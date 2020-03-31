Доставка по рецепту: могут ли обычные курьеры привозить лекарства

Завтра Госдума планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о дистанционной продаже лекарственных средств. В окончательном виде он должен был принят еще 19 марта, но депутаты вернули его на доработку — чтобы включить в него возможность онлайн-заказа и доставки рецептурных препаратов.

Однако, как стало известно, представители профильного ведомства решили настоять на том, чтобы поправка разрешала рецептурную торговлю только в период чрезвычайных ситуаций и эпидемий. Хотя представители аптечной отрасли, объединений врачей и пациентов обсуждали легализацию реализации так называемой рецептурки в любое время.

Кроме того, когда законопроект будет принят, перед профильным ведомством встанет не менее сложный вопрос: а кто должен заниматься доставкой препаратов? Сейчас есть два варианта — либо ее будут осуществлять квалифицированные фармацевты с профильным образованием, либо обычные курьеры, не понимающие процесса хранения лекарств. В тонкостях проблемы разбирались «Известия».

Пандемия поправит

Недавно аптеки или ритейлеры с лицензией на фармдеятельность указом президента РФ получили возможность продавать препараты без рецепта дистанционно. Но, как пояснил член комитета по охране здоровья депутат Александр Петров, этого недостаточно, чтобы аптечные организации начали дистанционные продажи, поскольку еще не выпущены регулирующие ее документы.

Судьба же самого законопроекта, касающегося онлайн-торговли безрецептурных лекарств, не была легкой: в первом чтении он был принят еще в 2017 году, однако затем его движение было приостановлено. В начале февраля 2019 года президент Владимир Путин, выступая на форуме «Деловая Россия», вновь попросил депутатов Госдумы ускорить процесс принятия законопроекта. Но достать из-под сукна документ заставила новая реальность, в которую вслед за всем миром окунулась страна из-за бушующей пандемии коронавируса.

В середине марта премьер Михаил Мишустин дал поручение вице-премьеру Татьяне Голиковой обеспечить скорое принятие законопроекта. Его приняли во втором чтении. В редакции законопроекта предлагалось ввести разрешение на дистанционную розничную продажу только безрецептурных лекарств. Эта версия законопроекта запрещала доставку лекарств по рецепту, а также спиртосодержащих препаратов с долей этилового спирта выше 25%.

Но проект вернули с третьего чтения во второе на доработку. Ожидается, что после внесения новых поправок он будет принят сразу во втором и третьем чтении. В нем планируется легализовать дистанционную розничную продажу лекарств, отпускаемых по рецепту, за исключением наркотических, психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%. И хотя Минздрав долгое время выступал против дистанционной продажи рецептурных лекарств, сейчас ведомству, возможно, придется отступить.

Впрочем, некоторые представители профильного ведомства настаивают на том, чтобы разрешение касалось только наиболее «опасных» эпидемиологических периодов и что устанавливать временный порядок розничной торговли «рецептуркой» при необходимости должно правительство РФ. При этом отсылка делается на интересы пациентов и врачей, хотя неофициально считается, что за этой поправкой стоят сети премиальных аптек и аптечные агрегаторы — они удерживают высокую стоимость препаратов и не хотят терять этот рынок.



Упростили жизнь

Защитники прав пациентов выступают против таких ограничений. «Мы давно выступали за данный законопроект именно в его продвинутом варианте», — отмечает в разговоре с «Известиями» Юрий Жулев, сопредседатель Всероссийского союза пациентов. По его словам, представители объединения ратовали за возможность дистанционной продажи рецептурных препаратов, поскольку значительный пул пациентов в них нуждается, но не имеет возможности дойти до аптеки.

«Врач приходит, выписывает рецепт, а человек не может передвигаться или болеет вся семья. В нынешней эпидемиологической ситуации такая возможность имеет большое значение. Это не легализация чего угодно, в законопроекте должен появиться список «рецептурки», который можно получать с доставкой на дом», — пояснил эксперт. Он добавил, что, конечно, в нем не должны содержаться психотропные, наркотические, спиртосодержащие препараты.

Кроме того, Всероссийский союз пациентов выступает за возможность выписки электронных рецептов с получением их в аптеках, чтобы человек каждый месяц не ходил в поликлинику за их получением. «Да и не каждый волонтер за это возьмется, — говорит Юрий Жулев. — На сегодняшний день это также важная необходимость для тех, кто сидит дома».

Две недели назад Всероссийский союз пациентов направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой предусмотреть в готовящемся законе возможность дистанционной продажи рецептурных препаратов с последующей доставкой на дом. Копии обращения также направлены председателю Госдумы Вячеславу Володину и премьеру Михаилу Мишустину. В условиях распространения коронавируса нового типа доставка лекарств позволит ограничить контакты пациентов и снизить риски заражения, посчитали в пациентском объединении. Но его мнение может быть и не услышано.

Фарма веников не вяжет

Если поправки будут приняты, то как рецептурной, так и безрецептурной торговлей могут заняться только аптечные организации — об этом говорится в имеющейся версии законопроекта. А вот вокруг доставщиков лекарств до сих пор продолжаются горячие споры. Кто этим должен заниматься — фармацевты, имеющие необходимое образование и несущие ответственность за фармпорядок, или обычные курьеры и таксисты, работающие в некоем ИП или безликом таксопарке?

Согласно данным РБК, порядок и правила доставки должны определить не законодатели, а правительство отдельным распоряжением. Эксперты, опрошенные «Известиями», уверены, что доставлять лекарства могут только фармацевты. «Мы выступаем за максимально жесткие условия — этим должны заниматься аптеки с полным набором лицензий. Для этого сети должны иметь штат фармацевтов, которые помогают подобрать препараты и дадут консультацию, штат своих курьеров, соответствующие складские помещения, а сайты отвечать серьезным требованиям к информбезопасности», — сообщил Юрий Жулев. Речь идет о необходимости лицензии на хранение персональных данных пользователей.

Участники рынка говорят, что курьеры аптечных сетей должны доставлять только безрецептурные препараты, а фармацевты — лекарства, требующие рецептов. По словам гендиректора eapteka.ru Антона Буздалина, доставлять лекарства должны только специалисты и нести ответственность за доставку, поскольку курьеры не смогут проконсультировать потребителя относительно совместимости и правил приема средств. Также курьер не может отсканировать QR-код препарата и отправить его в систему МДЛП (мониторинга движения лекарственных препаратов), поскольку он не подключен к соответствующей инфраструктуре.

В конце концов курьерские службы могут нарушать правила перевозки и хранения лекарственных препаратов. «Если вам привезут остывшую пиццу, ничего страшного не произойдет, а если заморозят по дороге лекарство — вы рискуете в лучшем случае получить бесполезную таблетку, в худшем — значительно навредить ослабшему организму», — сообщил Антон Буздалин. И добавил: дистанционная продажа лекарств важна, особенно в условиях карантина, но аптеки точно справятся с предоставлением этой услуги.

«Я за то, чтобы реализация лекарств оставалась такой же безопасной, как и сейчас. Сейчас отпуск лекарств осуществляется фармацевтическими специалистами, поэтому и доставка должна осуществляться специалистами», — соглашается Евгений Нифантьев, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей.

Если сегодня на российском рынке наблюдается только 0,01% фальсификатов, а это лучший мировой показатель, то, что мы увидим дальше, неизвестно. «Как будет осуществляться контроль за лекарствами от аптеки до пациента? И как будет контролироваться самолечение? Кто будет нести ответственность за качество доставляемых лекарств — дилетант-курьер или таксист?» — обратился с вопросом к отвечающим за проработку правил доставки Евгений Нифантьев.

Также недавно Ассоциация независимых аптек отправила письмо депутатам Госдумы, в котором обратили внимание на риск замены курьером дорогого рецептурного лекарственного средства на фальсификат в процессе доставки. Поэтому авторы письма выдвинули предложение о легализации доставки на дом рецептурных препаратов только фармацевтами, специалистами, имеющими медицинское образование, и социальными работниками.

Так что участники рынка, похоже, на этот вопрос в дискуссии уже ответили. Теперь они ожидают адекватных шагов от государства.