Врачи без больниц: число обращений к онлайн-кардиологам выросло втрое

В период карантина втрое вырос спрос на услуги кардиологов, также в списке самых востребованных специалистов терапевты, педиатры, гинекологи, эндокринологи и гастроэнтерологи. Об этом «Известиям» рассказали представители телемедицинских сервисов. При этом более 90% обращений к врачам поступает по обычному телефону. «Известия» разбирались, каковы перспективы онлайн-медицины и как в Москве лечат на дому больных COVID-19.

Залечить раны

По данным сервиса «Онлайн-Доктор», за время карантина самыми популярными дистанционными врачами оказались терапевт, педиатр, акушер-гинеколог, эндокринолог и гастроэнтеролог. Более 90% тех, кто «посетил» таким образом специалиста, и после окончания карантина планируют обращаться к онлайн-формату. Исследование (есть у «Известий») проводилось в марте–апреле 2020 года, в нем приняло участие около 7 тыс. пользователей.

теле Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С 30 марта сервис совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ запустил бесплатные телемедицинские консультации для всех россиян. В первые две недели апреля 70% пациентов обращались к дежурным врачам, терапевтам и педиатрам с жалобами на симптомы ОРВИ и пищевые расстройства, а 30% — к врачам узких специальностей. Во второй половине апреля ситуация изменилась: 70% теперь составляют обращения к узким специалистам, а 30% приходится на терапевтов и педиатров.

— Сейчас втрое увеличилось количество обращений к кардиологам — пациенты жалуются на скачки артериального давления. Также пользователи чаще стали звонить неврологам — многие обращения вызваны паническими атаками. Домашний режим негативно сказался на состоянии кожи. На фоне стресса и погрешностей в питании обострились проблемы акне, атопического дерматита. Также в апреле выросло число пациентов, которым понадобилась консультация аллерголога: в самоизоляции люди постоянно контактируют с «раздражителями» — пылью, шерстью животных, бытовой химией, — поделилась с «Известиями» медицинский директор телемедицинского сервиса «Доктор рядом» Инна Злотникова.

теле Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Для связи с врачом пациенты используют обычный телефон, видеозвонок через мобильное приложение или направляют текстовое сообщение через личный кабинет. Всё больше обращений поступает через мессенджеры.

— С помощью видеосвязи клиент может показать врачу свою рану, сыпь или что-то другое, что его беспокоит. Но чаще люди пользуются наиболее привычным для них средством связи — более 90% обращений поступает по телефону , — отметил гендиректор сервиса «ТелеМед» Максим Шапорин.

Он также рассказал, что цели вылечить человека онлайн нет. Задача сервиса — помочь определиться с порядком действий, дать понять, к какому врачу идти и какие анализы сдавать в первую очередь.

теле Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На связи

Онлайн-прием пациентов в столице также шагнул далеко вперед. В телемедицинском центре департамента здравоохранения Москвы около 300 врачей в две смены дистанционно консультируют больных на дому , рассказал «Известиям» главный специалист по первичной медико-санитарной помощи ДЗМ, член клинического комитета по борьбе с коронавирусной инфекцией Андрей Тяжельников.

Телемедицинский центр создан для дистанционного наблюдения пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, состояние которых позволяет им проходить лечение на дому. Пациенты прикрепляются к центру после постановки диагноза или после выписки из стационара для продолжения медицинского контроля за состоянием здоровья.

теле Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Больной подписывает согласие на лечение дома и получает инструкцию о том, как зарегистрироваться для аудио- и видеоконсультаций на портале центра.

— Врачи регулярно выходят на связь с пациентом для оценки его состояния. Больные также могут сами связываться с центром в круглосуточном режиме, если чувствуют необходимость в консультации. Если развитие болезни вызывает опасения, то принимается решение об очном осмотре на дому или по адресу проживания пациента вызывается скорая помощь , — пояснил Андрей Тяжельников.

Личное-публичное

Пока онлайн-сервисы всё же ограничены в своих возможностях. По закону в дистанционном режиме пока нельзя поставить диагноз (даже предварительно) и назначить лечение , пояснила руководитель направления MedTech юридической фирмы «Лурье, Чумаков и партнеры» Елена Шершнёва. Кроме того, есть факторы, препятствующие развитию телемедицинских сервисов. Среди них — необходимость врача находиться в помещении клиники во время консультации и еще множество подобных нюансов.

— Например, для дистанционной медицинской консультации требуется полноценное оборудование кабинета гинеколога, хотя оно явно не понадобится. Работать в этой сфере в правовом поле могут себе позволить немногие коммерческие клиники, а спрос на такие услуги высокий. Поэтому с самого момента зарождения телемедицины в России эта область интересует мошенников, — отметила Елена Шершнёва.

Личные дела в телемедицине относятся к врачебной тайне, медицинская организация не вправе их разглашать без письменного согласия пациента. Правда, всегда существует вероятность утечки информации в недобросовестные руки.

теле Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— 19 494 больничных назначения в мире были отменены в связи с атакой WannaCry в 2017 году. Кроме того, в результате утечки информации американская медицинская страховая компания Anthem утратила 78,8 млн записей персональной информации пациентов. Один из последних инцидентов произошел в Чехии — медучреждения столкнулись с кибератакой, в ходе которой важные инфраструктуры были поражены вредоносным программным обеспечением, — рассказал глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ Василий Дягилев.

По его словам, устаревшие версии операционных систем и отсутствие обновлений на протяжении долгого времени оказывают сильное влияние на уязвимость медоборудования и сервисов. Для обновления системы и тестирования аппаратуры на предмет корректной работы зачастую требуются время и затраты, которыми учреждения не обладают.

Чаще всего целью, которую преследуют злоумышленники, атакуя медицинские сервисы, являются деньги. Хакеры могут похитить данные пациентов, а затем продать их в даркнет или запросить выкуп за полученные данные у больницы, угрожая зашифровать их. Еще один вероятный сценарий: злоумышленники шифруют информацию, после чего требуют денежное вознаграждение за ключ, который необходим сотрудникам больницы, чтобы их расшифровать.