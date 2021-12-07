«В ЮАР ни одному заболевшему «Омикроном» не потребовался аппарат ИВЛ»

Статистика ЮАР говорит, что новый штамм коронавируса «Омикрон» по течению больше похож на грипп и не вызывает серьезных симптомов — ни одному из заболевших этим вариантом COVID-19 не понадобился аппарат ИВЛ или госпитализация. Об этом в интервью «Известиям» заявил официальный представитель МИД Южно-Африканской Республики Клейсон Моньела . Он также отметил: ЮАР считает запрет на поездки в страну «дискриминационной мерой» и подчеркивает: новый штамм обнаруживают и у тех граждан Европы, которые не посещали юг Африки. Это, по мнению дипломата, значит, что «Омикрон» уже был в этих государствах еще до его обнаружения учеными в южноафриканских лабораториях. Представитель МИД уточнил: ущерб сферы туризма в ЮАР от введенных государствами Европы ограничений уже исчисляется миллиардами в местной валюте, а высокий сезон под большим вопросом .

«Это похоже на симптомы гриппа»

— Намерены ли власти ЮАР ввести в стране чрезвычайное положение в связи с распространением «Омикрона» и закрыть границы?

— Президент страны Сирил Рамафоса сейчас находится в Западной Африке, у него визит в четыре страны: Нигерию, Кот-д'Ивуар, Гану, Сенегал. Он выступил 5 декабря и заявил, что по возвращении созовет заседание комитета, который отвечает за борьбу с пандемией в стране — комитет затем даст рекомендации кабмину для принятия решений. Как раз на этой встрече будет решаться дальнейший план действий правительства. Но на данный момент новых ограничений в ЮАР нет, власти не вводили никаких новых мер после обнаружения варианта «Омикрон».

В ЮАР Фото: Global Look Press/Yeshiel/Xinhua

Наши ученые и минздрав, исходя из своих наблюдений за пациентами, делают выводы, что новый вариант COVID-19 не вызывает серьезных симптомов. Это похоже на симптомы гриппа . Пока ни одному заболевшему «Омикроном» не потребовался аппарат ИВЛ или экстренная госпитализация. Таковы наблюдения практикующих врачей и ученых в целом.

Так что я уверен, что при встрече кабинета министров и спецкомитета по борьбе с коронавирусом они всё это примут во внимание.

— Как распространение «Омикрона» сказалось на темпах вакцинации? Увеличилось ли количество желающих привиться на фоне новостей о новом штамме?

— Да. Сразу после появления «Омикрона» мы снова призвали всех, кто всё еще не решился вакцинироваться, наконец пойти и сделать прививку. Мы сказали: единственный способ остановить этот вирус от дальнейших мутаций и появления новых вариантов — это вакцинироваться. Прививкой вы обезопасите себя, но также защитите своих близких и коллег, друзей. Все последние недели мы наблюдаем рост темпов вакцинации, особенно среди молодежи.



Многие жители страны либо уже вакцинированы, либо как раз сейчас получают вторую прививку. Сделать это можно бесплатно по всей стране. Занимает это максимум 10–20 минут, никаких очередей.

— Что говорит статистика ЮАР, заражаются ли вакцинированные от COVID-19 новым штаммом? Как они переносят «Омикрон»?

В ЮАР Фото: Getty Images/Tafadzwa Ufumeli

— Этот вопрос я бы всё же адресовал нашим ученым. Вакцины, как правило, не предотвращают заражение. В любой стране — будь то США, Великобритания или Россия — вакцинированные люди по-прежнему могут заразиться вирусом, если вступят с ним в непосредственный контакт. Но, если вы вакцинированы, у вас не будет серьезных осложнений, вирус не убьет вас, потому что вакцины защищают от серьезных симптомов, а также от смерти. Это то, что вам подтвердят ученые в любой точке мира.

«Запреты на поездки не останавливают распространение нового штамма»

— Сотрудничаете ли вы с вирусологами из России и других стран БРИКС? Ведутся ли переговоры о совместных исследованиях нового штамма?

— Безусловно, мы плотно сотрудничаем со странами БРИКС, в частности, наши ученые ведут совместные исследования, обмениваются информацией и опытом, включая геномное секвенирование «Омикрона» . Ученые делятся своими наблюдениями с коллегами из других стран БРИКС — Россией, Индией, Китаем, Бразилией. Сотрудничество в медицинской сфере у нас действительно на высоком уровне.

— Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Россия попросила ЮАР предоставить образцы вируса для изучения. Вы уже отправили биоматериал «Омикрона»?

В ЮАР Фото: ТАСС/Fleig/Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

— Я не уверен, что образцы уже отправлены, но, учитывая высокий уровень сотрудничества между странами БРИКС, я уверен, что эта просьба будет выполнена в кратчайшие сроки.

— А как ЮАР относится к ограничениям на полеты, которые вводят другие страны? По-вашему, эта мера поможет остановить распространение «Омикрона»?

— Это как раз то, что нас беспокоит — запреты на поездки, дискриминационная политика по отношению к ЮАР. Ограничения, которые заранее и без повода были введены странами, особенно в Европе . Хотя Всемирная организация здравоохранения неоднократно заявляла, что запреты на поездки не останавливают распространение нового штамма COVID-19 или любого другого. Ограничения бесполезны с точки зрения распространения вируса. И эксперты ВОЗ оказались правы, потому что те страны, которые ввели запреты на поездки, теперь всё же имеют дело с «Омикроном» у себя на заднем дворе, хотя заболевшие в этих странах граждане никуда не ездили. Единственное, почему страны Европы ввели эти ограничения, — им нужно саботировать экономику развивающихся стран, таких как Южная Африка. Такие методы мы отвергаем.

«Омикрон» сейчас обнаружен более чем в 57 странах мира, так что с этим штаммом столкнулась не только ЮАР — это ни в коем случае не африканский или южноафриканский вариант. Роль ЮАР в этом лишь в том, что мы первыми сообщили о новом штамме, первыми его выявили. Фактически, в Европе уже зафиксированы случаи, когда «Омикрон» обнаруживают у тех, кто не имеет истории недавних поездок на юг Африки — это говорит о том, что новый штамм существовал в этих странах даже до того, как ученым стало известно об этой мутации коронавируса. Так что это не проблема, с которой сталкивается только Африка или ЮАР — «Омикрон» уже распространился по всему миру, это общемировая проблема.

В ЮАР Фото: TASS/NIC BOTHMA

— Как эти ограничения повлияли на экономику ЮАР?

— Воздействие есть, и оно крайне серьезное и негативное. Взять хотя бы индустрию туризма в ЮАР. Это важный источник дохода для нашей экономики. Учитывая, что до COVID-19 ежегодно мы принимали от 17 до 20 млн туристов, в основном из Великобритании — оттуда к нам ехало больше всего путешественников. И вот теперь, с этим запретом на поездки из-за «Омикрона», у нас отменились тысячи бронирований в отелях. Путешественники, которые планировали поехать в ЮАР на летние каникулы, — в южном полушарии сейчас как раз лето, начало высокого сезона — им пришлось отменить свои туры, бронирования. Это произвело мгновенный отрицательный эффект и привело к потере, по самым скромным подсчетам, в несколько миллиардов рандов (национальная валюта ЮАР, один ранд — 4,67 рублей. — «Известия»).

— Во сколько вы оцениваете текущий ущерб из-за «Омикрона»?

— Цифры показывают, что индустрия туризма зарабатывает в ЮАР около 120 млрд рандов ($7,5 млрд. — «Известия»), большая часть дохода генерируется в туристический сезон, то есть как раз сейчас. Эти цифры и говорят о размере ущерба.

Из приведенных мною данных видно, насколько разрушительны принимаемые другими странами меры в отношении ЮАР. Потому мы призываем все государства, которые ввели запреты на поездки, немедленно отменить это решение.

В ЮАР Фото: TASS/KIM LUDBROOK