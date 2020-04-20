«Вакцина, созданная быстро, может вызвать аутоиммунное заболевание»

Вакцина, созданная слишком быстро, без тщательного тестирования, может вызвать аутоиммунное заболевание, сообщил «Известиям» профессор Тель-Авивского университета и основатель Центра аутоиммунных заболеваний имени Заблудовича (Израиль) Иегуда Шенфельд. Он рассказал о сделанном в Израиле специальном диагностическом наборе, который позволит оценить любую вакцину на предмет безопасности. А также предположил, что по окончании пандемии появятся международные регламенты поведения в подобных ситуациях. Первым делом они коснутся авиакомпаний и аэропортов. В частности, летать пассажиры будут в масках, а в аэропортах оборудуют специальные комнаты для изоляции прибывающих из стран, где есть инфицированные.

— Профессор Шенфельд, вы считаете эту пандемию особой?

— Думаю, ее можно считать таковой из-за особой природы вируса. У него есть «шипы», которые позволяют прикрепляться к рецепторам на слизистой оболочке, — поэтому он в 20 раз более заразен, чем SARS и MERS, которые раньше поражали человечество. Это первая причина. Вторая заключается в способности коронавируса быстро разрушать слизистую оболочку дыхательных путей, что в конечном итоге приводит к пневмонии. По этой причине так страдают пожилые люди, у которых есть дополнительные заболевания легких и сердца.

Н1 Изображение вируса COVID-19 под электронным микроскопом Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Niaid-Rml

— СМИ сообщали о том, что новый коронавирус мог быть создан искусственно. Что вы думаете по данному поводу?

— Это политический вопрос. Официальные источники говорят, что эпидемия возникла в Китае из-за употребления в пищу экзотических животных. Также, как я знаю, существует много фейковых новостей о том, что вирус якобы является биологическим оружием. Тут я должен признать, что у меня недостаточно данных, чтобы разобраться в этом вопросе… Поэтому я считаю, что коронавирус был распространен, как и предыдущие, китайцами, привыкшими есть экзотических животных.

— Мы знаем, что вы работаете над созданием вакцины. Как она будет устроена?

— Чтобы произвести вакцину, нужен иммуногенный белок из самого вируса. Идея простая: вы вводите его в организм человека и таким образом создаете реакцию иммунной системы против этого белка, а значит, и против самого вируса. И организм начинает производить антитела, которые позволяют его защитить.

Наше предложение состоит в том, чтобы использовать иммуногенные пептиды , которые мы проанализировали с профессором Дарьей Кандук из Италии. Они уникальны для коронавируса, иммуногенны и не вызовут аутоиммунного заболевания (когда собственный иммунитет человека начинает атаковать организм изнутри. — «Известия»). Дело в том, что большинство вирусов живут в нашем организме, и поэтому они содержат также и человеческие белки. Опасность состоит в том, что вакцина, созданная слишком быстро, без достаточно тщательного тестирования, может вызвать аутоиммунное заболевание, особенно у людей, которые склонны к этому из-за генетической предрасположенности. Наш вклад в вакцину заключается в том, чтобы создать диагностический набор, который будет основан на данном пептиде, и это поможет проанализировать и оценить лучшую вакцину в будущем.

— Сейчас в Израиле усилен карантин. Остановлен общественный транспорт. Считаете ли вы такие меры правильными? Что думаете о тех странах, например Швеции, политика которых в отношении COVID-19 более мягкая?

— Общественный транспорт в Израиле был остановлен довольно давно. Иногда автобусы встречаются, но большинство из них совершенно пустые. Думаю, карантин сейчас очень важен, особенно это касается применения масок для лица. Посмотрите на хирургов — когда они входят в операционную, то всегда надевают маску. Таким образом врачи защищают пациентов от заражения во время операций на открытой брюшной полости или на открытой грудной клетке, и это работает довольно эффективно.

Возможно, после того как мы выйдем из карантина, инструкции по ношению масок будут продлены на долгие месяцы. Думаю, после пандемии люди станут летать на самолетах в масках.

Что касается мягкого карантина, то это интересно. Попытка идти по данному пути была осуществлена в Англии, но там были вынуждены прекратить эксперимент. В Швеции сегодня много критики власти со стороны простых граждан, а также некоторых ученых и врачей. Идея не вводить строгий карантин состоит в том, чтобы вызвать «стадный иммунитет». Однако надо понимать, что результат эксперимента мы сможем проанализировать только после окончания пандемии. Тогда мы поймем, сколько и в какой стране было инфицированных людей, где больше умерло, каков процент смертности среди молодых и пожилых. Как бы то ни было, я считаю, что даже при самом мягком карантине жесткие правила должны быть соблюдены, например, в домах престарелых.

— Американский университет Джонса Хопкинса представил сценарии эпидемии и прогноз по снятию карантинных мер для крупнейших стран. Как вы думаете, эти расчеты верны?

— Сейчас появляется много прогнозов математиков, статистиков, медиков… И я не знаю, какой из них будет лучшим предсказанием. Одни полагаются на скорость репликации (процесс самовоспроизведения. — «Известия») коронавируса, другие — на скорость заражения различных возрастных групп — молодых, стариков, детей. Сюда входит много составляющих , и я считаю, что между странами и регионами будут большие различия — в зависимости от погоды, плотности населения и так далее. Так что, я думаю, у России должны быть свои расчеты по распространению SARS-CoV-2.

Н3 Иерусалим, Израиль Фото: ТАСС/Zuma

— Каким станет мир после этой пандемии?

— Думаю, многое будет переосмыслено. Разработают инструкции: что делать в самые первые дни, когда подобная эпидемия начнется. Страны создадут национальные правила поведения в подобных ситуациях, а также международные регламенты. Первым делом они коснутся авиакомпаний и аэропортов.

Например, в Израиле, стране, где есть только один Центральный международный аэропорт, люди, приехавшие из стран с уже бушующей эпидемией, не знали, что делать. В результате они проинструктировали себя сами.

Скорее всего, разработают закон, по которому пассажиры, приехавшие из стран, где есть инфицированные, не будут иметь права брать такси, так как они могут заразить водителя. Они должны быть организованно доставлены к месту пребывания или перевезены в изолированную зону и находиться там до окончания карантина.

— Вы сотрудничаете с российскими учеными по программе мегагрантов, руководите лабораторией мозаики аутоиммунитета в Санкт-Петербургском университете. Как оцениваете эту работу и каковы ваши планы по взаимодействию с российскими учеными?

— Мегагранты — это фантастическая идея для сотрудничества ученых из разных стран. Когда объединяются разные способы мышления и научные специальности, происходит умножение возможностей, образно говоря, когда один плюс один равно пяти, а не двум. Насколько продуктивной работы можно добиться, объединив усилия ученых Израиля и России, было доказано нашей лабораторией мозаики аутоиммунитета в СПбГУ. Сейчас мы пытаемся найти способы выделения специфического внутривенного иммуноглобулина, используя метод, который я уже упоминал при обсуждении вакцины. Это также поможет в очень тяжелых случаях при COVID-19.

Поэтому я думаю, что свободный обмен знаниями гораздо полезнее, чем попытка «держать карты очень близко к груди». Это важно для медицины в целом: как для диагностики и клинической помощи, так и для изобретения новых методов лечения и вакцин.