Прямой эфир
Мир
Россия обжалует решение о передаче скифского золота Украине
Общество
В Москве создадут единую цифровую базу животных в приютах
Политика
Правительство утвердило новый перечень районов Крайнего Севера
Мир
Минфин США предупредил о возможном дефолте в декабре
Общество
Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении
Мир
В Германии заявили об убытках из-за простоя «Северного потока – 2»
Мир
Консультации США и РФ по визовым вопросам пройдут в Вене 17 ноября
Наука
Глава NASA выразил озабоченность безопасностью экипажа МКС
Общество
В Москве увеличился объем экспресс-тестирования на COVID-19
Экономика
Спрос на депозиты резко вырос в период локдауна

Кардиолог рассказал о симптомах сердечного приступа

Кардиолог Гаглошвили рассказал о симптомах сердечного приступа у женщин и мужчин
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

До 50 лет у женщин риск развития гипертонии, сердечной недостаточности и других сердечно-сосудистых заболеваний ниже, однако после достижения указанного возраста у обоих полов риск заболеть одинаковый. Об этом 17 ноября заявил врач-кардиолог, победитель всероссийского конкурса «Лучший блог о кардиологии глазами пациентов» Тамаз Гаглошвили.

Врачи без больниц: число обращений к онлайн-кардиологам выросло втрое
Самыми популярными на удаленке также оказались терапевты, педиатры, гинекологи и эндокринологи

Кардиолог объяснил, что невысокий риск заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями у женщин до 50 лет объясняется высоким уровнем эстрогенов, который падает после наступления менопаузы. Этот гормон защищает сердечно-сосудистую систему организма.

«Предклимактерический период и сам климакс — период, когда женщинам стоит трепетнее относиться к собственному здоровью, особенно к сердечно-сосудистой системе», — рассказал Гаглошвили Пятому каналу.

Врач отметил, что разницы в симптомах сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин и женщин практически нет. Однако Гаглошвили отметил, что существуют нетипичные симптомы сердечного приступа, выражающиеся в болях в животе, челюсти, изжоге.

«Если появились отдышка, отеки нижних конечностей, частое и при этом неровное сердцебиение, нестабильные цифра артериального давления, давящие боли в грудной клетке, то это повод незамедлительно обратиться к врачу для более дифференцированной диагностики, так как перечисленные симптомы могут иметь не только сердечную природу происхождения», — сказал врач.

К факторам риска врач отнес лишний вес, высокий показатель сахара в крови или уже имеющийся сахарный диабет, высокое давление, повышенный уровень холестерин и липидов, а также недостаток сна.

Ранее в этот день врач-остеопат Владимир Животов рассказал, что проблемы с давлением могут возникать из-за зажатых мышц и смещенных костей черепа.

Животов отметил, что гипертония может быть связана с балансом симпатических и парасимпатических стимулов, которые получает сердце. Симпатические стимулы увеличивают давление, так как заставляют сердце работать интенсивнее. Вторые, наоборот, сокращают частоту сердечных сокращений. Баланс в пользу симпатических стимулов могут снижать смещенные кости и зажатые мышцы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021