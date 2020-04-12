Креатив на неволе: как люди развлекают себя и других в изоляции
Пребывание в четырех стенах, на которое жителей многих стран мира обрекла пандемия коронавируса, привело к необычайному расцвету фантазии и творчества. Скучающие британцы не по-детски дурачатся, копируя из подручных средств самые нелепые и яркие образы с показов мод. Австралийцы превратили в настоящее событие обычный вынос мусора. Не подкачали в плане творческого самовыражения и россияне, активно ринувшиеся участвовать в оригинальном проекте «Изоизоляция», затевавшемся для небольшого круга друзей, но вмиг разросшемся до сотен тысяч участников. О том, с чего пошла творческая волна и что она привнесла в суровые карантинные будни, «Известиям» рассказали инициаторы и участники самых популярных флешмобов.
Ради других
Первыми тягу к флешмобам проявили итальянцы. Идея всем вместе петь с балконов по вечерам изначально ставила целью выразить поддержку зашивающимся медикам и продемонстрировать солидарность всем соотечественникам. Но в определенной степени распевание песен стало и отдушиной для самих жителей, на долгие недели оказавшихся запертыми в квартирном пространстве.
Этот отнюдь не дурной пример оказался заразительным: музыкальный порыв итальянцев вскоре переняли французы. Там, правда, песенное движение началось не с «низов», а с «верхов»: в виртуальный ансамбль для поддержки работающих на грани своих сил врачей объединились настоящие знаменитости — Моника Белуччи, Зинедин Зидан, Софи Морсо и многие другие звезды. Простой народ тоже не остался в стороне.
В других странах звезды шоу-бизнеса и так называемые инфлюенсеры решили помочь врачам тем, что принялись личным примером популяризовать в соцсетях знания о правильном мытье рук, дабы меньше людей цепляли опасный вирус. В Америке 20-секундный процесс намыливания рук прошел под песню I will survive, российские коллеги по цеху затеяли аналогичный флешмоб, но уже под музыкальное сопровождение песни из мультфильма «Мойдодыр».
Не позабыли во многих странах и о тех, кто больше других вынужденных домашних сидельцев страдает сейчас от скуки, — о детях. В Голландии и Германии, где детсады и школы закрыли на несколько недель, но не запретили полностью редкие прогулки по округе, тысячи жителей разместили на окнах своих домов плюшевых медведей. И отметили их на интерактивных картах, чтобы родители могли планировать свои прогулки с детьми по маршруту с наибольшим числом медведей.
Незамысловатая идея набрала популярность и за пределами этих стран: схожие «медвежьи охоты» появились на других континентах, например в США и Новой Зеландии. Премьер последней Джасинда Ардерн тоже приняла участие в этой милой затее, выставив пару медведей в окнах своего дома в Веллингтоне.
Смеха ради
Разумеется, ограничения для борьбы с пандемией коронавируса большинством людей в мире были восприняты без особой радости. Но в затворничестве нашлась и неожиданная обратная сторона медали — изоляция спровоцировала людей на невиданный доселе креатив.
Один из самых забавных флешмобов — #HomeCouture — придумал британский журналист Джордж Сервенти, многие годы работающий в сфере фешен-индустрии. Взяв на вооружение фразу «только скучные люди скучают», он предложил всем желающим повторить образы, представленные домами моды haute-couture на подиумах, но уже в домашних условиях из всех подручных средств. И участники постарались на славу: в ход пошли подушки, мусорные мешки, туалетная бумага и даже сухой доширак. И, конечно, изрядная доля юмора с толикой издевки над вычурными и часто несуразными нарядами ведущих модельеров.
Не без юмора оказались и австралийцы. «В конце концов смех — это лучшее лекарство!» — напомнила соотечественникам жительница австралийского города Харви-Бэй Даниэль Эшкью, призывая всех желающих выносить мешки с мусором на задние дворы домов нарядными, а еще лучше — в смешном или оригинальном одеянии. А потом — делиться этими моментами со всеми.
— Одна женщина на шестой день изоляции выложила мем про то, как увлекательно будет прогуляться вечерком по двору дома до контейнера. Я решилась попросить ее нарядиться для такого «важного события», а заодно приоделась сама и повесила фото на Facebook. Это всё было затеяно в шутку, но оказалось прямо-таки вирусным. Я не ожидала, что эта затея разойдется по Австралии и тем более по миру, — рассказала «Известиям» Даниэль Эшкью о том, как родилось движение Bin isolation outing.
С 28 марта участниками этого флешмоба стали более 483 тыс. человек. И с тех пор у австралийских помоек побывало великое множество Белоснежек, Человеков-пауков, Суперменов, а также дам в свадебных нарядах или на шпильках с бокалом вина, не говоря уже про счастливых детей в карнавальных костюмах. Некоторые пошли еще дальше и стали наряжаться не только сами, но и украшать свои мусорные баки.
Креатив по-русски
Еще большим креативом на просторах соцсетей в суровые изоляционные будни отличились россияне, активно вовлекшиеся во флешмоб #Изоизоляция. Его суть свелась к копированию картин художников разных эпох и жанров в абсолютно свободном стиле из имеющихся дома реквизитов.
— Это был небольшой и исключительно дружеский челлендж. Я сфотографировала мужа и выложила фото, позвала друзей повторить, приправив это тегом #Изоизоляция. Сделано это было от хандры карантинного существования. Главное — это классные и креативные работы друзей, которые подхватили. А дальше создали группу, чтобы всё складывать туда. И вдруг к нам стали стекаться люди. Сами. Без рекламы или какого-то еще продвижения. Успеха такого никто из нас не ожидал, — поделилась с «Известиями» автор идеи москвичка Катерина Брудная-Челядинова.
Успех оказался действительно впечатляющим: к сегодняшнему дню сообщество объединило уже 354 тыс. участников, представивших десятки тысяч копий — от совершенно серьезного подражания классическим образам (вроде образов в стиле «Девушки с жемчужной сережкой» Яна Вермеера) до откровенно пародийных интерпретаций вроде раскатанного и продырявленного куска теста в стиле мунковского «Крика» или «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи из кусков докторской колбасы.
Для москвички Веры Павловой пребывание на карантине с такими сопутствующими обстоятельствами, как удаленная работа, уроки с двумя детьми и бесконечная готовка, оказалось «рутиной в кубе». Она заметила группу «Изоизоляцию» в первые дни ее существования. И сразу решила, что «ей туда». Вера сделала ставку на то, что еще не успели сделать другие: так на просторах соцсети появились ее фото-подражания японским гравюрам и зебра по африканской живописи тингатинга.
— Я настоящий экстраверт, к тому же выдумщица и люблю подурачиться — эта группа идеально удовлетворяет все мои потребности. Последний пост с коктейлем «Красная Фудзи в Тропарево» был неудачный, но меня это только подогревает — я точно еще что-то сделаю до конца карантина! Домашние не разделяют мой энтузиазм, но не мешают маме сходить с ума, а иногда и помогают со съемкой, — рассказала Вера «Известиям».
Изобретательность рядовых россиян, к слову, оценили и многие из тех, кто креативит профессионально по долгу службы.
— Такие остроумные решения народ находит. С чувством юмора у них в порядке. Некоторые очень кропотливо сделаны, видно, что энергия у людей в самозаточении нашла выход в этом деле, — сказал «Известиям» креативный продюсер «Союзмультфильма» Михаил Алдашин.
Несмотря на занятость по работе, Михаил Алдашин и сам не удержался от участия во флешмобе, представив публике копию «Апофеоза войны» из самых что ни на есть подручных материалов.
— На столе пельмешки (их потом съели), игрушечные птички были, других мелом на стене пририсовали плюс лампа-прищепка для подсветки — и вуаля, весь процесс занял минут десять. Реакции такой не ожидал, удивлен успехом, — признал он.
Впрочем, если одни оценили юмор по достоинству, то нашлись и те, кто углядел в пельменях, имитирующих черепа убиенных, оскорбление и кощунство. Последним автор резонансной работы посоветовал не только относиться ко всему с иронией, но и пить побольше витаминов, ибо «авитаминоз пробуждает подозрительность и наводит морок».