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Диетолог назвала способы ускорить обмен веществ

Диетолог рассказала об идеальном продукте для улучшения пищеварения

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Авокадо является идеальным продуктом для улучшения работы желудочно-кишечного тракта. Об этом в субботу, 22 мая, рассказала диетолог Елена Кален.

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«Фрукт способствует снижению веса. Несмотря на немаленькую калорийность — 214 ккал в 100 граммах — в нем содержится много клетчатки. Употребление клетчатки нормализует работу ЖКТ, ускоряют метаболизм и благотворно влияет на гормональный фон», — рассказала Кален на своей странице в Instagram.

По ее словам, авокадо содержит множество витаминов и минералов, в особенности калий. Этот фрукт помогает при воспалениях, отвечает за укрепление иммунитета и снижает риск развития артрита. Кроме того, в нем есть антиоксиданты, которые способствуют процессам омоложения и похудения, отметила диетолог.

Важным преимуществом авокадо является содержание полезных жиров, а высокая калорийность не мешает его употреблению даже при диабете. Также в нем много фолиевой кислоты, которая повышает уровень серотонина и помогает справиться с эмоциональными ямами, заключила Кален.

Ранее в этот же день диетолог Тамила Арсеньева рассказала, что факторами здорового обмена веществ, который напрямую способствует похудению, является физическая активность, здоровый сон, а также белковая пища в рационе.

Диетолог Лидия Ионова 21 мая рассказала о негативных последствиях быстрого похудения. По словам эксперта, быстрая потеря килограммов не говорит о потере жировой ткани, более того, процент жира может даже увеличиться.

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