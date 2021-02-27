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Биолог рассказала о возможных последствиях COVID-19

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Мужчины больше страдают во время острой фазы коронавирусной инфекции, а женщины дольше переживают последствия болезни. Об этом 27 февраля рассказала профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

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Баранова отметила, что вирус не имеет специфических последствий, которые были бы одинаковыми для всех. Наоборот, в зависимости от склонности конкретного организма к определенным болезням и возникают самые разные последствия.

«Конечно же, для молодого человека открутить назад гораздо легче, чем для человека более пожилого. Мужчины страдают больше во время острой фазы. А женщины более склонны отрастить длинный ковидный хвост и потом его за собой тащить <…> Где тонко — там и рвется», — рассказала биолог в интервью RT.

23 февраля европейские биологи опубликовали результаты исследования, в которых говорится, что в некоторых случаях коронавирус может приводить к образованию белковых клубков, которые связаны с болезнью Паркинсона и деменцией.

По словам ученых, коронавирус поражает не только клетки легких, но и проникает в определенные тельца внутри слизистой оболочки носа, пищевода, сосудов и сердца. Эта особенность вируса может объяснять то, почему многие заболевшие теряют обоняние, испытывают проблемы с пищеварением и кровеносной системой. Кроме того, исследователи выяснили, что COVID-19 вызывает серьезные нарушения в работе мозга.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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