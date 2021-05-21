Диетолог рассказала о негативных последствиях быстрого похудения

Диетолог Лидия Ионова рассказала о негативных последствиях экспресс-диет, призванных помочь быстро сбросить лишние килограммы.

Эксперт отметила, что быстрая потеря килограммов не говорит о том, что в организме стало меньше жира. Кроме того, в таком случае его содержание может даже увеличиться, предупредила Ионова.

«Быстрое похудение приводит только к уменьшению объема воды, содержимого кишечника и мышц, а жировая ткань в таком случае сжигается минимально. Слишком быстрое похудение происходит не за счет жира. Весы покажут, что килограммов стало меньше, но на объемах это не очень отразится», — объяснила специалист в беседе с НСН.

По ее словам, связанные с избыточным весом осложнения здоровья вызваны именно наличием жировой ткани, а значит, экспресс-диеты бесполезны и неэффективны. Помимо этого, после окончания диеты и возвращения к привычному стилю жизни последует стремительный набор веса. Каждая новая попытка быстрого снижения веса будет приводить лишь к увеличению процентного количества жира в организме, предупредила диетолог.

«Кстати, некоторые еще мечтают похудеть без спорта. Думаю, это возможно, но сохранить полученный результат не получится», — добавила диетолог.

Вместе с тем она подчеркнула, что процесс избавления от лишнего веса у каждого проходит по-разному. Однако в среднем здоровыми показателями снижения веса является 3 кг в месяц для женщин и три–четыре для мужчин.

Для долгосрочного результата похудения необходимо скорректировать пищевые привычки, уточнила Ионова. Так, оптимальное количество приемов пищи составляет три–четыре раза в день. При этом разделить всю еду необходимо приблизительно на равные порции.

«Чтобы не заработать гастрит и язву, нужно есть регулярно и без больших пропусков. Интервальное голодание категорически противопоказано. Оно неэффективно, потому что плохо убирает жировую ткань», — сказала специалист.

В этот же день диетолог Алена Барредо рассказала о способе похудеть к лету и объяснила, почему нельзя худеть слишком быстро. Врач также посоветовала не садиться на экспресс-диеты, поскольку они плохо влияют на метаболизм и синтез жиросжигающих гормонов. Лучше всего начинать с простого снижения калорий.

В конце апреля врач-терапевт Тина Петровская рассказала об опасных причинах быстрого похудения. По ее словам, резкое снижение веса при обычном рационе и без усилий может свидетельствовать о серьезных заболеваниях. Так, если за полгода человек худеет на 5 кг или теряет 5% от общей массы тела, то необходимо незамедлительно обратиться к специалистам. В частности, первой причиной резкого похудения могут стать онкологические заболевания.