Первая пошла: прототип одной из вакцин от COVID-19 создан в МГУ

Первый прототип вакцины от COVID-19 уже готов. Ученые МГУ им. М.В. Ломоносова впервые увидели под микроскопом созданные ими частицы, имитирующие строение коронавируса и при этом «работающие» как вакцина. Всего исследователи планируют «собрать» пять прототипов вакцины с различными комбинациями белков SARS-CoV-2 и, выбрав лучший, приступить к испытаниям препарата на животных.

Меньше чем за месяц

О том, что прототип вакцины от COVID-19, которая создается силами ученых университета, может быть готов за три месяца, декан биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Кирпичников заявил в разговоре с «Известиями» 18 марта.

Однако уже 15 апреля исследователи сообщили о первом успехе. Меньше чем за месяц им удалось получить ряд рекомбинантных белков, которые содержат эпитопы коронавируса — часть его антигенов, веществ, которые человеческий организм считает чужеродными и поэтому отдает сигнал для выработки иммунного ответа (антител).

Первая пошла Лаборатория химиков МГУ имени Ломоносова Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин

Эти белки разместили и закрепили на специальной платформе — сферической частице, полученной из вируса табачной мозаики (патоген растений). По словам ученых, нужные белки успешно «сели» на платформу. Для того чтобы убедиться в стойкости прикрепления, их окрасили с помощью флуоресцентной метки.

— Под микроскопом мы увидели ту самую частицу, похожую на коронавирус, которая «по нимбу» светится зеленым светом, — это значит, что на ее поверхности размещены нужные белки SARS-CoV-2, — рассказала «Известиям» завкафедрой вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова. — Мы впервые увидели частицу не на рисунке, а наяву.

Частица действительно внешне напоминает коронавирус. Это первый прототип вакцины, который, по словам эксперта, создавался в авральном режиме. Сотрудники лаборатории МГУ работали практически круглосуточно, без выходных.

От всех коронавирусов

Учеными также проделана и большая биоинформатическая работа. Она включала анализ геномов всех известных коронавирусов (в том числе MERS и SARS) с целью поиска «общих мест». В результате они были найдены в геномах не только коронавирусов, вызвавших эпидемии атипичных пневмоний в 2002 и 2013 годах, но и в SARS-CoV-2, и в других патогенах летучих мышей , которые имеют потенциал перехода на человека. Таким образом, вакцина будет защищать людей не только от существующих, но и от потенциальных будущих угроз.

В ближайшие месяцы планируется создать еще несколько прототипов вакцины — их частицы будут содержать другие комбинации белков SARS-CoV-2.

— Таких прототипов будет не больше пяти, — сообщила Ольга Карпова. — И потом мы перейдем к опытам на животных. Думаю, это будет в середине лета.

Как ранее рассказывали «Известия», искусственно сконструированные частицы, имитирующие коронавирус, уже испытаны на работоспособность. Учеными был проведен эксперимент, в ходе которого элементы поместили в искусственную среду, напоминающую кровеносную систему. Исследователи доказали, что нужные белки не «слетят» с поверхности шариков, то есть будут устойчиво и правильно работать , постепенно «отпуская» антигены в организме человека, вызывая иммунный ответ.

Первая пошла Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Кроме того, разработанный метод обеспечит низкую стоимость препаратов, так как не требует применения ослабленного или убитого патогена, а также дорогих культуральных сред. Стоимость получения таких сферических частиц невысока, так как большинство вирусов накапливаются в зараженном растении в больших количествах, а процесс их выделения прост и занимает два-три дня.

— Создаваемая в МГУ вакцина на основе сферических частиц, полученных из вируса табачной мозаики с прикрепленными к ним генетически модифицированными белками SARS-CoV-2, — это очень перспективная и современная вакцина , — отметил в разговоре с «Известиями» pyководитeль Научно-образовательного центра геномных исследований СФУ, профессор Гёттингенского университета (Германия) Константин Крутовский. — У российских ученых из МГУ приоритет в работах с такими частицами, которые они создают с 2010 года. Предварительные эксперименты оптимистичны и показывают, что эти частицы стабильны.

Несколько лет назад в МГУ уже успешно провели доклинические испытания вакцины против краснухи на основе этих же сферических вирусов растений. Метод создания препаратов на их основе запатентован в РФ и за рубежом.

На всех парах

Как ранее сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сейчас вакцину от коронавируса разрабатывают в стране семь научных центров. «Известия» направили запрос в Минздрав с просьбой назвать эти центры, но оперативного ответа из ведомства получить не удалось.

В оперативном штабе под руководством Татьяны Голиковой также не смогли дать разъяснение по данному вопросу.

По сведениям издания, еще одна вакцина сейчас создается учеными московского Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН.

Первая пошла Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кроме того, ранее стало известно, что в этом же направлении трудятся в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства. Разработка ученых уже вошла в список перспективных вакцин, который составила Всемирная организация здравоохранения.

Стремительными темпами идет создание вакцины и в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Сейчас там проходят опыты на животных, а к 10 мая ученые обещают завершить разработку готовой лекарственной формы для доклинических исследований.