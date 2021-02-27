Биолог рассказала о возможных последствиях COVID-19

Мужчины больше страдают во время острой фазы коронавирусной инфекции, а женщины дольше переживают последствия болезни. Об этом 27 февраля рассказала профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Баранова отметила, что вирус не имеет специфических последствий, которые были бы одинаковыми для всех. Наоборот, в зависимости от склонности конкретного организма к определенным болезням и возникают самые разные последствия.

«Конечно же, для молодого человека открутить назад гораздо легче, чем для человека более пожилого. Мужчины страдают больше во время острой фазы. А женщины более склонны отрастить длинный ковидный хвост и потом его за собой тащить <…> Где тонко — там и рвется», — рассказала биолог в интервью RT.

23 февраля европейские биологи опубликовали результаты исследования, в которых говорится, что в некоторых случаях коронавирус может приводить к образованию белковых клубков, которые связаны с болезнью Паркинсона и деменцией.

По словам ученых, коронавирус поражает не только клетки легких, но и проникает в определенные тельца внутри слизистой оболочки носа, пищевода, сосудов и сердца. Эта особенность вируса может объяснять то, почему многие заболевшие теряют обоняние, испытывают проблемы с пищеварением и кровеносной системой. Кроме того, исследователи выяснили, что COVID-19 вызывает серьезные нарушения в работе мозга.

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