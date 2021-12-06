Хоть шерсти клок: что делать при облысении после COVID-19

Российские медики сообщили, что выпадение волос — частый постковидный сидром. У 45% переболевших возникают жалобы в связи с облысением, степень зависит от общего состояния здоровья пациента. Подробности и советы врачей — в материале «Известий».

Что советуют врачи

« Выпадение волос при постковидном синдроме наблюдается примерно в 35–45% случаев в зависимости от пола, возраста, сопутствующих заболеваний, статуса вакцинации. Если пациент привит, всё протекает легче и реже встречаются подобные симптомы. Выпадать волосы могут даже после легкой формы заболевания », — считает научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Тем не менее выпадение волос — норма и для здорового человека. Один волос в среднем может «прожить» около трех-пяти лет, после того как он отмирает, на его месте образуется новый, это естественный физиологический процесс. В день мы можем терять до 100–150 волос (процесс индивидуальный, зависит от наследственности, общего числа фолликулов). Но иногда количество выпавших волос становится значительно больше.

Трихологи и косметологи называют несколько простых способов, позволяющих узнать, есть ли причина тревожиться. После мытья головы проверьте, сколько выпало волос (норма — до 15), понаблюдайте, сколько волос остается на расческе. Также признак нездорового состояния — появление на голове отдельных «островков», лишенных волос, шелушение и зуд кожных покровов. Выявить сбой можно и другим методом: разделите волосы на несколько прядей и осторожно потяните за каждую. При норме больше 15–20 волос не должно выпасть.

Почему выпадают волосы

Выпадение волос может начаться как спустя 3–4 недели после выздоровления, так и спустя месяц. Сергей Токарев считает, что причиной выпадения волос могут стать неврологические, сосудистые и эндокринные сбои. COVID-19 влияет на состояние наших сосудов, нарушая их микроциркуляцию. Кровь хуже поступает, что приводит к выпадению волоса (на нашей голове находится много сосудов) . Тяжесть перенесенного заболевания и действующие вещества в составе принимаемых лекарств также влияют на состояние здоровья. Высокая температура, бессонница, стресс, потеря аппетита — всё это может привести к внутренним сбоям.

Причиной недуга могут быть и другие проблемы. «Самая распространенная причина — это стресс. Особенно в период коронавируса организм испытывает серьезный стресс, но он очень коварный и проявляется спустя несколько месяцев. Когда ты уже ни о чем не беспокоишься, уже не болеешь и чувствуешь себя прекрасно, волосы начинают выпадать», — рассказала «Известиям» салонный трихолог Алина Карташова. Еще одна причина — нехватка витаминов. «Из-за климатических особенностей региона чаще всего не хватает витамина D, железа, цинка. Организм наш очень умный, когда ему чего-то не хватает, он начинает забирать из другой части, например, наши волосы».

Проблемы со сном также могут привести к выпадению волос. Его восстановление может стать шагом на пути к выздоровлению, так как во время сна в нашем организме вырабатывается мелатонин, он напрямую влияет на рост волос.

Трихологи не советуют сразу впадать в панику после первого большого скопления волос на расческе. Если у вас нет серьезных проблем, при которых требуется хирургическое вмешательство (острая либо хроническая телогеновая алопеция), волосы восстановить возможно. На это потребуется несколько месяцев и тщательное внимание к своему здоровью. Любое восстановление требует комплексного подхода и систематичности.

Как восстановить здоровье волос

По мнению трихолога, выпадение волос надо лечить только комплексно. Важно, что подбирать способ восстановления должен врач, самостоятельная терапия неуместна. Решить проблему только с помощью шампуней (особенно если они не лечебные) не удастся и вовсе. Если выпадение волос связано не с серьезными заболеваниями, то избавиться от такого постковидного синдрома можно следующими способами:

Витамины, БАДы. После заболевания организм нуждается в восстановлении, COVID-19 сильно расшатывает внутреннее состояние. Чтобы быстрее избавиться от нежелательного недуга, рекомендуется принимать мультивитаминный комплекс, в составе которого есть витамин C (укрепляет стенки сосудов); витамин A (поддерживает функции кожи), B5 (его нехватка вызывает ослабление волосяных луковиц). Растительные вещества также ускоряют процесс восстановления, например, экстракты карликовой пальмы, гуараны, красных водорослей.

Подбор совместно с трихологом лечебных препаратов. Состояние волос — отражение наших внутренних процессов. Для того чтобы лучше понять причину проблемы, следует провести комплексный анализ, сдать соответствующие анализы и выбрать средства, подходящие именно вам.

Коррекция питания. Организму требуется правильное сбалансированное питание. При этом врачи не рекомендуют сидеть на диетах, ограничивающих поступление питательных веществ. Например, отказ от мяса может привести к дефициту железа в организме, что в свою очередь вызывает проблемы с волосами. Если же вам по состоянию здоровья рекомендуется сократить употребление мяса, следует компенсировать поступление железа в организм витаминами. Для восстановления волос рекомендуется добавить в свой рацион следующие продукты: яйца (источник белка и биотина), шпинат (источник витаминов A и C), жирная рыба (источник омега-3 жирных кислот), авокадо (содержит витамин E, полезные жиры) и другие.