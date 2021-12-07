Без Бали: как «Омикрон» повлиял на новогодние планы путешественников

Новогодние каникулы пройдут у туристов с препятствиями: из-за штамма «Омикрон» правила въезда ужесточила Черногория, а остров Бали и Израиль так и не открылись . Непросто будет путешествовать и по России: без QR-кода в Сочи и Крыму практически никуда не пойти. Несмотря на это, турпоток обещает быть даже выше, чем в 2020-м , сообщили «Известиям» в Российском союзе туриндустрии. А вот после праздников он может резко упасть — даже в Турцию и Египет: с 1 февраля авиаперелеты будут доступны только привитым.

Куда можно за границу

Пока что единственные ограничения, введенные Россией в связи с появлением нового штамма «Омикрон» — ограничение на въезд иностранцев из ряда африканских стран и Гонконга, а также продление приостановки авиасообщения с Танзанией. Но ряд стран вводит свои ограничения, которые могут нарушить планы путешественников .

В частности, Черногория сократила период действия сертификата о вакцинации, который спрашивают при въезде, с года до шести месяцев , рассказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

— Россия так и не восстановила прямое авиасообщение с Черногорией. Тем не менее, в этой стране принимают российских туристов. Из-за «Омикрон»-штамма так и не открылись Израиль, Япония , — отметил эксперт.

Без Бали_1 Храм Богородицы на Рифе близ города Пераст в Черногории Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Власти индонезийского острова Бали, популярного у россиян в качестве направления «для зимовки», также приняли решение полностью закрыть границы для иностранных граждан с 24 декабря из-за «Омикрона». Ужесточила требования и относительно доступная для россиян Великобритания: помимо 10-дневного карантина всех путешественников старше 12 лет обязали предъявлять ПЦР-тесты при въезде. В свою очередь, Саудовская Аравия, наоборот, c 2022 года разрешила въезд в страну с прививкой «Спутник V», но нужно пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР.

— Сейчас сложности связаны с тем, что страны постоянно меняют правила въезда, при этом везде они разные , — добавил Дмитрий Горин.

По его словам, более защищены организованные туристы, за которых ответственность несут туроператоры. Кроме того, россияне стали чаще покупать страховки, в том числе от невыезда, — с 2019 года их доля выросла с 10% до 52%.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала россиянам встретить Новый год дома и воздержаться от поездок за рубеж .

Без Бали_2 Туристы в пещере в горе Аль-Агра недалеко от города Эль-Хаса в Саудовской Аравии Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— В данном случае это рекомендация, а не запрет. Статуса угрозы безопасности нет. Поэтому пока продажи туров на Новый год ни за границу, ни по России не снизились. Наоборот, в этом году на праздники мы ждем более массовый турпоток, чем в 2020-м , и это связано не только с тем, что открыто больше стран — около 70, в семь из которых летают чартеры, — но и с тем, что путешествовать стали чаще, — сказал Дмитрий Горин.

Он напомнил, что массовые туристические направления — Турция, Египет, Эмираты, Доминикана, Куба — на данный момент в связи со штаммом «Омикрон» правила въезда для россиян не меняли. Более того, Доминикана и Мексика вовсе не спрашивают ни ПЦР-тесты, ни справки о вакцинации.

Благодаря увеличению числа доступных для россиян направлений несколько подешевели и авиабилеты. Так, вылет за границу в декабре обойдется в среднем в 9,1 тыс. рублей в одну сторону. Годом ранее было 15,3 тыс., сообщили «Известиям» в туристическом сервисе OneTwoTrip.

Без Бали_3 Кубинцы и туристы отдыхают на набережной Малекон в Гаване Фото: РИА Новости/Мария Плотникова

Средний чек за авиабилеты туда-обратно на Новый год составляет 22 тыс. рублей — в Турцию, 23 тыс. — в Великобританию, 30 тыс. — в Черногорию, 34 тыс. — в Египет, 38 тыс. — в ОАЭ , рассказали в сервисе Aviasales.

— На данный момент мы не фиксируем изменение динамики поисковых запросов на авиабилеты как по внутренним, так и по международным направлениям в связи с выявлением нового штамма коронавируса , — уточнила руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова.

Аналогичную информацию предоставили и в Aviasales. В компании предположили, что с момента появления «Омикрона» прошло еще слишком мало времени.

Русские горы

В популярных у туристов регионах РФ тоже действуют различные ограничения. Так, в Сочи без QR-кода не получится заселиться в гостиницу, пообедать в ресторане или пойти в торговый центр. В Крыму помимо QR-кодов пока признают и тесты ПЦР — эти документы понадобятся для посещения экскурсий, кафе, концертных залов, дискотек, музеев, театров и других мест, а также для заселения в отели .

В Петербурге QR-система повсеместно заработает под Новый год — 27 декабря . Код понадобится для посещения объектов общепита, торговых центров, заселения в гостиницы (тут будут признавать и тест ПЦР). В музеях и театрах Северной столицы QR-коды уже действуют.

Без Бали_4 Сноубордисты на склоне горной долины Цирк-2 горнолыжного курорта в Сочи Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

В регионах, особенно, в Сочи, туристы уже привыкли к ограничениям и не пугаются их , заметил Дмитрий Горин. Сложностей с заселением не возникает — если путешественник не привит, он просто снимает квартиру у частника, предположил эксперт. По его словам, в России в этом году особым спросом будет пользоваться отдых в горах — в таких регионах, как Краснодарский край, Приэльбрусье, Домбай, Шерегеш, Хибины, Сахалин .

Регионы, которые помимо QR-кодов разрешают ПЦР-тесты, путешественников вообще не отпугивают, добавил эксперт. Беспокойство вызывает скорее введение кодов на транспорте с 1 февраля — это может сильно уронить поток, если многие все еще не сделают прививки. По словам Дмитрия Горина, в правительство уже поступило предложение при регистрации на рейс разрешить наравне с QR-кодами предъявить отрицательный тест ПЦР.