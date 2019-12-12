Аистиные истории: россияне назвали идеальное число детей в семье

Более 40% россиян убеждены, что в идеальной семье должно быть двое детей. Треть готова воспитывать троих — в теории. На деле на одну семью приходится 1,7 ребенка, и эксперты в ближайшее десятилетие не ждут перемен. Принявшие участие в соцопросе россияне утверждают, что стимулировать рождение могли бы более высокие выплаты по уходу за ребенком, расширение программы маткапитала и доступная ипотека.

Хотеть — не значит планировать

Россияне не спешат записываться в ряды многодетных — об этом свидетельствует имеющийся в распоряжении «Известий» опрос «Оценка государственных мер поддержки рождаемости среди населения, их роль в принятии решения о рождении детей». Он был проведен Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с Фондом общественного мнения (ФОМ). Согласно опросу, 41% наших соотечественников при наличии условий хотят воспитывать двоих детей. Обзавестись тремя чадами готовы 30% респондентов, четверых и более отпрысков хотели бы иметь 15%. Только 6% в идеальных условиях ограничились бы одним ребенком, а 3% в принципе не хотят продолжать род.

Мужчины старше 36 лет склонны к многодетной модели семьи чаще женщин, отмечают авторы опроса.

— Среди наших респондентов 29% уже имеют одного ребенка, 26% — двоих, 13% — это люди, в семьях которых три и более детей. Первые две категории в большинстве своем говорят о том, что идеальная семья — двухдетная, хотя отмечают, что не против иметь и троих, если позволят условия, — рассказала «Известиям» ведущий специалист аналитического отдела ФОМ Ирина Осипова.

Общий коэффициент рождаемости в последние два года, по ее словам, держится на отметке 1,7 (столько детей в среднем приходится на одну российскую семью). Это совпадает с намерениями россиян — 75% опрошенных родителей двоих чад «расширять» семьи не планируют, как и 72% многодетных.

— Пока перспектив повышения темпов прироста нет. Демографическая политика проводится, но это долгий процесс, — отметила в беседе с «Известиями» директор научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС, профессор кафедры труда и социальной политики Любовь Храпылина.

По мнению эксперта, модель двух детей в семье довольно устойчива в России по нескольким причинам.

— Во-первых, нужно, чтобы семья имела хотя бы относительный комфорт для жизни — необходима жилая площадь. Денег у большинства хватает только на двухкомнатные квартиры, и их делят на «взрослую» и детскую комнаты, — объяснила Храпылина.

Второй момент связан с требованиями государства к гражданину, выполняющему функцию родителя — материальное обеспечение, воспитание, оплата образования. Кроме того, ребенок периодически нуждается в платных медицинских услугах и лекарствах.

Ради гибкого графика

— Сегодня мы понимаем, что необходимы дополнительные меры поддержки семей. Надеемся на эффект от вступающих в силу новых инструментов. Это, например, продление срока предоставления ежемесячных пособий на первого и второго ребенка, — сказал «Известиям» губернатор Новгородской области Андрей Никитин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по социальной политике.

Нынешняя молодежь, отметил он, предпочитает до 30–35 лет полностью посвятить себя карьере и задумывается о детях лишь после достижения определенных успехов.

— В нашем регионе, например, одним ребенком хочет ограничиться одна молодая семья из четырех. Еще одна думает о двух или трех детях. А две хотят «пожить для себя», — добавил чиновник.

Среди причин нежелания расширять семью он назвал материальные трудности и отсутствие жилья.

Согласно опросу ФОМ и АСИ, более половины россиян (65%) считают, что позиция государства по семейной политике значительно влияет на решение завести ребенка. Однако, когда родителям задали вопрос, учитывали ли они меры господдержки, положительно ответили лишь 13% респондентов.

Самыми важными действующими мерами поддержки семей опрошенные назвали базовый материнский капитал после рождения второго ребенка (60%), погашение обязательств по ипотечным кредитам для многодетных семей (48%), а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет (46%). Среди планируемых мер россияне больше всего ждут увеличения размера ежемесячных выплат по уходу за ребенком (61%), продления срока действия материнского капитала (39%) и снижения ставок по ипотеке для семей с двумя детьми до 6% (34%).

Женщины до 25 лет готовы принять решение о рождении ребенка при условии предоставления гибкого графика работы. Участницы опроса 26–35 лет чаще выступают за продление программы материнского капитала (45%), женщины старше 36 чаще заинтересованы в увеличении размеров ежемесячных пособий (71%).

— Уже в следующем году пособия получат 70% семей с детьми. Думаю, что в рамках «Десятилетия детства» мы получим новые меры, — подчеркнула в разговоре с «Известиями» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

— Обеспечить устойчивый естественный прирост населения — первая из девяти целей национального развития. Для ее достижения нужны новые решения и не всегда это исключительно прямая финансовая поддержка, — отметила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

По ее словам, АСИ уже подключилось к разработке предложений по демографической политике.