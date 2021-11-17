Кардиолог рассказал о симптомах сердечного приступа

До 50 лет у женщин риск развития гипертонии, сердечной недостаточности и других сердечно-сосудистых заболеваний ниже, однако после достижения указанного возраста у обоих полов риск заболеть одинаковый. Об этом 17 ноября заявил врач-кардиолог, победитель всероссийского конкурса «Лучший блог о кардиологии глазами пациентов» Тамаз Гаглошвили.

Кардиолог объяснил, что невысокий риск заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями у женщин до 50 лет объясняется высоким уровнем эстрогенов, который падает после наступления менопаузы. Этот гормон защищает сердечно-сосудистую систему организма.

«Предклимактерический период и сам климакс — период, когда женщинам стоит трепетнее относиться к собственному здоровью, особенно к сердечно-сосудистой системе», — рассказал Гаглошвили Пятому каналу.

Врач отметил, что разницы в симптомах сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин и женщин практически нет. Однако Гаглошвили отметил, что существуют нетипичные симптомы сердечного приступа, выражающиеся в болях в животе, челюсти, изжоге.

«Если появились отдышка, отеки нижних конечностей, частое и при этом неровное сердцебиение, нестабильные цифра артериального давления, давящие боли в грудной клетке, то это повод незамедлительно обратиться к врачу для более дифференцированной диагностики, так как перечисленные симптомы могут иметь не только сердечную природу происхождения», — сказал врач.

К факторам риска врач отнес лишний вес, высокий показатель сахара в крови или уже имеющийся сахарный диабет, высокое давление, повышенный уровень холестерин и липидов, а также недостаток сна.

Ранее в этот день врач-остеопат Владимир Животов рассказал, что проблемы с давлением могут возникать из-за зажатых мышц и смещенных костей черепа.

Животов отметил, что гипертония может быть связана с балансом симпатических и парасимпатических стимулов, которые получает сердце. Симпатические стимулы увеличивают давление, так как заставляют сердце работать интенсивнее. Вторые, наоборот, сокращают частоту сердечных сокращений. Баланс в пользу симпатических стимулов могут снижать смещенные кости и зажатые мышцы.