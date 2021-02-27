Ученые обнаружили связь нехватки витамина B6 и тяжелого течения COVID-19

Японские ученые из Университета Хиросимы обнаружили, что нехватка витамина B6 усложняет течение COVID-19. Отмечается, что B6 облегчает цикотиновый удар у пациентов с COVID-19. Результаты исследования опубликованы 26 февраля в журнале MedicalXpress.

Как рассказал автор исследования профессор Танутчапорн Кумрунгзее, витамин B6 помогает в борьбе с последствиями после заболевания. Витамин уменьшает воспаление, облегчает окислительный и карбонильный стресс, предотвращает тромбоз, а также снижает количество инфламмасом, отвечающих за активацию воспалительного ответа, передает «Газета.ру».

Кроме того, ученые выяснили, что у людей с хроническими воспалениями, гипертонией, диабетом, ожирением и сердечными заболеваниями иммунная защита хуже из-за низкого количества B6 по сравнению со здоровыми людьми.

В этот же день профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о возможных последствиях COVID-19. По ее словам, мужчины больше страдают во время острой фазы коронавирусной инфекции, а женщины дольше переживают последствия болезни.

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