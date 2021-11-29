Кардиолог назвала способы восстановить сердце после COVID-19

Осложнения на сердце являются одним из наиболее частых проявлений постковидного синдрома, для восстановления работы органа после перенесенного COVID-19 следует наблюдать за отсутствием повышенной температуры. Об этом рассказала врач-кардиолог Евгения Антипенко.

По ее словам, начинать восстановленное лечение можно после того, как ушла повышенная температура. При этом она не должна проявляться в течение последних 24 часов, а пациент не должен жаловаться на плохое самочувствие.

«В основе лежит постепенное расширение двигательного режима, сон по семь-восемь часов, рациональное и сбалансированное питание, борьба со стрессом и отказ от курения», — приводит слова Антипенко «Тульская служба новостей» в понедельник, 29 ноября.

Кардиолог рекомендовала начать восстановление здоровья с дыхательных и гимнастических упражнений, которые выполняются в медленном темпе. Она также заверила, что подобную реабилитацию проходят в положении сидя, а начинать упражнения следует с подъемов плеч, рук, ног, поворотов туловища в стороны и наклонов.

После чего, по словам врача, можно переходить к упражнениям, которые выполняются стоя: начать с подъемов мяча над головой и приседаний.

Ранее, 17 ноября, врач-кардиолог, победитель всероссийского конкурса «Лучший блог о кардиологии глазами пациентов» Тамаз Гаглошвили рассказал, что до 50 лет у женщин риск развития гипертонии, сердечной недостаточности и других сердечно-сосудистых заболеваний ниже. При этом однако после достижения указанного возраста у обоих полов риск заболеть одинаковый, добавила врач.