Лечение — свет: детям-инвалидам с COVID просят создать особые условия

Всероссийская организация родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) в ближайшее время попросит Минздрав разработать особые правила карантина и лечения для таких семей . Об этом «Известиям» сообщили в совете объединения. Если у ребенка с инвалидностью или у его родителя будет обнаружен коронавирус, государство должно предоставить особые условия размещения в больнице, считают в ВОРДИ. Например, родителям могут разрешить находиться в палате с ребенком, если же лечение проходит на дому, то требуется помощь социальных служб. Инициативу поддержали в Совете Федерации, отметив, что профильные ведомства должны подготовиться к такому сценарию заранее. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что на данный момент решение о домашнем лечении COVID-19 принимается в каждом случае индивидуально.

Особые условия

Об обеспокоенности родителей детей-инвалидов в связи с распространением коронавируса «Известиям» рассказала председатель совета ВОРДИ, член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве России Елена Клочко. Минздрав, по мнению членов организации, должен разработать протокол пребывания на карантине и лечения для семей с детьми-инвалидами. Так, в случае госпитализации их не должны разлучать с родителями. Если же лечение проходит дома, то для помощи семье необходимо организовать работу социальных служб.

— Мы опасаемся, что если родитель или ребенок будет заражен, их разлучат. Наших детей невозможно оставить дома одних, увезя родителя в больницу. И наоборот, если ребенок едет в больницу, то с ним должен быть родитель в качестве сопровождающего. Мы считаем, что должны быть протоколы Минздрава на такой случай. В ближайшее время мы подготовим обращение в министерство, — заявила Елена Клочко.

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Проблема госпитализации детей-инвалидов стоит того, чтобы на нее заранее обратили внимание профильные ведомства и разработали понятный для всех порядок действий, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский . На данный момент случаев заражения коронавирусом детей с инвалидностью в России не зафиксировано.

— Родители высказывают абсолютно правильные требования. Мы поддерживаем их инициативу. Хоть случаев заражения детей-инвалидов в нашей стране пока нет, всё же ответственные министерства должны создать условия для пребывания таких детей в стационаре вместе с родителями. Кроме того, палаты должны быть оснащены всем необходимым. Это и специальные кровати, и особая инфраструктура санузлов, — сказал сенатор.

В Совфед уже поступали обращения родителей детей-инвалидов, находящихся в изоляции, рассказал Валерий Рязанский.

— При таком режиме, конечно, требуются дополнительные усилия со стороны социальных служб для того, чтобы помочь такому родителю. Необходима персональная закрепленность социальных работников и особое внимание со стороны медперсонала, — пояснил сенатор.

Минздрав России и департамент здравоохранения Москвы не смогли предоставить «Известиям» оперативный ответ.

Не допустить распространения

Сегодня каждый должен сделать всё от него зависящее для того, чтобы максимально себя изолировать от других, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

— Вопрос госпитализации таких семей будет решен государством, но лучше думать о другом. Главное, чтобы родители сделали всё необходимое, чтобы не допустить возникновение болезни ни у себя, ни у своих детей, — сказал депутат.

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Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что решение о домашнем лечении принимается в каждом случае индивидуально. При этом если человек болеет в легкой форме, ему лучше остаться дома. Кроме того, необходимо создать условия, при которых тяжелые пациенты никогда бы не контактировали с пациентами, у которых заболевание протекает в легкой форме.

В Москве и Московской области с 30 марта введен режим самоизоляции , который должны соблюдать все, независимо от возраста. Согласно новым правилам, выходить из дома можно до ближайшей аптеки или магазина либо для получения экстренной медицинской помощи. Разрешено выбрасывать мусор и выгуливать собак.

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы. Примеру столицы уже последовала большая часть субъектов РФ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в начале марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире зафиксировано уже более 860 тыс. случаев заражения, около 43 тыс. человек скончались. По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом на 1 апреля, в России зафиксировано более 2777 случаев заражения, 24 из которых закончились летальным исходом, 190 человек выздоровели.

Сейчас в России с участием ученых РАН разрабатывают три вакцины от инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19. Кроме того, российские специалисты готовятся к совместной работе с китайскими коллегами.

Правительство одобрило поправки в КоАП об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина. Если при нарушении режима самоизоляции человек заразил других и это привело к смертельному случаю, штраф составит от 150 до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — до полумиллиона. Если действия юрлица приведут к гибели, это будет караться наказанием до 1 млн рублей.