 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Спорт
Американский политолог назвал бессмысленным бойкот США Олимпиады-2022
Мир
Глава Еврокомиссии заявила о вакцинации 44% населения мира от COVID-19
Мир
Белый дом заявил о нацеленности США на стабилизацию отношений с РФ
Интернет
Минцифры предложило условие ограничения записи на «Госуслугах»
Спорт
Биатлонист назвал праздником для мира бойкот США Олимпиады-2022
Мир
Переговоры Путина и Моди продлились 3,5 часа
Политика
В Кремле рассказали о закрытой линии для переговоров Путина и Байдена
Мир
В ОДКБ назвали провокационными учения НАТО на востоке Европы
Общество
Только 9% россиян обращаются в полицию при столкновении с финансовыми мошенниками
Мир
На Украине начали строить завод по производству военных дронов
/

Без Бали: как «Омикрон» повлиял на новогодние планы путешественников

И почему, несмотря на ограничения, в РСТ ждут увеличения турпотока
Фото: РИА Новости/Ирина Засыпкина
Главный слайд
Начало статьи
Без Бали: как «Омикрон» повлиял на новогодние планы путешественников
2021-12-06 18:48:19">
2021-12-06 18:48:19
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новогодние каникулы пройдут у туристов с препятствиями: из-за штамма «Омикрон» правила въезда ужесточила Черногория, а остров Бали и Израиль так и не открылись. Непросто будет путешествовать и по России: без QR-кода в Сочи и Крыму практически никуда не пойти. Несмотря на это, турпоток обещает быть даже выше, чем в 2020-м, сообщили «Известиям» в Российском союзе туриндустрии. А вот после праздников он может резко упасть — даже в Турцию и Египет: с 1 февраля авиаперелеты будут доступны только привитым.

Губа не тура: где отдохнуть на Новый год за 25 тыс. рублей
Куда еще не поздно спланировать поездку

Куда можно за границу

Пока что единственные ограничения, введенные Россией в связи с появлением нового штамма «Омикрон» — ограничение на въезд иностранцев из ряда африканских стран и Гонконга, а также продление приостановки авиасообщения с Танзанией. Но ряд стран вводит свои ограничения, которые могут нарушить планы путешественников.

В частности, Черногория сократила период действия сертификата о вакцинации, который спрашивают при въезде, с года до шести месяцев, рассказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

— Россия так и не восстановила прямое авиасообщение с Черногорией. Тем не менее, в этой стране принимают российских туристов. Из-за «Омикрон»-штамма так и не открылись Израиль, Япония, — отметил эксперт.

Без Бали_1
Храм Богородицы на Рифе близ города Пераст в Черногории

Храм Богородицы на Рифе близ города Пераст в Черногории

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Плавучий остров: в Дубае россиян ждут морские круизы
Чем развлечь себя на борту современного лайнера

Власти индонезийского острова Бали, популярного у россиян в качестве направления «для зимовки», также приняли решение полностью закрыть границы для иностранных граждан с 24 декабря из-за «Омикрона». Ужесточила требования и относительно доступная для россиян Великобритания: помимо 10-дневного карантина всех путешественников старше 12 лет обязали предъявлять ПЦР-тесты при въезде. В свою очередь, Саудовская Аравия, наоборот, c 2022 года разрешила въезд в страну с прививкой «Спутник V», но нужно пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР.

Сейчас сложности связаны с тем, что страны постоянно меняют правила въезда, при этом везде они разные, — добавил Дмитрий Горин.

По его словам, более защищены организованные туристы, за которых ответственность несут туроператоры. Кроме того, россияне стали чаще покупать страховки, в том числе от невыезда, — с 2019 года их доля выросла с 10% до 52%.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала россиянам встретить Новый год дома и воздержаться от поездок за рубеж.

Без Бали_2
Туристы в пещере в горе Аль-Агра недалеко от города Эль-Хаса в Саудовской Аравии

Туристы в пещере в горе Аль-Агра недалеко от города Эль-Хаса в Саудовской Аравии

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Пришли гости: загрузка отечественных отелей выросла
В 2022 году цены на проживание продолжат расти

В данном случае это рекомендация, а не запрет. Статуса угрозы безопасности нет. Поэтому пока продажи туров на Новый год ни за границу, ни по России не снизились. Наоборот, в этом году на праздники мы ждем более массовый турпоток, чем в 2020-м, и это связано не только с тем, что открыто больше стран — около 70, в семь из которых летают чартеры, — но и с тем, что путешествовать стали чаще, — сказал Дмитрий Горин.

Он напомнил, что массовые туристические направления — Турция, Египет, Эмираты, Доминикана, Куба — на данный момент в связи со штаммом «Омикрон» правила въезда для россиян не меняли. Более того, Доминикана и Мексика вовсе не спрашивают ни ПЦР-тесты, ни справки о вакцинации.

Благодаря увеличению числа доступных для россиян направлений несколько подешевели и авиабилеты. Так, вылет за границу в декабре обойдется в среднем в 9,1 тыс. рублей в одну сторону. Годом ранее было 15,3 тыс., сообщили «Известиям» в туристическом сервисе OneTwoTrip.

Без Бали_3
Кубинцы и туристы отдыхают на набережной Малекон в Гаване

Кубинцы и туристы отдыхают на набережной Малекон в Гаване

Фото: РИА Новости/Мария Плотникова

Средний чек за авиабилеты туда-обратно на Новый год составляет 22 тыс. рублей — в Турцию, 23 тыс. — в Великобританию, 30 тыс. — в Черногорию, 34 тыс. — в Египет, 38 тыс. — в ОАЭ, рассказали в сервисе Aviasales.

Оксюмикрон: россияне стали чаще покупать туры вопреки новому штамму
Около 200 туристов застряли в ЮАР из-за авиаблокады этой страны

— На данный момент мы не фиксируем изменение динамики поисковых запросов на авиабилеты как по внутренним, так и по международным направлениям в связи с выявлением нового штамма коронавируса, — уточнила руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова.

Аналогичную информацию предоставили и в Aviasales. В компании предположили, что с момента появления «Омикрона» прошло еще слишком мало времени.

Русские горы

В популярных у туристов регионах РФ тоже действуют различные ограничения. Так, в Сочи без QR-кода не получится заселиться в гостиницу, пообедать в ресторане или пойти в торговый центр. В Крыму помимо QR-кодов пока признают и тесты ПЦР — эти документы понадобятся для посещения экскурсий, кафе, концертных залов, дискотек, музеев, театров и других мест, а также для заселения в отели.

В Петербурге QR-система повсеместно заработает под Новый год — 27 декабря. Код понадобится для посещения объектов общепита, торговых центров, заселения в гостиницы (тут будут признавать и тест ПЦР). В музеях и театрах Северной столицы QR-коды уже действуют.

Без Бали_4
Сноубордисты на склоне горной долины Цирк-2 горнолыжного курорта в Сочи

Сноубордисты на склоне горной долины Цирк-2 горнолыжного курорта в Сочи

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Ценные вершины: отели Красной Поляны на Новый год подорожали до 50%
Почему российские горнолыжные курорты взвинтили стоимость отдыха

В регионах, особенно, в Сочи, туристы уже привыкли к ограничениям и не пугаются их, заметил Дмитрий Горин. Сложностей с заселением не возникает — если путешественник не привит, он просто снимает квартиру у частника, предположил эксперт. По его словам, в России в этом году особым спросом будет пользоваться отдых в горах — в таких регионах, как Краснодарский край, Приэльбрусье, Домбай, Шерегеш, Хибины, Сахалин.

Регионы, которые помимо QR-кодов разрешают ПЦР-тесты, путешественников вообще не отпугивают, добавил эксперт. Беспокойство вызывает скорее введение кодов на транспорте с 1 февраля — это может сильно уронить поток, если многие все еще не сделают прививки. По словам Дмитрия Горина, в правительство уже поступило предложение при регистрации на рейс разрешить наравне с QR-кодами предъявить отрицательный тест ПЦР.

А вот требование QR-кодов для покупки жд- и авиабилетов с 1 февраля все же похоже не будет введено. Минтранс скорректировал свою позицию, сообщали ранее «Ведомости» со ссылкой на источники в авиакомпаниях и собеседника, знакомого с итогами совещания в ведомстве 1 декабря. Эту информацию «Известиям» также подтвердил информированный источник со ссылкой на документ Минтранса. В нем ведомство предлагает не требовать QR-код при покупке билета, но предъявлять его будет нужно при регистрации и посадке на рейс.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021