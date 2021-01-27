След веCoV: анализ комнатной пыли предскажет вспышки эпидемии

Анализ комнатной пыли может остановить распространение коронавирусной инфекции в учреждениях коллективного ухода, общежитиях и других местах, где проживает много людей. К такому выводу пришли ученые из Огайо. Они провели серию экспериментов и выяснили, что содержимое обычного мешка для пылесоса после уборки помещения, в котором находится зараженный, содержит значительное количество вирусной РНК. Пыль в воздухе взаимодействует с аэрозолем, образующемся при чихании и дыхании зараженных людей, а неоднородность ее структуры позволяет замедлить испарения влажной оболочки вирусных частиц, пояснили российские вирусологи. Анализ пыли позволит определить даже бессимптомных носителей без регулярного тестирования, предполагают специалисты.

Сор из избы

Специалисты из департамента гражданской, экологической и геодезической инженерии Инженерного колледжа Университета штата Огайо предложили новый способ контроля вспышек COVID-19. Он может быть полезен там, где одновременно проживает или работает много людей: в домах престарелых, студенческих общежитиях, гостиницах, на предприятиях и т.д. Ученые предлагают использовать для анализа обычную комнатную пыль с пола.

Исследователи собрали образцы в комнатах людей, инфицированных COVID-19. Они также измерили уровень вирусного присутствия у пациентов с помощью ПЦР-диагностики. Пыль брали из мешков обычных пылесосов после уборки в комнатах двух общежитий. В первом образцы собирались через 27 дней после окончания карантина, а во втором — в середине карантинного периода.

След веCoV Фото: Depositphotos

Выяснилось, что домашняя пыль с ковров и пола содержит вирусную РНК: в среднем 88% проб пыли показали положительный результат при анализе на вирус. Материал из пылесосов оказался более информативным, нежели стандартные мазки с поверхностей. Там вирус выявлялся только в 55% проб. Вирусная РНК в пыли, хранящейся в вакуумных пакетах, не распадалась в течение четырех недель, несмотря на применение дезинфицирующего средства перед уборкой комнаты.

«Во многих случаях пыль собирается во время обычной уборки и может быть легко отправлена на анализ. Эта методика обеспечит выявление вспышек вирусных заболеваний в условиях повышенного риска, например в учреждениях коллективного ухода», — сказано в тексте статьи. Кроме того, такой анализ позволяет определить и бессимптомных носителей COVID-19.

Пыльное укрытие

В пыли патоген действительно может жить дольше, чем на поверхностях. Вирус долгое время сохраняется в различных условиях при определенных показателях влажности и уровне температуры , сообщил «Известиям», астрофизик из ДВФУ Антон Кочергин, который специализируется на изучении космической пыли.

— Домашняя пыль сложна по своему составу: это и минеральные частицы, и частицы органического происхождения (фрагменты кожи, волос), текстильные волокна и т.д. Учитывая пористость и неоднородность структуры многих компонентов, входящих в ее состав, они могут служить хорошим «укрытием», позволяющим замедлить испарение влажной оболочки вируса, — пояснил эксперт.

След веCoV Домашняя пыль под микроскопом Фото: Depositphotos

Сам вирус по своим размерам кратно меньше пор и полостей в пыли. Поэтому пылевые частицы будут препятствием для быстрого испарения этих жидкостей, и вирусная РНК будет сохраняться внутри них гораздо дольше. Пыль в воздухе взаимодействует с аэрозолем, образующемся при чихании и дыхании зараженных людей, и концентрирует его в себе , пояснил «Известиям» директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Альберт Ризванов.

— Таким образом, вездесущая пыль может дать представление о наличии вирусной контаминации (загрязнения. — «Известия») во всем помещении, — рассказал исследователь.

Скорее мертв, чем жив

Анализ ученых из Огайо показывает, что пыль может быть полезной и эффективной матрицей для рутинного надзора за вспышками вирусных заболеваний, отметила врач-инфекционист, сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Елена Белова.

— Однако сами авторы поясняют, что в рамках этого исследования не определялась жизнеспособность вируса в пыли. Статья, несомненно, интересная, но требуется дальнейшее исследование , — указала она.

То есть авторы проводили количественный анализ вирусных частиц в комнатной пыли, но не проверяли способность этих следов вируса к заражению.

След веCoV Фото: Depositphotos

— Скорее всего, в таком виде вирус нежизнеспособен, и молекулярные методы определяют всего лишь его «высушенные трупики», неспособные заражать людей , — предположил Альберт Ризванов.

Но для предупреждения вспышек COVID-19 может быть достаточно и такого анализа , полагают эксперты. На его основе можно разработать методы оценки зараженности помещений и предотвращения распространения инфекции. Сами авторы работы сообщили, что намерены изучать пыль в различных типах зданий в более широком масштабе.

Ранее ученые выявили группу пациентов, распространяющих COVID-19 дольше всего, писали «Известия». Люди с ослабленным иммунитетом, подхватившие коронавирус, могут быть заразны на протяжении двух месяцев, выяснили специалисты из США. В частности, это касается пациентов с онкологией. Из-за сильных иммуносупрессивных препаратов у таких больных вирус продолжает сохранять жизнеспособность гораздо дольше. То же самое может касаться ВИЧ-инфицированных, перенесших тяжелые операции и других людей с глубокими нарушениями работы защитной системы организма.