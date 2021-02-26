Глаза б увидели: COVID-19 может провоцировать патологии сетчатки

Коронавирус может поражать сосуды глаз, вызывая повреждения сетчатки, сообщили «Известиям» в отделении офтальмологии ФГБУ НМИЦО ФМБА России. Тромбозы вен и артерий сетчатки проявляются снижением зрения. Также у переболевших наблюдаются такие симптомы, как спазмы глазных мышц и воспаление зрительного нерва, рассказали специалисты. Опасность инфекции для зрения подтверждают и международные исследования. В частности, ученые из КНР сообщили, что обнаружили вирусную РНК SARS-CoV-2 в части образцов сетчаток умерших пациентов с COVID-19.

Бьет по глазам

Ученые из лаборатории стволовых клеток и регенерации сетчатки глазной больницы Медицинского университета Вэньчжоу в Китае опубликовали обзор, в котором обобщили все имеющиеся материалы о глазных болезнях, которые вызывает коронавирус. Авторы указали на ключевую роль двух рецепторов, через которые SARS-CoV-2 может поражать зрительную систему.

«Аэрозоли, инфицированные вирусом, попадают на поверхность глаза и позже могут попасть в дыхательную систему через носослезную систему. В качестве медиатора для проникновения вируса в клетки-хозяева выступает рецептор ACE2 (основные «входные ворота» в клетки человека. — «Известия»), который также экспрессируется в сетчатке», — сказано в тексте статьи. Из этого авторы сделали вывод, что SARS-CoV-2 может нанести вред сетчатке.

Второй рецептор, через который вирус проникает в глаза, — CD147. Это белок из семейства иммуноглобулинов, который в том числе запускает работу металлопротеиназ — белков, перестраивающих внеклеточное вещество в тканях. SARS-CoV-2 может связываться с рецептором на поверхности клеток. В глазах он экспрессируется на поверхности палочко-колбочковых клеток.

Глаза б увидели Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Вирусную РНК SARS-CoV-2 также обнаружили в части образцов сетчаток умерших пациентов с COVID-19. Ученые пришли к выводу, что коронавирус может распространяться через слезы и аэрозоли. Поэтому необходимы дополнительные исследования глазных болезней, вызванных инфекцией, полагают авторы работы.

COVID -19 может вызывать нарушения зрительной системы, подтвердила «Известиям» заведующая отделением офтальмологии ФГБУ НМИЦО ФМБА России, действительный член Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS), член Российского общества офтальмологов Ника Тахчиди. Речь о поражениях глазной поверхности (конъюнктивитах), изменениях на сетчатке, воспалениях и тромбозах сосудов глаз.

— Коронавирус может поражать сосуды глаз, вызывая микрососудистые повреждения сетчатки. Они проявляются следующим образом: воспалением по типу васкулита и состоянием гиперкоагуляции (синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания). Воспаление чаще всего проявляется помутнениями в стекловидном теле, изменениями на сетчатке. Тромбозы вен и артерий сетчатки проявляются снижением зрения, иногда изменением поля зрения, — пояснила эксперт.

Насколько обратимы эти нарушения, зависит от тяжести заболевания, индивидуальных особенностей организма, своевременности визита к врачу, рассказала Ника Тахчиди.

Обозримая проблема

Сегодня известно больше 150 разновидностей вирусов, способных вызвать заболевания глаз. Это в том числе вирус герпеса, аденовирусы, цитомегаловирус, вирусы краснухи, кори, ветряной оспы, мононуклеоза. К подобным патогенам восприимчивы и взрослые, и дети. В результате инфицирования могут возникать блефариты, конъюнктивиты, кератиты, увеиты, хориоретиниты. Возможно поражение конъюнктивы, роговицы, сосудистой оболочки глаз и сетчатки.

— Новая коронавирусная инфекция оказывает воздействие и на иммунную систему, вызывая аутоиммунные реакции со стороны многих органов и тканей, в том числе и глаз. Уже описаны случаи аутоиммунных васкулитов сетчатки, — рассказала «Известиям» врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Екатерина Маркова.

Глаза б увидели Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

По ее словам, некоторые пациенты отмечают снижение зрения, уже довольно давно переболев коронавирусной инфекцией. Также об ухудшениях сообщают те, кто перенес COVID-19 с начальной стадией катаракты. При офтальмологическом обследовании подтверждалось: помутнения хрусталика прогрессировали.

За счет поражения сосудов частым осложнением может быть ухудшение зрения сразу на несколько единиц, рассказала «Известиям» заместитель главного врача клинико-диагностического центра «Медси» Мария Петина. Поэтому важно вовремя назначить терапию, добавила она.

— Чтобы понять причину снижения зрения и выявить возможные микротромбы, врач назначает томографию глазного дна, — рассказала эксперт. — Поражения органов зрения, спазмы глазных мышц, нарушения в работе зрительного нерва и воспаление сетчатки Всемирная организация здравоохранения уже зафиксировала в числе частых симптомов COVID-19. Сегодня есть исследования, утверждающие, что глаза — это «входные» ворота для вируса в наш организм и они поражаются в первую очередь.

Ситуация усугубляется тем, что pH (мера кислотности. — «Известия») коронавируса SARS-CoV-2 совпадает с pH человеческой слезы, отметила Мария Петина. Поэтому вирус, попав на слизистую глаза, там задерживается.

— По ощущениям, глаза начинают как будто «плавиться». Так бывает, например, при герпесе, — отметила специалист.