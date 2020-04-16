Помогать в еде: малоимущим россиянам предложили раздать продуктовые карточки

Российские производители обратились к правительству с предложением ввести систему продуктовых карточек. В отличие от советских продуктовых талонов, они будут давать не право на покупку определенного товара, а выступать в качестве денежного эквивалента. Выдавать их предлагают малообеспеченным гражданам, а также людям, потерявшим доход в период распространения коронавируса. Между тем в четверг, 16 апреля, в департаменте торговли и услуг города Москвы заявили, что в столице введение карточек пока не рассматривается. Подробности — в материале «Известий».

Пища для миллионов

Руководители союзов производителей продовольственной продукции обратились к властям с просьбой вернуться к рассмотрению отклоненного Минпромторгом проекта по обеспечению малоимущих граждан продуктами питания. Ежемесячно по продуктовой карточке можно будет купить товары на общую сумму 10 тыс. рублей. Но реализация проекта потребует существенных бюджетных вложений: порядка 800 млрд рублей до декабря 2020 года. По предварительным подсчетам, получать продовольственную помощь смогут около 10 млн человек по всей стране.

О поддержке наименее защищенных слоев населения при помощи карточек впервые заговорили еще пять лет назад, но Минпромторг отказался от этой идеи. На карты предлагалось начислять баллы, с помощью которых можно было бы купить продукты питания отечественного производства. В список необходимых товаров входили крупы, овощи, фрукты, мясная и молочная продукция, хлебобулочные изделия.

карт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В 2018 и 2019 годах ведомство откладывало возможность появления продовольственных карточек. Изначально планировалось, что малоимущим гражданам будут выдавать на эти цели по 10 тыс. рублей в год. В новом проекте планируется, что эта же сумма будет выдаваться на месяц. В Минпромторге новое предложение ассоциаций производителей пока не комментируют.

В нынешних условиях реализация замороженного проекта позволит обеспечить доступными продуктами граждан, лишившихся дохода в период пандемии коронавируса. Одновременно появление продуктовых карточек подстегнет развитие отечественного производства, позволит сохранить рабочие места и устойчивость бизнеса, считают авторы идеи.

Письмо, направленное в правительство, подписали генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин и другие.

— Такая мера не только поддержит граждан, чьи доходы по независящим от них причинам стали недостаточными для обеспечения неотложных нужд их самих и детей, находящихся на их иждивении, но и увеличит платежеспособный спрос на продукцию российских предприятий, что поможет сохранить рабочие места и устойчивость бизнеса продавцов и поставщиков такой продукции, — говорится в обращении.

прод Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Один из авторов инициативы — президент российской Гильдии пекарей и кондитеров — Юрий Кацнельсон рассказал «Известиям», что сумма в 10 тыс. рублей может быть скорректирована. При этом помогать нужно не только тем, кто уже входил в категорию малоимущих, но и тем, что потерял работу в период распространения коронавируса.

— Уверен, это явление временное, и государство должно будет определять размер корзины, перечень продуктов, формировать госзаказ. Ну а поскольку речь идет о жизненно необходимых продуктах, уверен, что отечественные продукты полностью удовлетворят потребность вышеупомянутой группы населения. И качеством, и количеством, — рассказал Кацнельсон, добавив, что эта мера поможет сдержать рост цен на продукты.

Базовый набор

Идею введения продуктовых карточек поддержал председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев. В беседе с «Известиям» парламентарий назвал эту меру оправданной в условиях, когда работодатели отправляют своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска и не могут платить им зарплату. Однако, по его словам, вместо того чтобы выдавать карточки с фиксированной суммой на счете, было бы лучше предоставлять малоимущим гражданам определенный набор продуктов.

— Такую форму поддержки для нуждающихся слоев населения будем только приветствовать и поддерживать. Тем более потребительская корзина уже рассчитана: сумма достаточно понятная. Есть четкое понимание того, какие продукты нужны для выживания, а просто деньги на карточку — это не совсем правильно. Как показывает практика, люди не всегда правильно этим пользуются. В такие наборы будут входить не фуа-гра и паштеты, а базовые продукты: крупы, овощи, мясные и молочные продукты, сахар, соль. Безусловно, без пирожных и мороженого можно обойтись, — заявил Жигарев.

Распределять продукты, по его мнению, нужно между людьми, которые встанут на учет в связи с потерей доходов. Благодаря введению электронных трудовых книжек удастся избежать злоупотреблений и выдавать продуктовые наборы тем, кому они действительно нужны.

карт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— С точки зрения расчетов всё очень просто и понятно. Есть возможность понять, сколько люди получали, тем более мы переходим сейчас на электронные трудовые книжки — всё это видно и прозрачно при координации с Пенсионным фондом и налоговой инспекцией. Нужно делать комплексную отсрочку по коммунальным платежам, оплату связи, потому что у людей действительно нет денег, чтобы выживать, – добавил Жигарев.

В качестве примера он привел американский опыт, где аналогичная программа продуктовой помощи успешно реализуется на протяжении многих лет.

— Не нужно изобретать велосипед: в Соединенных Штатах есть такая продовольственная система, которая работает и без кризиса. Малоимущие получают талоны, на которые могут получить определенный набор продуктов. Думаю, что по такой же системе мы могли бы совершенно спокойно пойти. А дальше магазины уже будут получать финансовое возмещение. Это понятная и прозрачная схема, — резюмировал глава думского комитета.

Нет дефицита и ажиотажа

Против предложения выступил глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов. Депутат назвал идею внедрения карточной системы лишенной смысла.

— Я считаю, что никакой карточной системы вводить сейчас нет никакого ни смысла, ни предпосылок. Это просто, видимо, желание отдельных сетей либо скрыть нарушения, когда они завышали цены, и перевести вектор обсуждения в другое русло, либо есть иные факторы . Но в любой магазин зайдите — нет никакого ни дефицита, ни ажиотажа ни в Москве, ни в других регионах, — рассказал Нилов, его слова приводит «РИА Новости».

Депутат подчеркнул, что введение продуктовой помощи населению относится к компетенциям правительства, а не производителей или продавцов продуктов питания.

— Здесь, очевидно, есть какой-то скрытый смысл. Производителям самое главное — произвести и продать, чтобы у них купили. Сетям то же самое — обеспечить торговый процесс, выставить на полки, покупателям — обеспечить продажи, — заявил Нилов. — Без них разберутся, без сетей и без производителей. У нас есть Минторговли, региональные руководители и чиновники, которые отвечают за продовольственную безопасность.

прод Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Помимо введения продуктовых карточек, производители в своем обращении к правительству также призвали обеспечить закрытые заведения общепита госзаказами на организацию бесплатного питания для нуждающихся. Однако в Федерации рестораторов и отельеров России эту идею признали нежизнеспособной.