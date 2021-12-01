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Кардиолог рассказал о влиянии COVID-19 на пациентов с болезнями сердца

Кардиолог Бойцов рассказал о влиянии COVID-19 на пациентов с болезнями сердца
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После того как пациент с хроническим заболеванием сердца переболел COVID-19, у него повышается риск обострений болезней сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказал в ходе беседы с журналистами в среду, 1 декабря, главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов.

«Наблюдение за пациентами, имеющими хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, показали, что после перенесенной COVID-19 инфекции повышается риск декомпенсации или ухудшения течения заболеваний сердца и сосудов», — приводит «Газета.Ru» слова Бойцова.

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Эксперт заверил, что подобные случаи зачастую требуют коррекции лекарственной терапии после консультации кардиолога или терапевта. По его словам, пациентам, у которых наблюдаются хронические заболевания, крайне важно пройти углубленную диспансеризацию.

Кардиолог также рекомендовал таким гражданам встать на диспансерное наблюдение по основному заболеванию для своевременной коррекции терапии. При этом наиболее эффективным средством профилактики COVID-19 у всех групп пациентов, в том числе с заболеваниями сердца, Бойцов назвал вакцинацию.

Однако, как уточнил врач, в этом случае человек также должен носить маску, соблюдать безопасную дистанцию и меры гигиены.

Ранее, 29 ноября, врач-кардиолог Евгения Антипенко заверила, что для восстановления работы сердца после перенесенного COVID-19 следует наблюдать за отсутствием повышенной температуры. Она посоветовала начать восстановление здоровья с дыхательных и гимнастических упражнений.

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