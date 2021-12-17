ВОЗ велела колоться: способны ли бустерные прививки побороть «Омикрон»

Наилучший способ борьбы с «Омикроном» — максимальный охват населения вакцинами, заявили «Известиям» в ВОЗ . В организации также сделали акцент именно на бустерные дозы . Новый штамм коронавируса проник почти в 80 стран, но с учетом беспрецедентной скорости его распространения этот вариант, скорее всего, присутствует уже в подавляющем большинстве государств. На фоне расползания мутации по миру и опасений, что двойная доза вакцины слабо от нее защищает, многие правительства действительно заметно ускорили кампании ревакцинации . При этом, как отметили опрошенные «Известиями» эксперты, по-прежнему неясно, вытеснит ли этот штамм предыдущий вариант «Дельта» или же будет действовать с ним сообща.

Ходят парой

Штамм коронавируса «Омикрон», обнаруженный в ноябре в Южной Африке, уже распространился по 77 странам. Такую статистику привели во Всемирной организации здравоохранения 15 декабря , но, как сказал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, «реальность такова, что «Омикрон», вероятно, есть в большинстве стран, даже если он еще не обнаружен». И будто в подтверждение этого мрачного прогноза уже на следующий день об обнаружении случаев мутации отрапортовали еще три государства — Новая Зеландия, Индонезия и Польша.

Причиной всему, считают специалисты, — невероятная скорость распространения нового штамма . Как показало последнее исследование ученых из университета Гонконга, изучивших образцы тканей из бронхов, «Омикрон» размножается примерно в 70 раз быстрее, нежели штамм «Дельта», который еще совсем недавно считали самым заразным.

— Мы ожидаем, что это число [случаев заражения «Омикроном»] будет расти по мере распространения варианта и новые страны будут его обнаруживать, но степень, в которой он будет конкурировать с «Дельтой», пока не ясна, — признались «Известиям» в пресс-службе ВОЗ. — Нам необходимо использовать инструменты (вакцины и профилактические меры), которыми мы уже располагаем, для предотвращения передачи инфекции и спасения жизней от «Дельты» . И если мы это сделаем, мы также предотвратим передачу инфекции и спасем жизни от «Омикрона».

ВОЗ велел колоться Фото: REUTERS/Gaelen Morse

Между тем эта неделя показала, что вирус — во всех своих вариациях — не думает сбавлять обороты. В США среднее число новых заражений за последние семь дней составило 120 тыс. в сутки. При этом на днях в стране отметили трагичный антирекорд — свыше 800 тыс. смертей от коронавируса за весь период с начала пандемии. Причем в нынешнем году из-за распространенности «Дельты» COVID-19 унес в Штатах больше жизней, чем в 2020-м, когда вакцины были еще недоступны.

Взрывной рост заражений фиксирует и Великобритания (15 декабря, к примеру, их было свыше 78 тыс.), при этом доминирующим вариантом в Лондоне уже стал «Омикрон».

Как рассказал «Известиям» профессор Института неврологии Куин-Сквер университетского колледжа Лондона Карл Фристон, ученым по-прежнему неизвестны вирулентность «Омикрона» с точки зрения его способности вызывать серьезные заболевания и смертельные исходы, а также и перекрестный иммунитет с «Дельта»-вариантом , ранее доминировавшим в Великобритании.

— И отчасти это отражает трудности в прогнозировании того, что произойдет дальше. «Омикрон» и «Дельта» могут совместно циркулировать, что приведет к большой волне инфекций, которая, возможно, превысит любую предыдущую волну. Либо «Дельта» будет вытеснена «Омикроном», который может оказаться менее вирулентным, и текущая волна «Дельты» в Великобритании будет быстро заменена «Омикроном», но с уменьшением пика заболеваемости, — пояснил британский эксперт, добавив: то, как оба штамма взаимодействуют в реальных условиях, станет яснее в течение нескольких недель.

Бустер — наше всё

На фоне появления «Омикрона» и его скоростного распространения одним из самых актуальных стал вопрос о том, насколько ныне существующие вакцины эффективны против нового штамма.

ВОЗ велел колоться Фото: REUTERS/Gaelen Morse

Первоначальные выводы оказались не особо оптимистичны. К примеру, исследование, проведенное крупнейшим страховщиком в сфере здравоохранения ЮАР Discovery Health показало, что вакцина Pfizer/BioNTech обеспечивает всего 33-процентную защиту от заражения «Омикроном» , хотя привитые этим препаратом люди на 70% лучше защищены от госпитализации в случае заражения.

Между тем микробиологи из университета Гонконга сделали на этой неделе выводы о практически полной неэффективности двойной дозы вакцин Pfizer-BioNTech и китайской CoronaVac против «Омикрона» . В случае с китайской вакциной сыворотка крови дважды привитых людей вообще не содержала антител, достаточных для нейтрализации этого штамма, показали их лабораторные исследования.

В ответ разработчик CoronaVac компания Sinovac заметила, что третий укол ее вакцины способен улучшить способность нейтрализовать новую мутацию , сославшись на собственные исследования. Курс из трех прививок сочли ключом в победе над «Омикроном», в свою очередь, и в компаниях BioNTech и Pfizer . При этом гендиректор BioNTech Угур Сахин предположил, что в свете распространения штамма бустерный укол против COVID-19 может потребоваться уже через три месяца после полной вакцинации.

Бустерные дозы дадут больше антител, которые в конечном итоге свяжут вирус, однако брать COVID-19 надо не только количеством, но и качеством , заметил «Известиям» профессор программы Института иммуновирологии и патогенеза в университете Нового Южного Уэльса Стюарт Турвилл.

ВОЗ велел колоться Фото: REUTERS/Phil Noble

— Вакцины — это замечательно. Но в какой-то момент нам нужно будет их обновить, чтобы они были настроены на конкретный вариант, вроде «Омикрона» . Второй способ — разработать вакцину, которая лучше воздействует на разные варианты, атакуя более широкий их спектр. Как стимулировать нашу иммунную систему к более широкому выбору целей — это то среднесрочное и долгосрочное решение, которое сейчас обдумывается, — сказал австралийский эксперт.

На третий круг

Как отметили «Известиям» в пресс-службе ВОЗ, запреты на поездки в нынешней ситуации не предотвратят международное распространение «Омикрона», а лишь ударят по странам экономически, и самое лучшее решение с учетом текущей ситуации — ускорить охват вакцинацией групп населения, подверженных наибольшему риску. А кроме того, расширить масштабы эпиднадзора, тестирования и секвенирования и обмена образцами с международным сообществом.

«Если вы имеете право на третью дозу и она вам доступна, примите ее», — воззвал, в свою очередь, 16 декабря директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге .

К настоящему моменту десятки стран и так объявили о кампаниях ревакцинации, но стремительное расползание южноафриканской мутации заставило многих еще сильнее ускориться. Австрия, к примеру, задумалась о том, чтобы рекомендовать повторные прививки от COVID детям от 12 лет уже спустя четыре месяца, а не полгода после второй дозы. Дабы избежать закрытия школ и детсадов, на этой неделе Германия, Испания, Греция, Кипр и Венгрия тоже приступили к вакцинации детей от пяти лет. А Италия, Португалия, Польша, страны Балтии и Чехия объявили о планах начать в ближайшие дни.

ВОЗ велел колоться Фото: REUTERS/Hannah McKay

Турция же 16 декабря объявила об ускорении графика повторных прививок для борьбы с «Омикроном», призвав прийти на бустерный укол всех тех, кто получил вторую дозу три месяца назад.

О том, что из-за нового штамма ревакцинацию от коронавируса, возможно, надо будет делать чаще, заявила 16 декабря и вице-премьер России Татьяна Голикова , сообщив, что в нашей стране число пациентов с этим штаммом достигло уже 25. В этот же день Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.

Параллельно многие страны как в Европе, так и в Азии, продлили или ужесточили ковидные ограничения, по новой запретив массовые сборища и сообщение с рядом стран. Франция, к примеру, 16 декабря объявила о запрете на поездки без веских причин в Британию и обратно, начиная с выходных, а Швеция отменила льготы для своих скандинавских соседей, чьи граждане еще недавно могли въезжать без предъявления ковид-паспортов.