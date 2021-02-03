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Вирус-классом: риск заразиться COVID-19 возрастает при долгом полете

При 12-часовом нахождении в салоне самолета могут заболеть 99,6% пассажиров
Фото: РИА Новости/Пресс-служба аэропорта Домодедово
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Вирус-классом: риск заразиться COVID-19 возрастает при долгом полете
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В случае самого неблагоприятного развития ситуации в течение 12-часового полета заразятся 99,6% пассажиров экономкласса и 50% летящих в бизнес-классе, — считают специалисты из Великобритании. Они разработали математическую модель, с помощью которой была просчитана вероятность заражения на протяжении полетов разной длительности. Согласно их расчетам, эта вероятность резко возрастает после 6–8-часового нахождения в салоне самолета при наличии инфицированных коронавирусом. Не все российские эксперты согласны с выводами статьи.

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Пересчитать по Гринвичу

Несмотря на то что авиасообщение сыграло основную роль в распространении эпидемии по всему миру, опасность подхватить COVID-19 во время полета до конца не изучена. Поэтому ученые Гринвичского университета (Великобритания) провели собственное исследование, чтобы выяснить вероятность заражения коронавирусом на борту самолета.

Из-за особенностей SARS-CoV-2 с точностью сказать, произошло заражение до, во время или после полета, в большинстве случаев невозможно. Однако салон самолета может оказаться местом повышенной эпидемиологической опасности. «Вызывает беспокойство возможность распространения болезни в замкнутом пространстве пассажирского салона, где люди находятся рядом друг с другом, особенно в течение длительного времени», — пишут ученые в научной статье.

Вирус-классом
самолет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Представители авиакомпаний и производителей самолетов утверждают, что мощная вентиляция, обеспечивающая до 30 смен воздуха в час, и специальные НЕРА-фильтры гарантируют безопасность пассажиров, даже если на борту окажется носитель коронавируса.

Крупнейшее исследование на эту тему было организовано транспортным командованием США. В самолетах Boeing 767-300 и 777-200 с двумя проходами между креслами провели более 300 экспериментов с частицами аэрозоля размером от 1 до 3 мкм, имитировавшими вирусы. Результаты показали, что аэрозоль быстро разбавлялся вентиляционной системой и уменьшение его концентрации составляло не менее 99,7% в тех предполагаемых «дыхательных точках», которые были взяты для замеров с помощью биосенсоров.

Специалисты из Гринвича не оспаривают достоверность результатов этих испытаний. Но, по их мнению, снижение концентрации аэрозоля еще не означает снижения вероятности заразиться. Поэтому, чтобы определить и математически просчитать степень опасности, ученые предложили использовать понятие кванта — абстрактной капли с высоким содержанием коронавируса, попадание которой в организм человека повышает вероятность заболеть COVID-19 на 63% (процент взят из кембриджского исследования 1955 года «Воздушное заражение и гигиена воздуха»).

Три сценария

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В модели ученых учитываются разница между устройством салонов бизнес- и экономкласса, мощность системы вентиляции самолета, степень вентиляции легких пассажиров, количество квантов, выделяемых одним инфицированным в единицу времени, и многое другое.

Исследователи рассмотрели легкий, средний и тяжелый сценарии распространения COVID-19, которые сопровождаются выделением в салоне соответственно 5, 20 и 100 квантов коронавируса в час. Количество квантов также умножалось на определенный индекс, который отражает одно из трех состояний носителя вируса: дыхание, разговор или громкий разговор. Опасность заражения оценивалась для полетов длительностью два и 12 часов.

Результаты исследования показали, что для пассажиров двухчасового рейса, летящих экономклассом, максимальная вероятность заражения достигает 60,2%. Это означает, что если в салоне летят 75 пассажиров, то заразятся минимум 45 из них. Для сравнения: максимальная вероятность заражения для пассажиров бизнес-класса составит 10,9%. То есть из 50 пассажиров заразятся не более 5–6. После шести часов полета вероятность заразиться существенно возрастает.

Вирус-классом
салон самолет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

На рейсе продолжительностью 12 часов опасность, по мнению ученых из Гринвича, очень высока. Максимальная вероятность заражения для пассажиров экономкласса достигает 99,6%. Для пассажиров бизнес-класса максимальная вероятность заражения составит 50%. То есть из 50 пассажиров заразится половина.

Расчеты ученых подтверждают, что ношение масок на борту снижает опасность подхватить вирус. Например, использование качественных масок с эффективностью 65,6% в течение 12-часового полета снижает риск инфицироваться почти в 10 раз. Также результаты исследования показывают, что одновременное снятие защитных масок пассажирами во время приема пищи может быть очень опасным. По этой причине специалисты рекомендуют кормить людей в полете в разное время.

Согласные и несогласные

Мнения российских специалистов относительно безопасности полетов в период пандемии коронавируса разделились.

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В этой статье не учитывается радиус вокруг инфицированного — это тоже серьезный фактор заражения, — считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. — Но описанная модель, в общем, хорошо описывает распространение микрокапель по салону самолета и объем прокачиваемого через вентиляцию, а также вдыхаемого воздуха. Единственное сомнение вызывает вероятность 63%, на которую одна микрокапля (кванта) повышает вероятность заразиться. Если с такой вероятностью коронавирус действительно инфицирует людей, то выводы из статьи верные.

Однако, по словам эксперта, чтобы это подтвердить, нужно провести дополнительные исследования.

— Фактически эксперимент по данным научным исследованиям проходит каждый день в сотнях самолетов по всему миру. Если бы всё было настолько плохо с заражением коронавирусом даже при использовании мер личной гигиены и безопасности, то мы бы все уже переболели этим вирусом, — отметил Владимир Платонов, доцент кафедры химии Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.

Вирус-классом
медработник
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Эксперт пояснил, что, помимо НЕРА-фильтров, в самолете каждые две-три минуты обновляют воздух в системе вентиляции. Его берут извне. Если бы эта система работала по циклу в течение 2-, 6- или 12-часового полета, то вероятность заразиться была бы высока. Но в современных реалиях проводится замена воздуха прямо во время полета, что можно назвать решающим фактором для безопасности пассажиров.

— Какая бы система фильтрации ни была, она не обеспечивает должную степень безопасности людей, находящихся в салоне, если там находится человек, который выделяет высокие концентрации частиц коронавируса, — считает доцент кафедры физической химии НИТУ «МИСиС» Георгий Фролов.

По словам ученого, фильтры представляют собой специальные макросистемы, которые конструировались для очистки воздуха от пыли. Но на фильтрацию наноразмерных вирусов они не рассчитаны. Это переплетение различных волокон. За счет определенных физических явлений происходит прикрепление частиц вируса к этим волокнам и их удержание. Но процесс прикрепления частиц вируса специально нигде не исследовался. Частицы садятся на какие-то места, слипаются, агрегируют друг друга, а потом происходит их срыв с волокон. И фильтр не работает.

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Кроме того, вентиляция в самолете — это изолированная система. Конечно, производится насыщение воздуха из-за борта, но всё равно некоторое время воздух циркулирует в замкнутом пространстве.

— Нет оснований не согласиться с исследованием ученых. Факты, изложенные в нем, научно подтверждены, и частицы вируса, скорее всего, распространяются именно таким образом, — сказал директор научно-образовательного центра «Нанотехнологии», декан химического факультета Южно-Уральского государственного университета Вячеслав Авдин.

С точки зрения химии всё достоверно, уверен специалист. Но вопрос заражения — это еще и вопрос о том, как работает иммунитет конкретного человека. Кому-то для того, чтобы заболеть, достаточно небольшого количества вируса, а если иммунитет у человека сильный, то он справится и с большим количеством вирусных частиц.

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Выводы данной работы показывают лишь статистическую вероятность заразиться во время полета, причем эта опасность крайне высока лишь в том случае, если поголовно не соблюдается масочный режим на борту. В остальных случаях риск низок, — считает сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Елена Белова.

Заключения ученых пессимистичны, хотя сегодня больше свидетельств относительной безопасности полета, полагает заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов. Он считает, что в самолете с нормально работающей системой кондиционирования среда более безопасная, чем в замкнутом пространстве маленького душного офиса или в маленьком лифте.

Полностью исключить малейшую возможность заражения фильтр, конечно, не может, признает эксперт. Если зараженный — ближайший сосед, то одной системы фильтрации может оказаться недостаточно.

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