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Коронавирус может провоцировать развитие болезни Паркинсона и деменцию

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В некоторых случаях заболевание коронавирусом может приводить к образованию белковых клубков, которые связанны с болезнью Паркинсона и деменцией. Кроме того, SARS-CoV-2 способен спровоцировать острое воспаление мозга. К таким выводам пришли европейские биологи, проведя опыты на обезьянах. Об этом говорится в результатах исследований, опубликованных в электронной библиотеке bioRxiv во вторник, 23 февраля.

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«Полученные нами данные указывают на то, что коронавирус способен вызывать разные формы нейропатологии у приматов. В свою очередь присутствие в их нейронах так называемых телец Леви, патологических белковых образований, связанных с болезнью Паркинсона, указывает на существование потенциально опасных долгосрочных нейрофизиологических последствий инфекции», — говорится в статье.

По словам ученых, коронавирус поражает не только клетки легких, но и проникает в определенные тельца внутри слизистой оболочки носа, пищевода, сосудов и сердца. Эта особенность вируса может объяснять то, почему многие заболевшие теряют обоняние, испытывают проблемы с пищеварением и кровеносной системой. Кроме того, исследователи выяснили, что COVID-19 вызывает серьезные нарушения в работе мозга.

Биологи отметили, что по результатам замеров и снимков с МРТ обнаружилось, что вирус способен проникать в клетки мозга в самых разных его отделах, а также приводить к образованию скоплений белков, которые обычно возникают у носителей болезни Паркинсона и старческой деменции. Примечательно, что эти структуры, возникли даже у тех макак, которые не демонстрировали заметных внешних признаков болезни.

Ранее ВОЗ заявила о снижении смертности от коронавируса в мире за неделю на 20%. Такие данные были опубликованы 23 февраля в еженедельном эпидемиологическом бюллетене на сайте Всемирной организации здравоохранения. Как отметили в ВОЗ, число сообщений о новых случаях заражения в мире снижается шестую неделю подряд, их зафиксировано на 11% меньше. Число новых смертей также продолжает падать.

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