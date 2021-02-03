Условия задачи: где можно найти коронавирус

Пока в России снижается число зараженных коронавирусом и десятки больниц возвращаются в обычный режим работы, в Европе продолжают вводить ограничения и исследовать способы заражения коронавирусом. Британские ученые заявили о создании математической модели, которая позволит рассчитать вероятность заражения авиапассажира COVID-19 в зависимости от длительности полета. Почему россияне считают модель не слишком верной, какие места более опасны и почему — в материале «Известий».

Где можно заразиться коронавирусом

Подхватить инфекцию действительно проще всего в замкнутом пространстве с плохой вентиляцией, где одновременно находится большое количество людей. Как неоднократно заявляли медики, это прежде всего общественный транспорт, где наблюдается наибольшая скученность. Особенно опасны частные перевозчики, которые мало внимания обращают на санитарные меры и, в отличие от государственных предприятий, не обрабатывают салоны, поручни, сиденья после каждого рейса, не следят за наличием масок и перчаток.

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Еще одно опасное место — магазины. Если в больших торговых центрах есть охрана, проверяющая наличие защитных средств, и хорошая вентиляция, то в небольших торговых залах покупатели рискуют сильнее.

Отдых в развлекательных заведениях, особенно ночных, где исчезают все негативные мысли, срываются покровы и душа требует праздника, во время пандемии чреват особенно печальными последствиями. Посещение театров, концертных и кинозалов опасно тем, что, несмотря на социальную дистанцию, большое количество людей, среди которых может быть больной, на протяжении длительного времени находятся в замкнутом помещении.

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Многих в начале пандемии подвели любопытство и желание подстраховаться — протестироваться на коронавирус при полном отсутствии симптомов, когда на анализы выстраивались очереди, потолкаться по аптекам и запастись ненужными лекарствами — и мысли о срочном посещении врача, даже когда в этом не было особой необходимости.

Как набрать критическую дозу

Точные механизмы передачи инфекции в тех или иных условиях до конца еще не изучены. Однако благодаря исследованиям аналогичных вирусов ученым известно, что для того, чтобы человек заболел, в его организм должна попасть определенная доза инфекции. Ее можно получить за один раз, если общаться лицом к лицу с кашляющим и чихающим больным или если на протяжении длительного времени находиться с таким человеком в одном помещении. Особенно усиливается риск при разговорах, пении, крике, когда в окружающее пространство выбрасывается больше вирусных частиц. Так что если не искать знакомств с потенциальным больным и вообще помалкивать, находясь с ним в одном помещении, да еще пореже дышать, риск заразиться не так уж и высок.

Почему в пандемию перекрыли авиасообщение

Авиация — самый быстрый вид транспорта — сыграла основную роль в распространении коронавируса по планете. Однако представители отрасли утверждают, что в салоне самолета, даже если в нем находится коронавирусный больной, остальные пассажиры находятся в безопасности — благодаря специальным фильтрам и мощной вентиляции, которая меняет воздух 30 раз за час. Это подтверждалось результатами экспериментов, которые провело Транспортное командование США: сотни раз исследователи распыляли аэрозоль с частицами – имитаторами вируса и измеряли его концентрацию в воздухе. Благодаря системе очистки очень скоро она становилась минимальной.

Почему британские ученые не советуют летать далеко

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Британские ученые решили просчитать возможность заражения коронавирусом в самолете в зависимости от длительности полета, устройства салона, степени заразности больного и манеры его поведения и общения. Из тех, кто летит экономклассом, по их данным, за двухчасовой рейс заразится максимум чуть больше половины, в бизнесе — единицы. Однако при увеличении длительности полета до нескольких часов риск заражения значительно возрастает. Так, при 12-часовом перелете, по их прогнозам, заразятся практически все пассажиры, сэкономившие на билетах, и половина состоятельных клиентов авиакомпании. Маска, по их расчетам, значительно снижает риск инфицирования даже на дальних расстояниях. Однако кормить всех пассажиров одновременно исследователи не рекомендуют: синхронное снятие защитных средств может быть очень опасно.

Что не учли британские ученые

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В российском научном сообществе выводы британцев вызвали некоторые сомнения. Полеты по миру, хоть и в гораздо меньших объемах, продолжаются. И если бы ситуация развивалась по британской модели, все бы давно уже перезаражались. Кроме того, важно, какой состав пассажиров находится на борту. Некоторые люди практически не могут заразиться коронавирусом в силу особенностей организма: сильного иммунитета, ранее перенесенных заболеваний и даже группы крови. Ранее российские ученые, которые исследовали особенности клеточного иммунитета к коронавирусу, выяснили, что защитный механизм может работать и у тех, кто переболел COVID-19, и у тех, кто еще не столкнулся с инфекцией. Уничтожение вируса в их организме может происходить за счет Т-клеток, которые способны распознавать его фрагменты.