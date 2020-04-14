Мобильная помощь: владельцы автомобилей пополнили ряды волонтеров

Коронавирус стал испытанием и для бизнесменов, и для рядовых граждан. Но, несмотря на сложную ситуацию, многие не только сохранили боевой настрой, но и нашли в себе силы поддержать других. Ежедневно в разных регионах России волонтеры доставляют товары первой необходимости одиноким пожилым людям, инвалидам и многодетным семьям, которые не могут выйти из дома. Их пример вдохновил окружающих. Руководители крупных компаний, водители, таксисты и просто автолюбители стали предоставлять волонтерам свой личный и служебный транспорт, чтобы развозить лекарства и продукты нуждающимся. О тонкостях работы, страхах и награде за труд «Известия» спросили у волонтеров и их помощников.

Круговорот добра

Макароны, каши, молоко, лекарства, гигиенические принадлежности — не у всех есть возможность оформить доставку необходимых товаров на дом или добежать за ними до магазина. Чаще всего проблемы возникают у семей с детьми-инвалидами и пожилых людей. Здесь на помощь и приходят волонтеры. В рамках акции #Мывместе, запущенной «Общероссийским народным фронтом», движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров, стать им может каждый, было бы желание.

О2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Александр — студент медицинского вуза. С волонтерской деятельностью он был знаком и раньше, поэтому когда узнал о движении — не колебался.

Александр, студент, волонтер, Пермь У нас есть ответственность перед старшими поколениями. В начале нашего пути они нам помогали, а сейчас наша очередь. Кому-то нужны продукты, кому-то лекарства, кому-то помочь выбросить мусор, погулять с домашними животными. Чтобы обезопасить и их, и себя, мы используем средства индивидуальной защиты: маски, перчатки.

Все нуждающиеся звонят на горячую линию, в штабе формируется заявка, модератор назначает группу волонтеров и выдает им все необходимые данные. Пока работа сводится именно к доставке. Оплачивают покупки обычно сами заявители. Но порой и это становится непростой задачей.

В списке товаров может быть как всего несколько лекарств, так и целый набор продуктов. Кроме того, нередко добираться приходится в труднодоступные территории. Семье волонтеров Алисе и Владу Одиноковым пришла заявка от слабовидящего пенсионера из села в Саратовской области. У мужчины сломался речевой тонометр. На поиск аппарата и дорогу у волонтеров ушло 6 часов.

В таких случаях не обойтись без транспорта, который есть далеко не у всех добровольцев. Здесь на помощь пришли те, у кого не было опыта волонтерства, но зато были автомобиль и готовность помогать.

О3 Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

В Уфе одним из первых среди них оказался Андрей Шмергельский, владелец автоцентра «Арт-моторс». Он решил не просто выделить местному отделению «Волонтеров-медиков» машину, но и сам сел за руль, призвав к тому же своих подчиненных.

Автор цитаты «Я никого не заставляю этим заниматься, но одобряю такую инициативу. Всем желающим мы предоставляем наши корпоративные автомобили. В первые дни было сложно. Мало автомобилей — четыре, включая мой, мало опыта отработки заявок и у нас, и у штаба. На каждую группу приходилось плюс-минус 8 заявок в день, и они могли быть в совсем разных частях города», — вспоминает бизнесмен.

С каждым днем росли и количество заявок, и эффективность их обработки волонтерами, и само количество желающих помочь.

Андрей Шмергельский, владелец автоцентра «Арт-моторс», Уфа Мы запустили волну, показали, что любой бизнес и любой человек может помочь. Нас поддержал наш дистрибутор — концерн Daimler. Они предложили подключиться всем дилерам по России. Потом подтянулись и другие автоконцерны. Работать стало намного легче. Сегодня, например, мы с волонтерами выполнили всего три заказа

О1 Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Чем большую известность получила акция, чем больше к ней присоединилось участников. В штаб волонтеров стали обращаться граждане, которые готовы были предоставить свой личный автомобиль. Среди них оказался и водитель Олег Михайлов. О том, что в его области такая акция тоже проходит, он узнал по телевидению и сразу решил участвовать. В свободные от работы дни он направляется в Кемеровский штаб волонтеров.

Автор цитаты «Всё само собой получилось. Деньгами я особо не могу помочь, но я водитель и у меня есть личный транспорт, значит, могу возить волонтеров. Так и решил попробовать. В основном помогаем пожилым. Люди очень рады, что про них не забыла, что им уделяют внимание. Когда ты видишь их эмоции, и самому легче становится, уже не думаешь, трудно тебе или нет», — делится мужчина.

Опасения за свое здоровье и здоровье окружающих прошли после первого посещения волонтерского центра. На входе всем выдают бахилы, измеряют температуру, перед каждым выездом волонтерам выдают маски, перчатки и дезинфицирующие средства и проводят инструктаж, напоминая и о технике безопасности, и о важности такой работы .

Самоорганизованная помощь

Помимо централизованных волонтерских движений во многих регионах есть и небольшие объединение, которые создавались самими местными жителями. Так, например, произошло в Вологде.

О4 Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Ирина Терещук — один из организаторов такого объединения. Несколько раз в неделю, оставляя детей на бабушку или няню, она отправляется помогать тем, кто нуждается в поддержке.

Ирина Терещук, волонтер, Вологда У нас многие были волонтерами, помогали той или иной группе людей. Когда началась такая ситуация, мы объединились. Сначала кинули первый клич — близкие, друзья, а потом понеслось. Наши волонтеры — не молодежь, в основном это взрослые сознательные люди. Многие изначально пришли со своим транспортом. Город небольшой, люди быстро узнали о нашей работе, свою помощь стали предлагать предприятия. Кто-то готов ездить с нами, кто-то может выдать свой транспорт с водителем, кто-то оплачивает бензин. Люди готовы помогать, просто многие даже не думали о том, что есть те, кому это необходимо

Так как никакого финансирования у организации нет, подходить к отбору заявок приходится внимательнее.

Ирина Терещук, волонтер, Вологда Конечно есть и те, кто просто привык получать помощь со всех сторон и жить за их счет. Но мы понимаем, что никто не любит бездельников, что нам помогает малый бизнес, которому и так очень тяжело, и стараемся взаимодействовать с общественными организациями, которые знают ситуацию в семье и дают нам тех, кому действительно нужна помощь. В первую очередь это наше общество инвалидов. Мы не гонимся за количеством тех, кому поможем, нам не нужно ни перед кем отчитываться, показывать, чего мы сделали. Так что мы просто работаем столько, сколько необходимо

О5 Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

В столице тоже есть свои мобильные группы помощи. При этом появились они задолго до начала пандемии. Уже пять лет как в Москве существует объединение «Автоволонтеры Москвы», которое организовал Сергей Аркадьев.

В первую очередь оно нацелено на помощь инвалидам и семьям с больными детьми, которые приехали в столицу на лечение и должны как-то передвигаться по городу. В связи с пандемией запросы изменились. Теперь к волонтерам обращаются те, кто или не смог дозвониться на горячую линию волонтерских центров, или просто не знал о ней, доверившись уже знакомым помощникам. Один из них — Евгений Старовойтов. О том, что семьям, где есть инвалид, приходится особенно тяжело, он узнал на собственном опыте.

Автор цитаты «Мы с женой из Сибири, взяли под опеку маленького ребенка, полтора года, у него катаракта. Когда стали его обследовать, оказался рак глаз. Омский фонд милосердия нам помогал, так и оказались в Москве. Когда увидел в больнице детей, кого-то без глаз, понял масштаб проблемы. Многие папы бросают семью, когда узнают о болезни», — рассказывает Евгений.

В Москве он обклеил машину желтой пленкой, сделал лицензию и начал работать в такси. На одном из выездов познакомился с волонтерами и решил не просто помогать, но и продвигать такую инициативу среди коллег.

О6 Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Евгений Старовойтов, таксист, волонтер, Москва Я уже полтора года в Москве и могу сказать, что для таксиста не проблема делать во время рабочего дня хотя бы один заказ бесплатно. При этом помощь будет просто неоценимая. Чтобы показать, что мы правда помогаем, я стал снимать происходящее на видео и выкладывать на канал на YouTube, «Саша Фм».

На время самоизоляции вместе с волонтером Александром Мусиным, они стали развозить всем нуждающимся продукты, лекарства и другие предметы первой необходимости. За последние два дня удалось раздать 35 таких наборов, но обращений значительно больше.

Александр Мусин, волонтер, Москва Просьб о помощи очень много. У меня работает приют для женщин с детьми, которые оказались в сложной ситуации, пишут семьи с Донбасса, которые работали в торговле, снимали жилье. Много пожилых людей не могут дозвониться на «горячую линию». Чтобы развозить им всё необходимое, ищу волонтеров, но это сейчас сложно. Кому-то приходится платить за работу, кому-то за бензин. В четверг ездил с одним, так у него помпа полетела, пришлось покупать новую, а это 4 тыс. рублей.

Часть средств на помощь идет из пенсии Александра, от съемной квартиры и от подписчиков, которые видят отчеты о его работе в социальных сетях.