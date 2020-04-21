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Недетский вопрос: грядет ли бум рождаемости после карантина

У специалистов на этот счет есть пессимистичные и оптимистичные прогнозы
Фото: Depositphotos
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Недетский вопрос: грядет ли бум рождаемости после карантина
2020-04-20 16:34:26">
2020-04-20 16:34:26
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За последние три года общая убыль населения составила 0,04%, или 55,8 тыс. человек. При этом общий прирост численности населения с 2017 по 2019 год наблюдался в 26 регионах страны: в шести регионах на общую картину роста численности повлияли и миграционный, и естественный прирост населения. Такие данные приводятся в исследовании, опубликованном в понедельник, 20 апреля. Чем дольше мы находимся в режиме самоизоляции, тем больше вопросов: а не будет ли нынешняя ситуация способствовать буму рождаемости? «Известия» спросили у экспертов, какой сценарий развития событий нам стоит ожидать.

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Чуть-чуть приросли

Согласно исследованию, лидером по росту числа населения стала Республика Ингушетия — регион прибавил на 5,5%. На втором месте Севастополь ( + 4,8%). Чуть меньше в Ленинградской области (+4,7%) и Чеченской Республике (+4,5%). На пятом месте Тюменская область с показателем роста на 4%, а замыкает шестерку лидеров Московская область (рост на 3,6%).

В каких-то регионах рост численности населения происходил за счет увеличившегося миграционного потока, где-то — за счет естественного прироста. В Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области, Республике Татарстан, Чукотском автономном округе на показатели повлияли оба фактора. Так в Москве естественный прирост населения составил 41,6 тыс. человек, а миграционный — 257,3 тыс. человек.

Недетский вопрос
Мама с ребенком
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В 10 регионах страны количество населения, наоборот, выросло естественным образом на фоне миграционной убыли. Так, в лидерах оказался Дагестан, где естественный прирост составил почти 100 тыс. человек. На втором месте — Чечня (68,5 тыс.), на третьем — ХМАО–Югра (35,8 тыс. человек). А в целом, по подсчетам специалистов, естественный прирост населения отмечался в 22 регионах.

Исследование показало, что стабильный рост населения демонстрируют столичные и экономически развитые регионы, где уровень жизни выше. Кроме того, прибавку показали активно развивающиеся регионы (например, Крым — это видно по Севастополю), а также национальные республики, где традиционно высокий уровень рождаемости и большие семьи.

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Коронавирус заставил нас сидеть по домам. Уже сейчас эксперты из разных областей делают свои прогнозы: с одной стороны, специалисты говорят о возможном росте числа разводов, с другой — о лучшем понимании значимости семейных уз и крепости родственных связей. Но как ситуация отразится на рождаемости, стоит ли ждать беби-бума? Ведь само понятие «беби-бум» зародилось в нелегкие годы, когда население Земли приходило в себя после Второй мировой войны.

Полагаю, что спекуляции на тему «самоизоляция в период COVID-19 приведет к буму рождений» излишни. Тем более что в странах со свершившимся демографическим переходом (именно в них пока пандемия проявляется тяжелее) люди планируют рождение детей, используют средства контрацепции. Если экономические потери в доходах населения и бизнеса будут чувствительны, то это может повлиять на откладывание рождений до восстановления ситуации, — отмечает в беседе с «Известиями» доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Ирина Калабихина. — На число рожденных детей влияет очень много факторов одновременно. Простое совпадение во времени каких-то событий с изменениями в числе рожденных детей не обозначает влияние этих событий на рождаемость.

По словам эксперта, и без эпидемии в России ежегодно отмечается падение числа рождений. В 2014 году был локальный максимум за постсоветский период (более 1,9 млн рождений), в 2019 году наблюдалось уже около 1,5 млн рождений.

Недетский вопрос
жилой дом
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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По среднему прогнозу Росстата, сделанному в декабре 2019 года, к 2025 году рождаемость снизится до 1,2 млн рождений, — отмечает Ирина Калабихина.

Главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН имени Н.Н. Миклухо-Маклая Владимир Зорин считает, что эпидемия и самоизоляция не изменят демографическую ситуацию в России, но позитивный тренд по улучшению рождаемости и увеличению численности населения может иметь место.

Величина этого тренда будет зависеть от тех мер, которые реально будут реализованы властями и правительством по поддержке рождаемости детей и многодетных семей. Конечно, на ситуацию будет влиять и экономическое положение в стране, но оно не является главным и основополагающим фактором этого процесса. Нельзя переоценивать экономический фактор, но опасно впадать и в экономический детерминизм. «Не хлебом единым» — это как раз про нас, — говорит «Известиям» эксперт и приводит такой пример: «После известных событий на Северном Кавказе население Чеченской республики заметно превысило цифры прогнозов экспертов, хотя регион пережил трудные времена».

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Прогнозы специалистов по поводу ожидаемого беби-бума можно разделить на две категории: пессимистичный и оптимистичный. У приверженцев той или иной точки зрения есть свои аргументы.

Пессимисты считают, что эпидемии значительно снижают рождаемость, повышают смертность. В результате падение в демографическую яму продолжится, — объясняет Владимир Зорин. — Авторы второго сценария исходят из того, что сидение дома увеличит шансы повышения рождаемости и приведет к заметному приросту населения. Кстати, в последние три года смертность в России снижалась, и продолжительность жизни росла. В прошлом году она составила 74 года — своего рода исторический рекорд.

Заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Егорова в беседе с «Известиями» замечает, что сейчас в детородном возрасте находится малочисленное поколение 1990-х годов, а поколение 2010-х годов (численность которого, к слову, больше) только-только начинает вступать в детородный возраст.

Недетский вопрос
коляска
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Рождаемость может повыситься хотя бы потому, что молодых женщин будет больше. Не забываем и о новых мерах по поддержке семьи и материнства, среди которых и получение материнского капитала при рождении первого ребенка, — говорит специалист.

Напомним, что материнский капитал за первенца (рожденного или усыновленного) составляет 466 617 рублей. За второго ребенка, который появился в 2020 году (а также за третьего или последующего малыша, если у родителей раньше не было права на материнский капитал), предусмотрена выплата в размере 616 617 рублей.

Главной же задачей демографической политики и надеждой на увеличение численности детей остаются семьи, которые намерены рожать второго, третьего и последующих детей. При этом в структуре женского населения преобладают женщины старше 25–30 лет, которые, в основном уже имеют первенца, находятся в прекрасном репродуктивном возрасте для рождения вторых и последующих детей, — говорит Елена Егорова.

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И здесь, по мнению эксперта, кроется самое интересное: как отреагирует общество на новые меры демографической политики на фоне самоизоляции из-за коронавируса и последующего за этим кризиса в экономике?

Пары, которые планировали рождение ребенка, и так это сделают. Для остальных может быть два пути развития. Первый — «сколько продлится самоизоляция, неизвестно, потом будет экономический кризис и с детьми надо подождать», то есть это худшее предположение, — говорит Елена Егорова. — Второй — «а почему бы и не родить? Во время беременности никто не может сократить на работе», то есть гарантированы 9 месяцев и три года, да и пособия будут уже выше. На фоне понижения уровня жизни, снижения доходов, потери работы рождение ребенка может восприниматься как материальная и психологическая помощь. Возможно, вынужденная самоизоляция семей с одним ребенком приведет к пониманию и желанию иметь второго. Такое развитие событий наблюдалось в предыдущие кризисы. Конечно, массовым явлением это не станет, но всплески ожидать можно.

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Истина где-то рядом

Владимир Зорин считает, что ни пессимистичный, ни оптимистичный сценарии развития ситуации, скорее всего, не будут реализованы в полной мере.

Эти два тренда взаимно нивелируют результат, который будет близок к нулю. Ситуация с коронавирусом существенно не изменит демографическую обстановку в стране, — считает специалист.

По словам Елены Егоровой, особенность нашего народа на протяжении веков — это умение принять ситуацию и выживаемость в самых разных условиях. Мы меньше впадаем в депрессию, хотя чего только не натерпелись даже за последние сто лет.

Недетский вопрос
Мама с ребенком
Фото: РИА Новости/Николай Сиденков

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Вряд ли рождаемость упадет резко на фоне пандемии. Все-таки в нашем обществе нет такой паники и страха, как в странах Запада. И только в случае затяжной (2–3 месяца) самоизоляции, из-за более очевидного ухудшения уровня жизни, состояния экономики, может быть семьи могут отложить рождение детей, — отмечает эксперт. — Скорее всего, она останется на том же уровне или немного даже вырастет. Будет интересно посмотреть на динамику рождаемости, начиная с октября этого года.

К слову, социолог и демограф Дарья Халтурина полагает, что всплеск всё же возможен, но не сразу.

Это не первое массовое бедствие, которое случалось в мире. Кое-какие данные накоплены, и они показывают, что в течение первого года после карантина часто наблюдается некоторый всплеск рождаемости. Зачатие не совсем во время бедствия происходит, а несколько после. Может быть, люди начинают переосмысливать жизнь и возвращаются к вечным ценностям. Я бы предположила краткосрочное падение рождаемости, за которым последует всплеск, — отметила в эфире радио Sputnik Дарья Халтурина.

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