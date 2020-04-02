Заказ карман не тянет: где сделали самый большой запас рекомендованных лекарств от COVID-19

Несколько регионов максимально нарастили закупки лекарств, рекомендованных для лечения коронавируса. Среди них — Удмуртия и Адыгея. Это показало исследование DSM Group, проведенное специально для «Известий» на основе данных за февраль. По абсолютному объему закупок лидируют столица, Подмосковье и Свердловская область. Это регионы с наибольшей численностью населения, которые к тому же находятся на первых строчках по числу зараженных, поэтому их «запасливость» обнадеживает, говорят эксперты.

Треть на пятерых

В своем исследовании аналитики предоставили данные о госпитальных закупках препаратов лопинавир+ритонавир, рибавирин, препаратов интерферонов, а также ибупрофена и парацетамола. Первые три вошли в клинические рекомендации Минздрава по лечению коронавируса, выпущенные в январе, последние советовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Подчеркнем, что средств от COVID-19 пока нет — речь о препаратах для облегчения симптомов вирусного заболевания, доказавших свою эффективность в том числе при пневмонии.

Почти треть от всех купленных в стране лекарств из перечня выше приходится на больницы пяти самых «запасливых» регионов. Это Москва (10,6% от закупок по всей стране), Московская и Свердловская области (6,5 и 5% соответственно), Санкт-Петербург (4,6%) и Иркутская область (3%). В правительстве Подмосковья уточнили «Известиям», что сейчас в регионе достаточное количество препаратов, но при необходимости закупки продолжат.

В некоторых субъектах, напротив, средства, рекомендованные при лечении коронавируса, в медучреждения почти не приобретали. В частности, минимальные объемы закупок аналитики DSM Group зафиксировали в Еврейской автономной области, Чукотском и Ненецком автономных округах (везде менее 0,1% от суммарного объема закупок по всей стране), Калмыкии и Республике Алтай (по 0,1%). Небольшой объем приобретенных лекарств связан с низкой численностью (218 тыс. человек) и плотностью населения, пояснили «Известиям» в правительстве Республики Алтай. При этом запас препаратов сделан на два месяца вперед, заверили там.

вирус Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Суммарно в феврале российские больницы приобрели 15,8 млн упаковок рекомендованных лекарств от коронавируса на 1,7 млрд рублей. Эти объемы эквивалентны тем, в которых те же наименования препаратов закупались год назад. Однако отдельные регионы начали наращивать объемы. Так, в Удмуртии больницы приобрели на 32% больше лекарств, используемых в том числе при лечении коронавируса, чем в феврале прошлого года. На 27% больше препаратов закупили в Адыгее. На 23% увеличили объемы в Башкортостане, Оренбургской и Пензенской областях.

«Известия» направили запросы в правительства всех перечисленных регионов.

Тот факт, что в феврале не наблюдалось повышенных объемов закупок используемых при лечении коронавируса препаратов, не должен вызывать паники, считает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

— Все основные рекомендации касательно пандемии были выпущены уже в марте. Думаю, в этом месяце и произошли основные закупки, — полагает эксперт.

Данными о приобретениях больниц в марте в компании пока не располагают.

Госпитальные закупки в целом растут быстрее, чем по «коронавирусным» наименованиям. На все категории препаратов в январе–феврале больницы потратили 53,9 млрд рублей — на 83% больше, чем в то же время год назад. Это обусловлено почти трехкратным ростом объемов закупок лекарств (до 23,8 млрд рублей) для лечения рака в рамках онкологической программы.

Теперь все успеют

Рекомендованный препарат лопинавир+ритонавир также используется для лечения ВИЧ-инфицированных. Понять, какой объем в феврале был приобретен для них, а какой — для зараженных COVID-19, невозможно — больницы не указывают цели при проведении закупки. Однако есть уверенность, что у больных ВИЧ лекарства не «отберут», заявил завотделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

— По распоряжению правительства, передавать эти препараты другим пациентам нельзя. Потом, две недели назад выяснилось, что тяжелым пациентам с коронавирусом лопинавир+ритонавир все же не помогает. При легком течении болезни нет смысла использовать препарат с большим количеством побочных эффектов, — добавил он.

Также можно предположить, что доля именно этого лекарства в закупках больниц невелика — препарат стоит несколько тысяч рублей, а средняя цена закупленных средств в разы ниже (106 рублей за пачку. — «Известия»), отметил Вадим Покровский.

Первые два случая заболевания коронавирусом в России зафиксировали еще в конце января. Тогда же Минздрав выпустил первую версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV. В документе в том числе были указаны препараты, которые специалисты ведомства предлагают использовать для терапии зараженных.

Тем не менее многие больницы, начавшие процедуры госзакупок сразу после выпуска рекомендаций, могут получить лекарства в марте и даже позже, предупредил экс-глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Владимир Гришин. Обнадеживает, что наиболее населенные регионы закупили и больше всего лекарств от коронавируса, добавил он. Впрочем, стоит учитывать и число заразившихся, уточнил эксперт.

вирус Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— С соблюдением всех процедур закупки длятся больше месяца, около 45 дней. Разумеется, экстренно пополнить запасы в таких условиях было нельзя. В новых реалиях, когда разрешено закупаться по ускоренной процедуре, все манипуляции возможно совершить за 3–5 дней, — пояснил Владимир Гришин.

Сейчас правила закупок препаратов, в том числе в больницы, уже изменились. Письмо с поправками Минфин опубликовал 20 марта. Распространение нового коронавируса носит чрезвычайный характер, это обстоятельство непреодолимой силы , пишет министерство. В таких случаях закон о госзакупках разрешает заказчикам закупать товары и услуги у единственного поставщика без конкурса, если другие способы требуют больше времени. Делать закупки, необходимые в связи с распространением COVID-19, можно у единственного поставщика, если введен режим повышенной готовности. Иначе из-за долгих процедур есть риск не успеть предотвратить чрезвычайную ситуацию, объяснил представитель Минфина.

Сейчас режим повышенной готовности из-за коронавируса введен во всех регионах России.