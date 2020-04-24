Доктор и хаос: почему подмосковная «скорая» задерживается на 13 часов

Задержка приезда скорой на 8–13 часов наблюдается в целом ряде населенных пунктов Московской области, из-за чего врачи не успевают оказать помощь даже больным с подтвержденным COVID-19, у которых наблюдаются трудности с дыханием. Об этом «Известиям» рассказали сотрудники выездных бригад, профсоюзные работники и пациенты. Среди проблем, мешающих оказанию экстренной медицинской помощи, — нехватка персонала и машин, несогласованность действий врачей скорой помощи и подмосковных больниц, а также плачевное состояние медицинского оборудования, говорят эксперты. При этом за последнюю неделю число зараженных коронавирусом в Московской области выросло вдвое.

В зоне ожидания

Задержки скорой становятся привычными для Подмосковья — время ожидания порой доходит до 8–13 часов. Причина — рост количества вызовов в связи с эпидемией коронавируса, отсутствие у бригад средств защиты от инфекции, и всё это на фоне обострения традиционных проблем отрасли, рассказали «Известиям» медики.

— Нехватка бригад ощущалась у нас еще до начала пандемии, однако сейчас она приобрела более ощутимые масштабы, — пояснила «Известиям» Евгения Богатырева, председатель первичной организации Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Московской областной станции скорой медицинской помощи. — В результате это не только привело к многочасовым задержкам скорой, но и вынудило врачей выезжать к больным по одному, чтобы хоть как-то противостоять дефициту кадров.

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По словам эксперта, последнее напрямую нарушает приказ Минздрава № 388н от 20 июня 2013 года (приложение 2), согласно которому на вызов должны отправляться бригады, состоящие из двух медицинских работников и водителя.

Особенно остро проблема стоит в городах Московской области, где в последние годы наблюдался значительный рост населения. В частности, на один экипаж, работающий в подмосковном Королеве, сейчас приходится в среднем по 25 вызовов в день, а в 80-тысячной Ивантеевке 20 апреля действовало всего две бригады вместо трех имеющихся, пояснила Евгения Богатырева. При этом рекомендованное Минздравом соотношение: одна машина на 10 тыс. человек населенного пункта.

— Медики там буквально валятся с ног от усталости, — подчеркнули в профсоюзе.

Справка «Известий» Количество и состав действующих бригад скорой помощи по некоторым городам Московской области, согласно опросу врачей, который для «Известий» провел Межрегиональный профсоюз работников здравоохранения «Действие» 20 апреля 2020 года. Можайская подстанция Вместо 7 бригад в Можайске работают в среднем 4, причем зачастую не в полном составе. Количество вызовов в день варьируется от 80 до 110. Подстанция в Пушкино К заболевшим выезжают 5 бригад вместо 11 положенных, из-за чего нагрузка на каждую превышает 20 вызовов в день Истринская подстанция Вместо 6 бригад действуют 4 — в основном, врачи в них работают по одному. Подстанция в Ивантеевке 80 тыс. жителей города обслуживают 2 бригады. Одна из них — в неполном составе (один фельдшер и водитель). Ногинская подстанция На вызовы выезжают 4 машины из 12.

Защита, да не та

Еще одна проблема — случаи заражения медиков коронавирусом во время выездов к больным.

— Так происходит из-за отсутствия специальной одежды и респираторов — вместо них нам выдают дешевые строительные костюмы (обычно ими пользуются маляры), строительные очки, бахилы и обыкновенные одноразовые медицинские маски, которые не защищают от вируса, — пояснила фельдшер выездной бригады скорой помощи Снежана Мурашова, работающая в городе Ивантеевка Московской области. — Две недели назад мы отправили нашему руководству рапорт о необходимости оснащения специалистов адекватными ситуации средствами защиты, однако реакции на это обращение не последовало.

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По словам медика, из-за отсутствия респираторов она заразилась коронавирусом от одного из своих пациентов, который переносил заболевание в тяжелой форме и впоследствии скончался в больнице. После этого она с симптомами заболевания ушла на больничный и с трудом добилась от руководства сдачи необходимых анализов.

— Существует приказ главного санитарного врача о еженедельном тестировании медиков с риском инфицирования COVID-19, однако по факту он не исполняется на местах и добиться проверки можно только с боем, — подчеркнула Снежана Мурашова.

В результате заразившиеся от пациентов медики работают до появления явных симптомов заболевания и в этот промежуток времени инфицируют своих коллег. Таким образом, заболевание распространяется среди врачей, что может еще сильнее усугубить ситуацию с нехваткой экипажей в будущем.

Заплати за «скорую»

Задержки в работе «скорой» могут представлять значительную угрозу для заболевших коронавирусом — особенно это касается людей с затруднениями дыхания, вызванными развитием пневмонии. В частности, с этой проблемой столкнулась одна из семей из посёлка Развилка, находящегося в Ленинском районе Московской области.

— Вначале вирусом заразился наш 14-летний сын, после чего заболели я и моя жена Екатерина, — рассказал житель Развилки Михаил. — Причем супруга переносила инфекцию особенно тяжело: 18 апреля из-за пневмонии у нее начались трудности с дыханием, и около 17.00 мы вызвали скорую по номеру 112. Медики обещали прибыть в течение двух часов, однако даже в 22:00 скорая так и не появилась — на повторный звонок последовало разъяснение диспетчера о том, что служба перегружена и не успевает отработать все вызовы.

По словам Михаила, ситуация со «скорой» не улучшилась и утром 19-го апреля, из-за чего к пациентке с подтвержденным диагнозом COVID-19 пришлось вызывать платную бригаду. Это обошлось семье в 9 тыс. рублей — врачи коммерческой службы оперативно доставили Екатерину в медицинский центр в Коммунарке.

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Екатерина сообщила «Известиям», что с трудностями при госпитализации столкнулись и другие заболевшие, которые были ее соседями по палате.

Подтвердили информацию о долгом ожидании врачей и в подмосковных Химках.

— Я заразилась от своего молодого человека — ранее он контактировал с коллегой, у которого недавно определили коронавирус, — отметила жительница города Анастасия. — После того как 17 апреля у меня повысилась температура, я вызвала скорую помощь по номеру 112, однако вместо бригады к нам через 6 часов пришла участковый врач.

По словам девушки, эта ситуация в точности повторилась через три дня, когда признаки заболевания проявились уже у ее друга. При этом врачи отказались делать паре тест на коронавирус, объясняя это отсутствием официального подтверждения их контакта с заболевшими COVID-19.

Произвольный маршрут

Часто медицинские службы действуют несогласованно, их действия могут противоречить друг другу, говорят врачи.

— В нашем районе уже закрыты все больницы, в результате чего мы вынуждены возить больных в учреждения соседних населенных пунктов, — отметил сотрудник выездной бригады скорой помощи, работающий в подмосковном Воскресенске. — Им же поступают инструкции не принимать сторонних пациентов. В таких случаях руководство призывает нас действовать на свое усмотрение и под свою ответственность. Иными словами — в ситуации эпидемии нас просто бросили на произвол судьбы.

Наличие сбоев на этапе приема больных подтвердили в Обществе защиты пациентов.

— Проблема с многочасовыми задержками «скорой» в Подмосковье действительно существует, и в первую очередь она связана с непроработанной медицинской логистикой. Машины простаивают при сдаче пациентов в больницы и длительное время не могут принимать новые вызовы , — заявил «Известиям» председатель совета Общества защиты пациентов Андрей Хромов. — В результате мы наблюдаем огромное количество случаев позднего приезда врачей и несвоевременного оказания медицинской помощи — ситуация патовая.

Кроме того, среди насущных проблем «скорых» врачи называют вышедшее из строя медицинское оборудование (причем на бумаге оно числится работающим), а также регулярные поломки автомобилей, которые водителям часто приходится устранять за собственные средства под угрозой увольнения. То же самое касается оплаты дополнительного топлива, которое сотрудники некоторых подстанций вынуждены закупать самостоятельно.

Наконец, изменений требует работа диспетчеров, которым в условиях эпидемии придется отклонять вызовы пациентов с незначительными травмами и легким недомоганием. По словам врачей, это необходимо, чтобы бригады имели больше шансов успеть к людям, которым действительно требуется неотложная помощь.

СП_5 Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

«Известия» обратились за комментариями по поводу существующей ситуации в минздрав Московской области, там на момент публикации ответа не предоставили. На телефонные звонки корреспондента «Известий» в управлении организации первичной медико-санитарной помощи областного минздрава также не ответили. В главном управлении информационной политики правительства Подмосковья сказали, что запрос «Известий» находится в работе. В Московской областной станции скорой медицинской помощи сообщили, что не успевают ответить на запрос. В Минздраве РФ также запросили для «Известий» ответ от региона.