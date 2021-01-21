Разборка в бронхах: найден еще один путь попадания SARS-CoV-2 в легкие

Ученые из КНР открыли новый путь проникновения SARS-СоV-2 в клетки легких и бронхов. Эксперименты показали: «входными воротами» в клетки может быть не только белок ACE2, который считался основным каналом проникновения вируса, но и фермент AXL. Он более активен в дыхательной системе человека и является потенциальной мишенью для лечения инфекционного процесса в легких и бронхах. Комплексное воздействие на все возможные пути проникновения вируса в клетку позволит создать более эффективные комбинации лекарств, которые также будут работать и против новых штаммов коронавируса.

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Специалисты Ведущей лаборатории структурной биологии провинции Чжэцзян совместно с учеными Института перспективных исследований Вестлейк в Ханчжоу и другими исследователями обнаружили новую мишень, через которую SARS-CoV-2 может проникать в органы дыхания человека. Они опубликовали статью об этом в Cell Research.

Новые ворота Фото: Global Look Press/Cheng Min

Хотя роль ACE2 в качестве рецептора для SARS-CoV-2 очевидна, исследования показали, что экспрессия этого белка чрезвычайно низка в дыхательных путях и он гораздо активнее в почках и органах пищеварительной системы, указали авторы работы. Ученые предположили, что могут существовать другие корецепторы (находящийся на поверхности клетки рецептор, который связывается с сигнальной молекулой в дополнение к первичному), которые способствуют проникновению вируса в клетки дыхательной системы.

Для экспериментов по проникновению SARS-CoV-2 исследователи отобрали 22 белка. Затем ученые измерили уровни различных белков в зараженных клетках легких и трахеи человека в лабораторных условиях, а также определили, как вирусные домены соединяются с тем или иным ферментом. Экспрессия ACE2 оказалась низкой во всех клеточных линиях. Но ученые обнаружили другой белок, избыточная экспрессия которого в тканях дыхательной системы способствовала проникновению SARS-CoV-2 внутрь клеток.

Разборка в бронхах Фото: TASS/IMAGE POINT FR/NIH /NIAID

«В этом исследовании мы обнаружили, что рецептор тирозин-протеинкиназы UFO (AXL) специфически взаимодействует с N-доменом SARS-CoV-2» , — сказано в статье.

Как пояснили ученые, AXL — это мембранный белок, который связан с передачей сигналов от внеклеточного матрикса (соединительных тканей) в цитоплазму (внутренняя среда клетки). Он регулирует многие физиологические процессы, в том числе выживание клеток, их дифференциацию и иммунные ответы.

Эксперименты китайских ученых показали, что отключение этих рецепторов значительно снижало количество вирусных копий в эпителиальных клетках легких человека.

Тройной аксель

Статья ученых из КНР показывает, что основными «входными воротами» для SARS-CoV-2 в клетки человека, вероятно, является не рецептор ACE2 на поверхности клеток, а рецептор AXL , пояснил «Известиям» профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский.

— Оба рецептора способствуют проникновению вируса внутрь клетки. Но именно AXL гораздо более активен в клетках легких и бронхов, его активность коррелирует со степенью поражения клеток коронавирусом, и, возможно, он является основными «входными воротами» для вируса, — сказал специалист.

AXL может быть даже более важной, чем ACE2, мишенью для разработки лекарств, которые могли бы затруднять проникновение вируса внутрь клетки, добавил Константин Крутовский.

разборка в бронхах Фото: Global Look Press/Ddp Images

Если эти данные подтвердят ученые из других стран, это даст дополнительное понимание механизма развития коронавирусной инфекции, а значит, определит еще одну мишень для поиска лекарственных препаратов , сказал «Известиям» директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Альберт Ризванов.

— Авторы исследования показали, что S-белок вируса связывается с новым рецептором AXL другим участком (N-концом), нежели с классическим рецептором ACE2 (RBD-домен). И возникает вопрос, как антитела, специфически связывающиеся с RBD-доменом белка S, полностью блокируют способность вируса проникать в клетку, — отметил эксперт. — В то же время ранее другие группы ученых показывали, что антитела к N-концу белка S были также способны нейтрализовать вирусную инфекцию.

Пока рано говорить, является ли AХL единственным корецептором, через который SARS-CoV-2 проникает в легкие и бронхи, сказал «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Разборка в бронхах Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON

— Сами китайские исследователи говорят, что, возможно, есть еще какие-либо корецепторы на поверхности клеток и их необходимо дополнительно изучать. Мы точно знаем, что вирус не проникает в организм без ACE2. Судя по выводам, изложенным в статье, в отсутствие AXL вирус может проникать в организм, однако инфекция будет редуцирована, — отметил Павел Волчков.