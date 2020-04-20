На грани пика: регионы отстают от Москвы по темпам COVID-19 на две-три недели

Несмотря на то что эпицентром заражения в России остается Москва, ситуация в регионах может серьезно ухудшиться в ближайшее время . Одна из возможных проблем — нехватка тестов в субъектах РФ. Об этом «Известиям» заявили эксперты и сенаторы по итогам совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке, которое 20 апреля провел Владимир Путин . Президент подчеркнул: пик заболеваемости еще впереди. Между тем вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что регионы отстают по темпам роста случаев COVID-19 от столицы на две-три недели . Глава государства также прокомментировал важность международного сотрудничества в сложившейся ситуации.

Всё еще впереди

Владимир Путин в режиме видеоконференции выслушал доклады не только чиновников, но и экспертов в области вирусологии и руководителей научно-исследовательских центров.

— Вы знаете, что ситуация остается сложной. Распространение эпидемии, к сожалению, продолжается , — начал заседание президент с не самой обнадеживающей информации.

Глава РФ напомнил, что число россиян, заразившихся коронавирусом, растет не только в Москве , которая первой столкнулась с угрозой. Несмотря на профилактические меры, благодаря которым удалось замедлить процесс распространения СOVID-19 в стране, инфекция зафиксирована во всех 85 регионах , добавил он. Более того, необходимо готовиться к тому, что «пик заболеваемости еще впереди», продолжил президент.

— И теперь нам нужно сделать всё, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений , — заявил российский лидер.

В сложившейся обстановке ведется работа по всем направлениям. В частности, в ближайшие дни будет развернут дополнительный фонд специализированных медицинских коек во всех регионах, пояснил Владимир Путин . По его словам, в нынешних реалиях важно, чтобы у медицинских работников были заранее готовы алгоритмы действий для оказания эффективной помощи людям разных возрастов и пациентам с сопутствующими хроническими заболеваниями. При этом особого внимания требуют беременные женщины и новорожденные дети, подчеркнул он.

Во время совещания президент, возможно, впервые подробно высказался на тему международного сотрудничества, которая вызывала немало вопросов. Некоторые граждане скептически относились к тому, что Россия оказывает гуманитарную помощь другим странам в ситуации, когда сама испытывает серьезные трудности.

— Вот, например, мы в Китай, когда нашим друзьям было тяжело в феврале, направили 2 млн масок. Сейчас из Китая к нам уже поступило на сегодняшний день по разным каналам 150 млн масок, — расставил все точки над i Владимир Путин.

Кроме того, из КНР поступают защитные костюмы и респираторы. Весьма активно сотрудничество развивается и с западными странами. К примеру, речь идет об Италии, куда РФ ранее направила военных медиков. Так, Россия закупает у страны датчики давления, без которых невозможно производить аппараты ИВЛ.

Тем не менее Россия в сложившейся ситуации не намерена рассчитывать на других и активно развивает свои возможности. Так, в нашей стране никогда не производили одноразовые дыхательные контуры для аппаратов ИВЛ. Сейчас одна из отечественных компаний планирует только в апреле произвести 80 тыс. штук.

Подготовка регионов

Между тем вице-премьер Татьяна Голикова обратила внимание на обстановку в регионах, которые, по ее словам, отстают от столицы по темпам заражения на две-три недели. В 54 субъектах уже сейчас показатели роста заболеваемости выше, чем в среднем по стране . Поэтому «важно своевременно реагировать на ситуацию, очень четко выявлять контактные группы и очаги заболевания», подчеркнула она.

Татьяна Голикова уточнила, что средний показатель заболеваемости по стране — 32,1 человека на 100 тыс. жителей . В числе регионов-лидеров по этому параметру находятся Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ингушетия, Республика Коми, Мурманская и Магаданская области, а также Республике Марий Эл и Мордовия.

— Самый низкий показатель распространенности на 100 тыс. жителей — это Кемеровская область, — добавила Татьяна Голикова.

В регионах в ближайшее время действительно может увеличиться количество случаев заражения, заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

По его словам, большого дефицита в медперсонале в городах нет, но в сложившейся ситуации нужно рассчитывать на собственные ресурсы — например, привлекать студентов старших курсов медвузов. Политик уверен, что с регионами следует делиться новой информацией о болезни и методикой лечения.

Заслуженный врач, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый считает, что распространение инфекции пока происходит по достаточно мягкому сценарию.

— Однако в регионах тестов не хватает . Сейчас должны обязательно проверяться врачи и люди с симптомами. Также в группу риска попадают те, кому больше 60 лет. Кроме того, мне кажется, людей, которые продолжают контактировать со многими на работе, например продавцов, тоже обязаны тестировать, — сказал он «Известиям».

Между тем профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский подчеркивает, что отставание других регионов от Москвы — абсолютно закономерный процесс.

— В первую очередь, инфекцию привезли в столицу, она начала распространяться здесь, но с течением времени она потеряет силу. Это процесс циклического характера. Многие полеты совершаются в регионы через Москву. Некоторые туристы могли заразиться в столице, но не стали госпитализироваться, потому что не было явных причин. И каждый такой человек может вызвать вспышку в субъекте, — пояснил «Известиям» эксперт.

Во время совещания, однако, прозвучали и весьма положительные новости. Так, Сергей Собянин отметил, что число тяжело заболевших коронавирусом в Москве снижается, и в течение 10 последних дней оно стабилизировалось на уровне 1–1,3 тыс. человек в сутки.

— Там нет такого взрывного роста и даже нет следования общей диаграмме заболевших. Это важнейшая история, потому что это дает возможность всей медицине спокойно, в плановом режиме работать, особенно госпитальной его части, — пояснил он.

Тем не менее столичные власти считают, что меры сдерживания и самоизоляции необходимо продолжить. Поэтому принято решение до 1 мая продлить достаточно жесткое ограничение и пропускной режим. На этой неделе будет введен автоматический контроль за соблюдением электронных пропусков в метрополитене, в наземном общественном транспорте и на личных машинах, добавил мэр Москвы.

Экспертный прогноз

Вторая половина мероприятия была полностью посвящена инициативам и оценкам экспертного сообщества. Эпидемия коронавируса продлится в России еще несколько месяцев, но снизить число тяжелых больных реально в ближайшие три-четыре недели, считают врачи. Для этого нужно изменить систему ведения таких пациентов, заявил на совещании завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, директор НИИ пульмонологии, академик РАН Александр Чучалин.

— Я предлагаю вести их по той же технологии, как и больных с острым коронарным синдромом, — пояснил он «Известиям». — То есть врач скорой помощи сообщает в приемное отделение, что он везет больного с пневмонией. Там собирают консилиум с участием пульмонолога и реаниматолога. Проводится компьютерная томограмма, и решается вопрос, куда направить больного — в реанимацию или в обычную палату. В обычном отделении врач в течение четырех часов должен его обследовать и приступить к эмпирическому назначению антибиотиков.

Затем, по словам Александра Чучалина, лечащий врач должен сообщить старшему о своих больных. А утром каждое лечебное учреждение обязано докладывать врачам экспертного уровня о том, сколько пациентов поступило и в каком они состоянии.

— Эксперты дают более глубокую оценку и выявляют проблемных больных — тех, кто в нестабильном или критическом состоянии. И транспортируют их в те учреждения, где есть возможность оказать им помощь. Этот опыт мы отработали в 2009 году в Красноярске во время пандемии гриппа и спасли тогда много жизней, — добавил он.

По словам академика, в среднем каждая вспышка продолжалась 3,5–4 месяца. COVID-19 стартовал в конце февраля и тоже будет следовать законам эпидемической волны.

Важное мнение

Его коллеги не так оптимистично смотрят на ситуацию. По мнению профессора кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александра Карабиненко, эпидемия может продлиться до конца лета.

— Новая инфекция следует тем же законам, что и предыдущие. Но она действительно более агрессивная, и на самом деле пациентов, которые носят коронавирус, может быть значительно больше, чем официально зарегистрированных . У меня пока нет уверенности, что мы быстро справимся с этой инфекцией, — сказал он «Известиям».

Ученый всё же считает, что вокруг нового коронавируса раздуто слишком много паники. На самом деле ресурсов медицины для лечения инфекции должно хватить, а обществу надо свыкнуться с новой реальностью: раз вирус попал в лимфоидную ткань человека, он будет жить там долго.

Директор ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» Александр Гинцбург сообщил президенту, что вакцина Минздрава против коронавируса перейдет на этап клинических исследований с 1 июня . Он не исключил, что к 15 июня может начаться ее государственная регистрация.

Заместитель главного внештатного специалиста по инфекционным болезням департамента здравоохранения города Москвы Елена Цыганова заявила, что если вакцина докажет свою эффективность, то надо будет в первую очередь провакцинировать медперсонал.

— Я думаю, что это само собой разумеется, — отреагировал Владимир Путин.

Между тем председатель экспертного совета российского антидопингового агентства «РАДА», доктор медицинских наук Николай Дурманов обратился к президенту с предложением последовать примеру американцев, которые хотят тестировать население не только на наличие в организме коронавируса, но и на выработанные антитела к нему, которые говорят, что человек уже перенес COVID-19 в легкой форме, а также на иммунитет.

— Позавчера несколько европейских стран и американцы приняли решение запустить третью волну тестирования, — сказал Николай Дурманов. — Они будут тестировать специальные гены иммунной системы — называются HLA-антигены (Human Leukocyte Antigens — группа антигенов тканевой совместимости человека. — «Известия»). И у нас получаются три волны: прямой вирус, антитела против этого вируса и состояние иммунной системы.

Николай Дурманов отметил, что днем ранее было опубликовано исследование, которое рассказывает о том, какие именно человеческие гены отвечают за легкое течение COVID-19, а какие ассоциируются с ее тяжелым течением.

Действительно, 17 апреля специалисты американского общества микробиологии опубликовали в журнале по вирусологии статью «Индивидуальные генетические изменения в иммунной системе могут влиять на тяжесть COVID-19». Ученые говорят о том, что третий тест на иммунитет — говоря научным языком, HLA-типирование — может быть быстрым и недорогим. После разработки вакцины против SARS-CoV-2 — вируса, вызывающего COVID-19, — люди с типами HLA высокого риска могут быть приоритетными для вакцинации.

Также Николай Дурманов в своем выступлении отметил, что наивной мечтой можно назвать вакцину, которая будет работать во всей популяции.

По словам руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, такое тестирование — это путь к персонифицированной медицине. Но представить себе, что у нас когда-нибудь возникнет возможность создавать индивидуальную вакцину, довольно сложно. «Хотя теоретически это возможный вариант», добавил эксперт.

Материал подготовили Дмитрий Лару, Любовь Лежнева, Анна Урманцева, Валерия Нодельман