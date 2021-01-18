Candida в убийцы: пандемия может вызвать рост смертей от грибков-мутантов

Помимо резкого роста числа устойчивых к антибиотикам бактерий пандемия COVID-19 может вызвать массовые всплески заражения пациентов в стационарах грибком Candida auris. Этот патоген способен к быстрому внутрибольничному распространению и в большинстве случаев приводит к гибели пациентов в реанимации. Грибок устойчив лекарствам, и его практически нечем лечить. Уже сейчас медики по всему миру предупреждают о вспышках опасной инфекции в коронавирусных стационарах. Специалисты предупреждают: если не контролировать процесс, в будущем грибок-мутант может уносить десятки тысяч жизней ежегодно.

Грибная пора

Ученые предупреждают: распространение нового коронавируса может привести не только к резкому росту числа устойчивых к антибиотикам супербактерий, но и к массовым вспышкам смертоносного возбудителя тяжелой грибковой инфекции Candida auris. Этот вид способен к быстрому внутрибольничному распространению и обладает множественной резистентностью к лекарствам, предназначенным для его уничтожения, то есть вызванную Candida auris инфекцию крайне сложно лечить.

В научной литературе есть данные о вспышках опасной болезни в коронавирусных стационарах. В частности, специалисты отделения микробиологии Автономного университета Нуэво-Леон в Мексике описали случай грибковой инфекции в мае прошлого года в одной из больниц, перепрофилированных в коронавирусный госпиталь. Через три месяца после перехода от общего профиля к лечению исключительно COVID-19 в трех отделениях интенсивной терапии началась вспышка инфекции, от которой пострадали 12 пациентов. Все они находились на искусственной вентиляции легких, им были введены мочевые катетеры. Пациенты находились в реанимации длительное время (20–70 дней).

Candida в убийцы Фото: Global Look Press/Nicolas Armer

«Летальность среди пациентов с COVID-19 и кандидемией (грибковым сепсисом) составила 83,3% даже при применении соответствующей противогрибковой терапии. Все изученные изоляты были устойчивы к стандартному лечению», — сказано в статье.

Небывалый рост

Проблема устойчивости возбудителей грибковой инфекции к лекарственным препаратам в медицинских учреждениях сейчас актуальна, сказал «Известиям» доцент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН, вуза-участника проекта повышения конкурентоспособности образования «5–100», Сергей Вознесенский.

— При бесконтрольном применении противогрибковых препаратов риск формирования резистентных возбудителей возрастает, — подчеркнул эксперт.

Пандемия коронавируса делает угрозу распространения устойчивых грибов-мутантов ощутимой, уверены эксперты по всему миру. Наибольшему риску заражения подвержены пациенты, в тело которых вставлены трубки для дыхания и кормления, а также различные катетеры. Инвазивные манипуляции стали более распространенными за время пандемии из-за дыхательной недостаточности, связанной с COVID-19.

Candida в убийцы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Если Candida auris станет более распространенным явлением в больницах, это может привести к десяткам тысяч избыточных смертей во всем мире, беспокоятся медики. Американский регулятор CDC уже классифицировал этот патоген как одну из самых серьезных угроз устойчивости к лекарствам в Америке.

На октябрь минувшего года в США пришлись 1272 случая подтвержденной инфекции, сказано в статье National Geografic. Это на 400% больше, чем в общей сложности за весь 2018 год, когда проводились последние эпидемиологические подсчеты.

Трудно обнаружить

Candida auris представляет реальную угрозу, так как инфекцию сложно не только лечить, но и диагностировать, сообщил «Известиям» заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И.И. Мечникова Николай Климко. Обычными микробиологическими методами идентифицировать этот вид грибов невозможно. Нужны масс-спектрометрия и другие методики, приборная база для которых есть только в крупных центрах, отметил эксперт. Дело в том, что этот вид патогена очень легко спутать с его безобидными сородичами. Согласно гайдлайну (официальным рекомендациям) американских центров по предотвращению и контролю распространения заболеваний, поставить диагноз можно только при помощи одного из методов масс-спектрометрии. Но даже такой анализ может не распознать Candida auris, поэтому американским врачам предлагается дополнительный алгоритм (специальные виды ПЦР-тестирования и другие), который поможет отбросить другие варианты. Эти процедуры недоступны в большинстве стационаров.

Candida в убийцы Фото: Global Look Press/Nicolas Armer

Кроме того, Candida auris полирезистентен, то есть он нечувствителен сразу к нескольким классам противогрибковых препаратов, отметил Николай Климко.

— Вспышки больничного кандидоза уже фиксировали и в Москве, и Санкт-Петербурге, — сообщил он.

Видовые особенности

Есть вероятность, что вырастет устойчивость к лекарствам и других грибов рода Candida — возбудителей грибкового сепсиса, отметил Николай Климко. Это связано с избыточным профилактическим назначением больным, принимающим антибиотики (а таких в коронавирусных стационарах большинство), препарата «Флуконазол», пояснил он.

— Это дешевый препарат, вполне безопасный, который можно применять как внутривенно, так и перорально, — уточнил Николай Климко. — Врачи любят его назначать, но уже сейчас устойчивость к этому средству в отделениях реанимации и интенсивной терапии составляет порядка 30%. И в будущем устойчивых возбудителей грибковых инфекций будет становиться все больше.

С другой стороны, среди резистентных грибков, по-видимому, не будет такого видового разнообразия, как среди бактерий, так как мутируют они гораздо медленнее.

Candida в убийцы Фото: Global Look Press/Julia Pfeifer

— Про тот же стафилококк мы не можем знать наверняка, к какому именно антибиотику он будет устойчив, — сказал «Известиям» президент Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов России Сергей Яковлев. — А грибы рода Candida хорошо прогнозируемы. Они всегда будут не чувствительны именно к «Флуконазолу». Более того, они гораздо менее генетически изменчивы, чем бактерии.

Однако проблема распространения устойчивых грибов-мутантов уже проявила себя в различных больницах по всему миру и пренебрегать ею нельзя, уверены специалисты.