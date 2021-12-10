«Каждый завоз «Омикрона» может приблизить начало нового пика эпидемии»

Более 90% всех случаев коронавируса на территории России с июня этого года вызваны вариантом штамма «Дельта» AY.122, который спровоцировал уже два пика заболеваемости на территории страны. Об этом в интервью «Известиям» заявил профессор Сколковского института науки и технологий, молекулярный биолог Георгий Базыкин . По его словам, у этого варианта не выявлено никаких особенностей, дающих ему преимущество в популяции, а закрепился он благодаря случаю. В интервью «Известиям» ученый рассказал о том, какие свойства есть у российской «Дельты», как она смогла получить абсолютное превосходство, а также почему «Омикрон» сможет повторить ее путь и выйти в лидеры по числу заражений в ближайшее время.

Домашняя «Дельта»

— Совместно с коллегами из Института гриппа им. А.А. Смородинцева, НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и Высшей школы экономики вы впервые рассказали о доминирующем в России штамме — русской «Дельте». За что ответственен этот штамм?

— Вариант AY.122 вызвал уже два эпидемических подъема: летний и тот, что мы видим сейчас. Он уже унес сотни тысяч жизней. Мы в нашей работе показываем, как он распространился в России. Весной этого года число завозов разных вариантов «Дельты» было невелико. И одному из них просто-напросто повезло. То есть сам по себе этот вариант никак не отличается по своим свойствам от других . Просто на ранней стадии новой эпидемической волны произошло то, что в генетике называется эффектом основателя, когда важно, какой именно из равноправных вариантов случайно оказывается в вашей стране . И вот он первым и успевает размножиться. Как мы показываем, больше 90% всех случаев инфекций начиная с июня этого года — это случаи «Дельты», связанные с одним-единственным завозом.

— Что такое AY.122?

— Первая часть названия означает, что это потомок «Дельты». Российский вариант отличается от основной базовой версии «Дельты» двумя собственными мутациями. Ни одна из них не в спайк-белке. Первая находится в гене, который называется NSP2, другая — в гене, который называется ORF7a. Эти мутации немного меняют последовательность аминокислот в белках, но, по-видимому, никакого принципиального значения для распространения самого вируса не имеют.

— Этот вариант встречается только в России?

— В других странах он тоже наблюдался, и кое-где его много, в том числе у наших соседей — в Казахстане, Армении, Финляндии . Где-то он достиг более или менее высокой частоты среди всех заражений. Но такого, чтобы его было почти 100%, как в России, больше нигде нет. Это одна из причин, по которой мы считаем, что дело не в том, что он чем-то лучше, чем остальная «Дельта», или что он быстрее распространяется, а в том, что это результат случайности.

Каждый завоз Омикрона Георгий Базыкин Фото: пресс- служба Сколтеха

— А нет ли каких-то генетических особенностей у жителей России, которые дали возможность закрепиться в популяции именно AY.122?

— Практически наверняка нет. Дело не в генетике русских людей. Вывод, который я для себя сделал: на ранней стадии эпидемии каждый завоз оказывается важным . Собственно, это известно из теоретической генетики.

Борьба штаммов

— Будет ли превосходство русской «Дельты» и дальше сохраняться?

— До «Омикрона» никаких новых вариантов, вызывающих серьезное беспокойство, не возникало . То, что вариант AY.122 оставался на преобладающих позициях в РФ всё это время, означает, что большая часть передач этого вируса происходила внутри страны и не зависела от международных перелетов. У нас сейчас идет своя собственная локальная эпидемия, когда люди, живущие в России, заражают других людей в России. И вклад прилетающих и улетающих не очень важен. Но эта ситуация может измениться, как только возникнет какой-то вариант, который имеет преимущество в частично переболевшей «Дельтой» популяции и способен распространяться в ней быстрее «Дельты». И сейчас очень большие опасения в этом смысле вызывает «Омикрон». Мы видим, что в Южной Африке он быстро распространяется как раз в популяции, которая недавно переболела «Дельтой», так же как в России. И поэтому его шансы у нас достаточно существенные, как и во всем остальном мире.

— Первые случаи завоза «Омикрона» из ЮАР уже зафиксированы. Как скоро он вытеснит нашу домашнюю «Дельту»?

— Ситуация может измениться достаточно быстро, судя по тому, какую динамику он показывает в Южной Африке и в Великобритании. Это вопрос нескольких недель, возможно, месяцев.

— Можно ли предположить, как изменятся клинические проявления заболевания с приходом «Омикрона»? Говорят, что он протекает легче и его даже называют живой вакциной.

— Господствующий сейчас у нас вариант — это «Дельта», которая имеет все мутации в спайке, и они делают ее более неприятным вариантом, чем исходный уханьский. Что касается «Омикрона», то сейчас данные по тяжести течения и по его общим характеристикам очень-очень предварительные. Надежных сведений пока практически нет. Была речь о том, что в Южной Африке он распространяется среди более молодых людей и что он якобы вызывает легкое течение заболевания. Но такие выводы делать рано: население ЮАР вообще гораздо моложе, чем население России. Средний возраст жителя Южной Африки — 26 лет, а средний возраст россиянина — 38. И то, как этот вирус будет себя проявлять в более пожилой российской популяции, к сожалению, сейчас сказать трудно.

Каждый завоз Омикрона Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— То, что до прихода «Омикрона» у нас 90% заражений приходилось на «Дельту», имеет значение с точки зрения популяционного иммунитета?

— Это не особенно важно. Важно, сколько людей у нас приобретают иммунитет к «Дельте». С точки зрения популяционного иммунитета важнее всего доля вакцинированных, хотя доля переболевших, конечно, тоже важна . Сейчас в России, к сожалению, доля вакцинированных остается невысокой. Хотя выше, чем в той самой Южной Африке — там примерно 20% населения было вакцинировано на момент появления «Омикрона». А у нас чуть более 40%.

— То есть в случае с «Омикроном» коллективный иммунитет может не сработать?

— Это мои предположения, и я буду рад, если окажусь не прав. Я боюсь, что он может не сработать, именно по аналогии с ситуацией в Южной Африке, где «Омикрон» распространяется на фоне существующего иммунитета к «Дельте».

— В такой ситуации может потребоваться переделывать вакцины?

— Да. Если окажется, что нынешние вакцины не справляются, то может потребоваться их переделать .

«Омикрон» может уже быть здесь»

— Тест-системы справляются с детекцией «Омикрона»?

— Да, тест-системы, которые сейчас используются, справляются с этим вариантом. Многие современные тест-системы основаны на прочтении нескольких фрагментов вируса. Такая система «читает» три разных фрагмента генома вируса и сопоставляет их с шаблоном. И если даже один фрагмент тест-система не узнает, то она детектирует вирус по двум другим.

Каждый завоз Омикрона Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Как известно, в России расшифровывают геном довольно небольшого количества образцов SARS-CoV-2. Может ли быть, что «Омикрон» уже внутри страны в большем количестве?

— Да, к сожалению, в России читаются геномы меньше чем одного случая из тысячи среди всех инфекций. Поэтому «Омикрон» может уже быть здесь, хотя мы его еще не видим . Но ведь как устроен экспоненциальный процесс? Сначала вам кажется, что рост происходит не очень быстро. У вас есть, может быть, несколько недель, пока частота варианта остается низкой. А после он начинает расти лавинообразно, очень быстро. На самом деле это всё тот же самый экспоненциальный процесс, просто он на ранней стадии только набирает силу. Это то, что было, например, с «Дельтой», когда она буквально за один месяц, за май этого года, вытеснила в России все предыдущие варианты. Если у нас будет реализовываться такой же сценарий, какой реализуется сейчас в Южной Африке и в Великобритании, то у нас будет то же самое.

— Нужны какие-то дополнительные ограничения в связи с приходом «Омикрона»?

— Сейчас остается полезным ограничение сообщения с южноафриканскими странами. Пока что еще большая доля случаев «Омикрона» может быть связана именно с привозами вируса оттуда. Если рост числа случаев «Омикрона» начнется у нас, то тогда эти меры станут бессмысленными и заграницу можно будет открыть. Что касается мер, которые принимаются внутри страны, то всё зависит от динамики случаев. Всё будет зависеть от того, насколько он тяжелый и как быстро распространяется. Но «дешевые» меры, такие как ношение маски, проветривание помещений, в любом случае помогут.

— Может ли «Омикрон» ускорить распространение COVID-19 в нашей стране?

— Наша работа с «Дельтой» показывает, что число завозов на ранней стадии возникновения и распространения нового варианта было небольшое. И, значит, каждый конкретный завоз «Омикрона» может оказаться решающим, что ускорит начало нового пика эпидемии.

Каждый завоз Омикрона Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Как вы считаете, может ли пандемия закончиться на «Омикроне»?