус сокращается с 72 до 48 часов .

Новый штамм

В этот же день о новом штамме высказался и Владимир Путин . На совещании по экономическим вопросам глава государства в том числе напомнил позицию некоторых экспертов, согласно которой этот штамм может оказаться «живой вакцинацией».

— Говорят, он не такой вредный, вроде бы некоторые специалисты даже называют его живой вакцинацией. Но не будем забегать вперед . Во всяком случае некоторый отскок на рынках произошел, страхи оказались преждевременными по поводу нового штамма, но всё равно мы должны исходить из того, что уже пережили в предыдущие полтора года. Мы уже знаем все подводные камни, мне кажется, достаточно хорошо изучили с точки зрения их влияния на экономику , — добавил президент.

Проблема в том, что любая новая мутация опасна своей неизвестностью, отметил в разговоре с «Известиями» первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

— Мы знаем о новом штамме, что он очень быстро распространяется. Но о том, какие у него последствия, точных данных нет — есть только предположения . Поэтому мы должны в любом случае попытаться защититься от этого нового штамма. Для этого всё правильно делается. Все, кто прилетает оттуда, где зафиксирован «Омикрон», подвергаются обязательному тестированию. Если выявляется, то обязательная изоляция, — подчеркнул парламентарий.

Однако, по его словам, по этой мутации пока нет достоверных сведений, а имеющаяся информация противоречива.

— Есть информация, что болезнь с этим штаммом проходит в более легкой форме. Поэтому есть точка зрения, что с появлением «Омикрона» пандемия может пойти на снижение. Но это еще не доказано, а сейчас главное — защищаться , — резюмировал депутат.

В Совфеде согласились с тем, что информации пока мало и она неоднозначна. На сегодня четко рассказать о последствиях «Омикрон»-штамма невозможно, подчеркнул в разговоре с «Известиями» член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.

Санитарный пароль_3 Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— Информация поступает каждый день. Он активнее распространяется, но не так активно, как изначально предполагалось. Случаи, которые выявлены в России, не приведут к распространению этого штамма. Люди в карантине, их обследуют. Но угроза распространения существует . Очень противоречивая информация — вызывает он более тяжелые или легкие последствия, — отметил сенатор.