Деньги на дочку: на детские «вирусные» пособия подано 1,3 млн заявок

Российские семьи подали 1,3 млн заявлений на оформление новой выплаты в 5 тыс. рублей на детей до трех лет, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда. Речь идет о дополнительных «коронавирусных» пособиях семьям, имеющим право на материнский капитал. При этом в России всего 3,3 млн потенциальных получателей этих средств. Небольшое число обратившихся за помощью может быть связано с низкой информированностью россиян и отложенным стартом программы, говорят эксперты. И предлагают перейти от заявительного к уведомительному порядку получения госуслуги.

Отложенный старт

На 16 апреля граждане подали 1,3 млн заявлений на дополнительную выплату, сообщили в пресс-службе Минтруда. Пенсионный фонд рассматривает их в течение пяти рабочих дней. Поданные заявления сейчас находятся в процессе обработки, в регионах начались первые выплаты, добавили в ведомстве.

Справка «Известий» О новых пособиях президент России Владимир Путин объявил в телеобращении к россиянам 25 марта. По словам главы государства, семьям с детьми, которые имеют право на материнский капитал, будут выплачивать дополнительно по 5 тыс. руб. на каждого ребенка до трех лет. Это одна из мер поддержки граждан в связи с распространением коронавирусной инфекции. Деньги будут перечислять ежемесячно в апреле, мае и июне.

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Поскольку в поручении президента есть указание на осуществление выплат с 1 апреля, многие ожидали, что пособие можно будет оформить, начиная с этой даты. Однако в личном кабинете на сайте ПФР такая возможность появилась только 9 апреля. Проволочка связана с затянувшейся подготовкой правительственного постановления, где расписаны правила предоставления выплат, пояснил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.

Отложенный старт может быть одной из причин того, что пока за пособием смогли обратиться меньше половины тех, кому оно положено, считает специалист по семейному праву Виктория Данильченко. Более того, Пенсионный фонд дал разъяснения по выплате и деталям ее оформления только 12 апреля, отметила эксперт.

Основной причиной небольшого числа обращений за новым пособием также может быть низкая информированность населения, полагает эксперт ОНФ, член Общественной палаты России Сергей Рыбальченко.

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— 37% семей не получают пособия, потому что просто не знают о них, показал прошлогодний опрос Общественной палаты. И это речь идет о регулярных выплатах. Разумеется, о новых нужно информировать граждан гораздо активнее, — уверен Сергей Рыбальченко.

У части семей могли возникнуть трудности с оформлением выплаты из-за отсутствия доступа к электронным ресурсам, а МФЦ во многих регионах закрыты, добавил он. В этой ситуации было бы правильно рассмотреть возможность перейти от заявительного принципа получения госуслуги к уведомительному, предложил Сергей Рыбальченко. Речь о том, чтобы семья получала уведомление, и после подтверждения актуальности сведений по статусу и банковскому счету помощь оказывалась без оформления заявления.

Ложные трактовки

Небольшая доля обратившихся за пособием связана не только с плохой информированностью, но и с распространенностью различных заблуждений, отметила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

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— Например, многие думают, что эти 5 тыс. рублей вычтут из материнского капитала (это не так. — «Известия»). Некоторые считают, что не могут претендовать на деньги, потому что уже распорядились средствами капитала (это тоже неправда), — рассказала эксперт.

Действительно, в интернете и СМИ было озвучено немало ложных трактовок обращения президента, подтвердил управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Властям стоило бы активнее разъяснять, что выплаты идут из средств федерального бюджета и никак не связаны с использованием материнского капитала, сказал он.

Проблемы с получением таких выплат могут возникнуть у семей, в которых ребенок появился в период, когда в стране уже был введен режим самоизоляции, отметила Виктория Данильченко. Госорганы работают по предварительной записи, что приводит к некоторым временным задержкам, ведь родителям для получения пособия необходимо оформить на ребенка тот же СНИЛС, пояснила специалист.

Юристам уже поступают вопросы по поводу сложностей с получением новых выплат в 5 тыс. рублей, рассказала адвокат юридической службы «Амулекс» Вера Запорожец. По ее словам, многие мамы заблуждаются, что для оформления пособия нужно лично прийти в отделение Пенсионного фонда, чтобы подать заявление, а это сейчас можно сделать только по предварительной записи. Но удобнее и безопаснее обратиться за оформлением выплаты через личный кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг, напомнила эксперт. И слишком торопиться необходимости нет — заявления будут принимать до 1 октября.