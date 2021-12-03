Сделайте нам красиво: назван самый полезный для женщин фрукт

Российские врачи рассказали о целебных свойствах фруктов. Самым полезным для женщин оказался киви — богатый витамином С, фолиевой кислотой и витамином В6, он стимулирует выработку коллагена и предупреждает преждевременное поседение волос. Какие фрукты должны быть в рационе, а к каким лучше относиться с осторожностью — выясняли «Известия».

«Для молодости и красоты»

Российские врачи назвали киви отличным средством для профилактики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Кроме того, этот фрукт помогает сжигать жиры, блокирующие артерии, потому его рекомендуется есть людям с нарушением липидного обмена, отметила нутрициолог Анна Дробышева.

По словам эксперта, киви богат витамином С, фолиевой кислотой и витамином В6. Многие называют его продуктом молодости и красоты — этот фрукт стимулирует выработку коллагена и предупреждает преждевременное поседение волос.

Также киви очень п олезен для беременных женщин, поскольку он содержит калий, необходимый для нормальной работы сердца матери и ребенка. Одновременно фрукт помогает усваиваться железу и уменьшает вероятность запоров.

Выбирая киви, эксперты советуют обращать внимания прежде всего на степень твердости плода. Он должен быть умеренно мягким, способным к небольшому продавливанию при нажатии. Чрезмерная твердость или мягкость могут говорить, соответственно, о незрелости или испорченности киви.

Спелый киви должен иметь нерезкий аромат и не должен пахнуть брожением. В месте, где была плодоножка, не должно быть влажности, а на кожуре — темных пятен. В противном случае может оказаться, что фрукт был поврежден при транспортировке или хранении и, возможно, испорчен. Перед употреблением киви, как и другие фрукты, рекомендуется тщательно помыть.

«Важная часть рациона»

По утверждению терапевта, старшего медицинского консультанта сервиса «Теледоктор24» Нэи Георгиевой, фрукты — неотъемлемая часть здорового рациона. Это источник витаминов и минералов, клетчатки, которая необходима для функционирования желудочно-кишечного тракта.

— Цитрусовые (апельсины, лимоны, грейпфруты) богаты витамином С и каротином, они повышают иммунитет и спасают от инфекционных заболеваний. Виноград, груши, персики — кладезь витамина Е, который защищает мембраны клеток, — рассказывает врач. — Клетчатка способствует скорейшему насыщению, улучшает перистальтику. Все фрукты богаты антиоксидантами, то есть, очищают организм от свободных радикалов.

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Бананы и хурма, по словам врача, содержат калий, который играет большую роль в работе сердечной мышцы. Сливы богаты кумарином — они обладают эффектом в профилактике тромбозов.

Помимо фруктов в свежем виде, полезны замороженные и сухофрукты без сахара, высушенные на солнце или в специальной сушилке. В таком виде, отмечает собеседница «Известий», в них сохраняется большая часть витаминов и полезных свойств.

Фруктовые ограничения

Однако для того, чтобы есть фрукты без вреда для здоровья, важно соблюдать меру. Так , людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва) следует с осторожностью употреблять цитрусовые, поскольку они усиливают кислотность, а также зеленые бананы, которые полны нерастворимого крахмала.

— Есть некоторые продукты, которые нельзя есть одновременно с фруктами, — отмечает врач. — Например, ананасы лучше не сочетать с молоком, а дыню — с медом. Это может привести к обострению имеющихся заболеваний ЖКТ .

Также, по словам терапевта, с осторожностью стоит есть фрукты людям с сахарным диабетом. Им нужно подсчитывать содержание углеводов в фруктах при составлении рациона распределять их так, чтобы не превысить норму.

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— Важно следить за гликемическим индексом фруктов: лучше изначально выбирать те, что с более низким, вроде вишни, сливы, земляники, грейпфрутов и яблок, — добавляет Нэя Георгиева. — Люди с непереносимостью фруктозы должны максимально ограничить либо исключить употребление фруктов, иначе любой из них будет вызывать общее недомогание, тошноту, рвоту и расстройство кишечника.

Всем остальным собеседница «Известий» советует есть сезонные фрукты, созревшие в естественных условиях на земле. Как отмечает эксперт, в тепличных плодах концентрация полезных веществ ниже, а уровень различных токсинов выше — из-за активного использования удобрений.

— Также опасно покупать фрукты у автомобильных дорог или выросшие в неблагоприятной экологической обстановке, так как плоды впитывают токсины из почвы, воды и воздуха, — заключает врач.

Без вреда для фигуры

Для того, чтобы не навредить фигуре, врач-диетолог Ольга Лушникова советует стараться есть фрукты в первой половине дня — до 16 часов. При этом лучше не употреблять их на голодный желудок, чтобы избежать резкого скачка сахара в крови. Особенно такие приемы пищи вредны людям с сахарным диабетом.

— Фрукты можно есть на десерт, сразу после основного приема пищи, — говорит диетолог. — А можно добавлять в еду: например, в творог или кашу вместо сахара. Если вы выбираете фрукт в качестве перекуса, добавьте к нему горсть орехов — это будет сложный прием пищи, который обеспечит более длительное насыщение. При этом можно брать любые орехи — главное, не жареные, а сырые или сушеные.

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Как отмечает врач, ВОЗ рекомендует взрослым людям съедать 200-300 граммов фруктов в день. Фрукты могут быть любыми — лучше чередовать несколько разных видов. При этом важно помнить, что даже разные сорта фруктов и плодов обладают разной калорийностью — например, бананы более калорийны, чем яблоки.

— Обращайте внимания на гликемический индекс. Среди яблок самым низким обладают зеленые — но это не значит, что нужно есть только их, красные тоже могут присутствовать в рационе. Бананы лучше выбирать немного зеленые, они более полезны, — советует собеседница «Известий».

Самым низким гликемическим индексом, по ее словам, обладают ягоды — свежие или замороженные. Потому их можно есть даже вечером, после ужина — главное, в меру.