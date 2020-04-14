Мобильная помощь: владельцы автомобилей пополнили ряды волонтеров
Коронавирус стал испытанием и для бизнесменов, и для рядовых граждан. Но, несмотря на сложную ситуацию, многие не только сохранили боевой настрой, но и нашли в себе силы поддержать других. Ежедневно в разных регионах России волонтеры доставляют товары первой необходимости одиноким пожилым людям, инвалидам и многодетным семьям, которые не могут выйти из дома. Их пример вдохновил окружающих. Руководители крупных компаний, водители, таксисты и просто автолюбители стали предоставлять волонтерам свой личный и служебный транспорт, чтобы развозить лекарства и продукты нуждающимся. О тонкостях работы, страхах и награде за труд «Известия» спросили у волонтеров и их помощников.
Круговорот добра
Макароны, каши, молоко, лекарства, гигиенические принадлежности — не у всех есть возможность оформить доставку необходимых товаров на дом или добежать за ними до магазина. Чаще всего проблемы возникают у семей с детьми-инвалидами и пожилых людей. Здесь на помощь и приходят волонтеры. В рамках акции #Мывместе, запущенной «Общероссийским народным фронтом», движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров, стать им может каждый, было бы желание.
Александр — студент медицинского вуза. С волонтерской деятельностью он был знаком и раньше, поэтому когда узнал о движении — не колебался.
Все нуждающиеся звонят на горячую линию, в штабе формируется заявка, модератор назначает группу волонтеров и выдает им все необходимые данные. Пока работа сводится именно к доставке. Оплачивают покупки обычно сами заявители. Но порой и это становится непростой задачей.
В списке товаров может быть как всего несколько лекарств, так и целый набор продуктов. Кроме того, нередко добираться приходится в труднодоступные территории. Семье волонтеров Алисе и Владу Одиноковым пришла заявка от слабовидящего пенсионера из села в Саратовской области. У мужчины сломался речевой тонометр. На поиск аппарата и дорогу у волонтеров ушло 6 часов.
В таких случаях не обойтись без транспорта, который есть далеко не у всех добровольцев. Здесь на помощь пришли те, у кого не было опыта волонтерства, но зато были автомобиль и готовность помогать.
В Уфе одним из первых среди них оказался Андрей Шмергельский, владелец автоцентра «Арт-моторс». Он решил не просто выделить местному отделению «Волонтеров-медиков» машину, но и сам сел за руль, призвав к тому же своих подчиненных.
С каждым днем росли и количество заявок, и эффективность их обработки волонтерами, и само количество желающих помочь.
Чем большую известность получила акция, чем больше к ней присоединилось участников. В штаб волонтеров стали обращаться граждане, которые готовы были предоставить свой личный автомобиль. Среди них оказался и водитель Олег Михайлов. О том, что в его области такая акция тоже проходит, он узнал по телевидению и сразу решил участвовать. В свободные от работы дни он направляется в Кемеровский штаб волонтеров.
Опасения за свое здоровье и здоровье окружающих прошли после первого посещения волонтерского центра. На входе всем выдают бахилы, измеряют температуру, перед каждым выездом волонтерам выдают маски, перчатки и дезинфицирующие средства и проводят инструктаж, напоминая и о технике безопасности, и о важности такой работы.
Самоорганизованная помощь
Помимо централизованных волонтерских движений во многих регионах есть и небольшие объединение, которые создавались самими местными жителями. Так, например, произошло в Вологде.
Ирина Терещук — один из организаторов такого объединения. Несколько раз в неделю, оставляя детей на бабушку или няню, она отправляется помогать тем, кто нуждается в поддержке.
Так как никакого финансирования у организации нет, подходить к отбору заявок приходится внимательнее.
В столице тоже есть свои мобильные группы помощи. При этом появились они задолго до начала пандемии. Уже пять лет как в Москве существует объединение «Автоволонтеры Москвы», которое организовал Сергей Аркадьев.
В первую очередь оно нацелено на помощь инвалидам и семьям с больными детьми, которые приехали в столицу на лечение и должны как-то передвигаться по городу. В связи с пандемией запросы изменились. Теперь к волонтерам обращаются те, кто или не смог дозвониться на горячую линию волонтерских центров, или просто не знал о ней, доверившись уже знакомым помощникам. Один из них — Евгений Старовойтов. О том, что семьям, где есть инвалид, приходится особенно тяжело, он узнал на собственном опыте.
В Москве он обклеил машину желтой пленкой, сделал лицензию и начал работать в такси. На одном из выездов познакомился с волонтерами и решил не просто помогать, но и продвигать такую инициативу среди коллег.
На время самоизоляции вместе с волонтером Александром Мусиным, они стали развозить всем нуждающимся продукты, лекарства и другие предметы первой необходимости. За последние два дня удалось раздать 35 таких наборов, но обращений значительно больше.
Часть средств на помощь идет из пенсии Александра, от съемной квартиры и от подписчиков, которые видят отчеты о его работе в социальных сетях.
Пока желающих поддержать волонтеров, которые не относятся к каким-либо движениям, немного, но с каждым новым постом и откликом благодарности понимание важности такой помощи растет. Как и число участников волонтерского движения.