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«Омикрон» быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию»

Руководитель НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Александр Семенов — о новом штамме коронавируса, прогнозе развития пандемии и лекарствах от COVID-19
Фото: Global Look Press/Xinhua/Yeshiel
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«Омикрон» быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию»
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2021-12-07 03:40:58
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Штамм коронавируса «Омикрон» может в 2–3 раза быстрее вызывать пневмонию в сравнении с ранее известными вариантами SARS-CoV-2. Об этом в интервью «Известиям» заявил доктор биологических наук, вирусолог и иммунолог, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов. Также он сообщил о других особенностях нового варианта возбудителя COVID-19, поделился прогнозами развития пандемии и рассказал, какие еще сюрпризы может преподнести человечеству семейство коронавирусов.

Вирус-сюрприз

— Александр Владимирович, мы знаем, что вы с коллегами разрабатываете свою математическую модель развития пандемии в России. Каков ваш прогноз? Сколько еще нам ждать окончания пандемии?

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— Сценарий развития пандемии сейчас зависит исключительно от одного фактора — от скорости иммунизации населения. Если темпы вакцинации будут наращиваться с той скоростью, с которой возрастают сейчас, то мы можем ожидать еще один небольшой подъем, а затем заболеваемость пойдет на спад, станет вспышечной. Если темпы не будут нарастать, то можно ожидать и еще одного подъема заболеваемости ближе к весне.

— Специалисты института занимаются какими-либо антиковидными разработками?

— Да. Работаем с инженерами из местного технопарка, с сотрудниками Пермского университета и одной из московских IT-компаний. Коллеги помогают нам проектировать мобильную станцию для отбора проб воздуха в публичных помещениях и анализа его на наличие SARS-CoV-2, вируса гриппа и других. Принцип работы прибора прост: c помощью особой системы всасываем в прибор большие объемы воздуха, пропускаем его через специальное устройство, которое и является ноу-хау. Дальше получившийся осадок тестируем методом ПЦР. Всё это делается автономно в маленьком объеме в специальном транспортабельном переносимом корпусе. Сделали испытательный стенд, проверяем, насколько прибор чувствителен. Получили первые результаты — очень обнадеживающие.

"Омикрон" быстрее
Вирусолог и иммунолог Александр Семенов

Вирусолог и иммунолог Александр Семенов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталия Михальченко
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— Когда прибор будет готов к промышленному тиражированию?

— Думаю, через полтора-два года. Надо понимать: коронавирусная пандемия закончится, но сами вирусы никуда не исчезнут. Более того, мы должны готовиться к тому, что и сами коронавирусы нас еще удивят. Это группа с исключительно высоким потенциалом к прорыву межвидовых барьеров.

Недавно экспедиция парижского института Пастера и лаосской академии наук работала в труднодоступном безлюдном районе между Вьетнамом, Лаосом и Китаем. Это покрытые джунглями горы, пещеры, лес, болота, водопады — непроходимые места. Ученые взяли там пробы у диких летучих мышей и выделили коронавирусы, удивительно похожие на SARS-CoV-2. И эти новые вирусы также могут эффективно заражать человеческие клетки, что было проверено в лабораторных условиях. Они ждут своего часа.

Есть еще несколько групп вирусов, которые также стоят на границе межвидового барьера и готовы его прорвать, прийти к людям. Мы должны понимать, что такое может происходить в обозримом будущем, и быть к этому готовы.

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— То есть нас ждут новые коронавирусные эпидемии?

Возбудитель новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 — это третий за последние 20 лет коронавирус, который успешно прорвался в человеческую популяцию. SARS-CoV-1, который вызывал атипичную пневмонию, ворвался, похулиганил и исчез. Уже 18 лет мы его не видим, следы его пропали.

Потом прорвался вирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS), который в десятки раз более смертоносный, чем новый коронавирус — от него умирают около 35%, каждый третий заболевший. Он локализован в узком регионе — на Ближнем Востоке, живет в диких верблюдах, и заражаются в основном те, кто занимается скотоводством. Это профессиональная болезнь и очень опасная, при всех возможностях современной медицины в Арабских Эмиратах или Саудовской Аравии.

Третьему коронавирусу — SARS-CoV-2 — удалось не просто ворваться в человеческую популяцию, но и широко распространиться. Значит, где-то может быть и четвертый, и пятый. Кандидатных вариантов, которые могут доставить нам сюрпризы, нашли уже много.

"Омикрон" быстрее
страны
Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko

«Страны с низкой вакцинацией будут поставлять нам новые варианты вируса»

— Что вы можете сказать о возникшем недавно «Омикроне»?

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Первоначальный переполох и даже некая истерическая реакция на появление штамма «Омикрон» связаны с тем, что там много замен в той части вируса, которая отвечает за прикрепление к рецептору и проникновение внутрь клеток человека.

— Проникновение облегчается?

— Оно меняется и становится более эффективным, но мы пока всего не знаем. Тесты на нейтрализацию вируса занимают достаточно много времени, но биоинформатические исследования уже проведены во многих странах, в том числе и в России. И ученые не нашли ничего такого, что бы ставило свойства вируса с ног на голову. Что плохо в штамме «Омикрон», он точно так же, как и «Дельта», более тропен, то есть способен к взаимодействию с эпителием легких — нижних дыхательных путей. Поэтому «Омикрон» быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию. Это очень тревожно. При заражении «стареньким» коронавирусом у человека от момента заражения до пневмонии проходило до 10–11 дней. За это время можно было приехать из самой дальней деревни в больницу, где тебе окажут квалифицированную помощь. Сейчас это 3–5 дней.

— Почему «Омикрон» возник именно в Африке?

— Штамм «Омикрон» появился в ЮАР и Ботсване, где высокая плотность населения. Здесь на не очень большой территории проживают десятки миллионов людей и один из самых низких уровней вакцинации в мире — всего 25%. Если посмотреть на карту вакцинного охвата, увидим низкий уровень, например, в Афганистане, в Болгарии, где уровень вакцинации близок к юаровскому. Эти темные пятна на карте мирового вакцинного охвата — «кормовая площадка» для вируса. Пока вирусу есть где кормиться, есть где размножаться, он будет мутировать. И страны с низкой вакцинацией будут поставлять нам новые варианты вируса.

"Омикрон" быстрее
лаборатория
Фото: ТАСС/ZUMA Press Wire/Sri Loganathan

— Как распространение «Омикрона» может повлиять на эффективность вакцин?

Возможно, она будет несколько ниже, но не критично. Точных данных пока еще нет, есть предварительные. По одним данным, эффективность снижается, но не более чем на 40%, не в разы. По другим данным, снижается еще меньше. Что такое снижение эффективности даже на 40%? Это значит, против штамма «Омикрон» будут защищены люди с титром антител не 500 BAU, а 700 BAU. Но после вакцинации это может быть и 1,5 тыс. BAU, и 2 тыс. BAU. То есть уровень защитных антител намного выше, чем нужно для эффективной нейтрализации нового штамма. Не два антитела с ним справятся, а три антитела: «прибегут» на помощь другие, у правильно ответившего на вакцинацию их запас.

Сейчас всё больше сообщений о разработках лекарств против коронавирусной инфекции. Есть решения на основе полыни и черного перца, компания Pfizer ведет испытания препарата Paxlovid, российские ученые создали препарат МИР-19. Какие разработки наиболее перспективны?

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— Противовирусные свойства перца и полыни известны, а фармацевтическая наука так построена, что многие решения находятся методом перебора. Paxlovid действительно испытывают сейчас на генетически разных популяциях. Определенная эффективность у препарата есть, но не 100-процентная.

Препарат МИР-19 разработан на основе новой технологии малых интерферирующих РНК. Эта технология основана на очень глубоком понимании механизмов регуляции вирусного размножения в клетке. Технология предполагает возможность манипулировать с технологической платформой, и она будет работать не только против коронавируса, но и против других РНК-содержащих вирусов, в том числе для лечения ВИЧ-инфекции. Это выглядит очень многообещающе. Дождемся результатов клинических испытаний. Всегда с новыми препаратами вспоминаешь Льва Николаевича Толстого, его «Войну и мир»: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним идти».

Мы видим, что мировая фарминдустрия напряглась, стартовало очень много разработок, в финал могут выйти несколько. Но более чем 100-летняя история медицины на миллиардах людей показала, что лучший препарат против вируса — это профилактика. Лучше не заболеть, чем лечить.

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