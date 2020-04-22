В поисках защиты: медицинские маски остались только в 1% аптек

Медицинские маски продаются лишь в 1% российских аптек, заявили опрошенные «Известиями» участники рынка. Самыми «обеспеченными» оказались Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Москва и некоторые города Московской области — там изделия можно отыскать в рознице. Производство уже наращивают (в том числе за счет гигиенических марлевых повязок), но цены на маски в любом случае не вернутся к докарантинному уровню, считают эксперты.

Коронный дефицит

Один из наиболее частых запросов россиян в поисковых системах в течение последнего месяца — медицинские маски, рассказали «Известиям» в информационном сервисе 2ГИС. Однако аналитики компании отмечают, что на 17 апреля данные по наличию этой продукции поступали только из единичных аптек Екатеринбурга и Казани. В то время как еще 20 марта маски продавались также в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Красноярске.

Сейчас приобрести медицинские маски можно лишь в 1% аптек, подтвердил основатель и генеральный директор агрегатора «Мегаптека.ру» Дмитрий Чирков. По России среди лидеров по их наличию — Санкт-Петербург, Петрозаводск, Москва, Мурино (Ленинградская область), а также подмосковные Наро-Фоминск, Павловский Посад, Подольск и Щелково.



— Если посмотреть, где за прошедшие две недели было продано больше всего масок (что говорит о наличии этих изделий в аптеках), то первая десятка аптек распределилась в основном между городами Московской области и Северо-Западного административного округа столицы, — рассказал «Известиям» Дмитрий Чирков. — В целом ажиотажный спрос на эту категорию товаров, по сравнению с мартом, спал. Но мы видим, к сожалению, что предложение аптек даже сейчас не соответствует спросу: маски мало где есть.

В поисках защиты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он отметил, что сейчас маски чаще появляются в розничных магазинах, чем в аптеках.

— Причина в том, что аптеки очень серьезно относятся к качеству продукции и не могут позволить себе купить маски без нужных сертификатов или у сомнительных организаций. У официальных поставщиков сертифицированных медицинских масок просто нет в наличии, поэтому сейчас — как в офлайне, так и в онлайне — масок у большинства аптек нет, — пояснил Дмитрий Чирков.



По его словам, можно увидеть очевидную тенденцию: чем меньше город, тем выше вероятность, что обеспеченность аптек индивидуальными средствами защиты будет приближаться к 100%. Прежде всего потому, что в небольших населенных пунктах на маски в принципе невысокий спрос, а во-вторых, количество аптек там значительно меньше.

На сайте aptekamos.ru, объединяющем данные о 2147 точках продажи лекарств в Московском регионе, по запросу «маска медицинская» на вечер 21 апреля отображалось лишь 126 предложений в 47 аптеках, то есть лишь в 2,2% организаций. Однако и эти данные не всегда достоверны: например, сеть «Не болей», согласно информации сервиса, может продать четыре комплекта, но на сайте самой компании значится, что их нет в наличии.

В поисках защиты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Аптеки «36,6» (одноименная сеть и «Горздрав»), «Протек» (аптечные сети «Ригла» и «Живика»), «Эркафарм» («Доктор Столетов», «Озерки», «МосАптека») и «Неофарм» также не располагают масками — их наличие на сайтах организаций не отображается. А пресс-службы компаний на запросы «Известий» на момент публикации не ответили.

По данным DSM Group, за 6–12 апреля россияне всё же смогли купить в аптеках 830 тыс. упаковок масок (в среднем по 1–3 штуки) — в общей сложности на 17,2 млн рублей. Для сравнения: за неделю 27 января – 2 февраля продажи медицинских масок составляли 7,4 млн пачек, 3–9 февраля — 8 млн.

Гигиеническая замена

В середине февраля общий объем производства масок, по данным Минпромторга, составлял 1,2 млн штук в сутки. Две недели назад глава ведомства Денис Мантуров сообщил, что сейчас в РФ производится уже 1,6 млн медицинских масок в день. К 20 апреля в стране должны были также начать отшивать 2,1 млн марлевых повязок. Кроме того, регионы за счет микропредприятий вышли на объемы производства 2,4 млн масок из разного вида нетканых материалов в сутки. В начале апреля Россия также закупила в Китае 72 млн медицинских масок.

На вопрос, почему дефицит этих изделий всё еще сохраняется в аптеках, в Минпромторге и департаменте здравоохранения Москвы на момент публикации «Известиям» не ответили.

В ближайшее время ситуация с масками должна стабилизироваться, считает исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова.

— Планируется, что в аптеках медицинские и защитные маски должны появиться в течение этой недели. Сейчас есть регионы, в которых уже налажена связь с местными производителями. Это, например, Брянская, Калужская и Новгородская области. В ближайшее время подтянутся и другие субъекты, — сказала «Известиям» Виктория Преснякова. — Однако мы не вернемся к прежним ценам на этот товар — они выросли по разным объективным причинам. В среднем стоимость одной маски составит 30–40 рублей, а до эпидемии за 6–8 рублей можно было приобрести три штуки.

На сайте aptekamos.ru средняя цена за одну маску составляет 50 рублей, за упаковку из 50 штук — 2,5 тыс. рублей, из 100 штук — до 4,5 тыс. рублей.

В поисках защиты Фото: Depositphotos

Эксперт также заметила, что раньше аптеки могли торговать только медицинскими масками, а сейчас им разрешено реализовывать и гигиенические, в первую очередь отечественного производства. Их пошив уже налажен — в основном из марли.

Существовавшее российское производство медицинских масок не отвечало задачам эпидемиологической безопасности, так как никто не готовился к пандемии, заявил президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин.

— Если говорить о масках из нетканых материалов, то быстро нарастить мощность их производства не получится. Поскольку дефицит таких изделий есть по всему миру, то сейчас выстроилась очередь за оборудованием для их изготовления , — сказал он «Известиям».

Андрей Разбродин заметил, что сейчас больше внимания уделяется производству гигиенических масок. Это позволяет удержаться на плаву предприятиям текстильной промышленности, которые из-за ограничительных мер не могут заниматься выпуском своей традиционной продукции.

Еще одной проблемой при производстве масок стало отсутствие в России единого стандарта по их изготовлению, отметил Андрей Разбродин. По его словам, есть только технические регламенты, которые определяют аспекты, связанные с безопасностью. Например, маски нельзя шить из токсичных материалов.