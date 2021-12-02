Кардиолог перечислил неожиданные признаки тромбоза

К симптомам, которые свидетельствуют о наличии тромбоза, относятся посинение или побеление конечностей. Об этом рассказал в среду, 1 декабря, кардиолог, заслуженный врач Юрий Серебрянский.

Он уточнил, что в медицине принято различать венозные и артериальные тромбозы. Кроме того, по словам врача, также может наблюдаться очень сильная боль, снять которую невозможно, поскольку ее причина не устранена.

«Если тромбоз на поверхности, то чаще всего это боль. Венозные тромбозы идут с посинением, а артериальные с побелением конечностей, она становится холодной, чужой, с болью. Может быть, тромб из сердца оторвался и улетел в верхнюю конечность, она побелела и стала холодной», — отметил Серебрянский.

В беседе с телеканалом «Москва 24» кардиолог также добавил, что к группам риска относятся пациенты с варикозным расширением вен, сахарным диабетом, аритмией и нарушением свертываемости крови. При этом, как указал специалист, при аритмии эти тромбы могут отлететь и полететь и в сердце, и в легкие, а осложнением станет мозговой инсульт или инфаркт миокарда.

Вместе с тем Серебрянский обратил внимание на то, что травмы рук, нижних конечностей также могут привести к тромбозам. В случае возникновения тромбоза следует сразу же вызвать скорую помощь, которая определит, куда направить гражданина, заключил кардиолог.

Накануне главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов заявил, что после того как пациент с хроническим заболеванием сердца переболел COVID-19, у него повышается риск обострений болезней сердечно-сосудистой системы. Он пояснил, что подобные случаи зачастую требуют коррекции лекарственной терапии после консультации кардиолога или терапевта.