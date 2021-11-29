Прямой эфир
Общество
На помощь семьям жертв и пострадавших при ЧП в «Листвяжной» выделят 80 млн рублей
Общество
В Кремле рассказали о мерах против нового штамма коронавируса
Экономика
Путин подписал закон о повышении порога для инвестирования средств ФНБ
Экономика
Цена газа в Европе превысила $1100 за тыс. кубометров
Общество
Число пострадавших при ЧП на шахте «Листвяжная» превысило 90
Мир
Саакашвили покинул суд после своего часового выступления
Мир
Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником между РФ и Украиной
Общество
Метеоролог спрогнозировал белую зиму на текущей неделе в Москве
Мир
В СК Белоруссии начали проверку по факту обнаружения мертвого мигранта
Общество
После матча ЦСКА–«Зенит» составлен 51 административный протокол
Сюжет:

Кардиолог назвала способы восстановить сердце после COVID-19

Кардиолог Антипенко рассказала, что восстановить сердце после COVID-19 помогут упражнения
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Осложнения на сердце являются одним из наиболее частых проявлений постковидного синдрома, для восстановления работы органа после перенесенного COVID-19 следует наблюдать за отсутствием повышенной температуры. Об этом рассказала врач-кардиолог Евгения Антипенко.

По ее словам, начинать восстановленное лечение можно после того, как ушла повышенная температура. При этом она не должна проявляться в течение последних 24 часов, а пациент не должен жаловаться на плохое самочувствие.

Сосудное дело: на фоне жары увеличилось число обострений у сердечников
Как избежать гипертонии и аритмии из-за климатических аномалий

«В основе лежит постепенное расширение двигательного режима, сон по семь-восемь часов, рациональное и сбалансированное питание, борьба со стрессом и отказ от курения», — приводит слова Антипенко «Тульская служба новостей» в понедельник, 29 ноября.

Кардиолог рекомендовала начать восстановление здоровья с дыхательных и гимнастических упражнений, которые выполняются в медленном темпе. Она также заверила, что подобную реабилитацию проходят в положении сидя, а начинать упражнения следует с подъемов плеч, рук, ног, поворотов туловища в стороны и наклонов.

После чего, по словам врача, можно переходить к упражнениям, которые выполняются стоя: начать с подъемов мяча над головой и приседаний.

Ранее, 17 ноября, врач-кардиолог, победитель всероссийского конкурса «Лучший блог о кардиологии глазами пациентов» Тамаз Гаглошвили рассказал, что до 50 лет у женщин риск развития гипертонии, сердечной недостаточности и других сердечно-сосудистых заболеваний ниже. При этом однако после достижения указанного возраста у обоих полов риск заболеть одинаковый, добавила врач.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021