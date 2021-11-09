Невролог предупредил об опасном токсине в авокадо

Врач-невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин сообщил, что в плодах авокадо содержится токсичное вещество персин. Об этом 9 ноября он рассказал «Газета.Ru».

Больше всего персина находится кожуре и косточке плода.

Как отметил специалист, это вещество не приводит к летальному исходу, однако способно вызвать токсическое поражение кишечника, а также сильную аллергическую реакцию.

При этом мякоть авокадо богата полезными веществами, которые помогают нервной системе нормально функционировать.

«К примеру, карнитин, фолиевая кислота, биотин применяются в комплексной терапии таких состояний, как деменция (в том числе и при болезни Альцгеймера), невралгия, парестезия, полиневрит, повышенная умственная утомляемость и задержка психического развития у детей», — сказал Мацокин.

Тем не менее, врач не рекомендует использовать авокадо в качестве лекарства от этих нарушений.

13 октября стало известно, что авокадо входит в перечень продуктов, помогающих ускорить обмен веществ и укрепить стенки сосудов.

23 мая диетолог Елена Кален сообщила, что авокадо является идеальным продуктом для улучшения работы желудочно-кишечного тракта.

29 октября 2019 года ученые из американского Университета штата Пенсильвания выяснили, что употребление одного авокадо в день позволяет значительно снизить уровень «плохого» холестерина и улучшить состояние сердечно-сосудистой системы.