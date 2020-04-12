Креатив на неволе: как люди развлекают себя и других в изоляции

Пребывание в четырех стенах, на которое жителей многих стран мира обрекла пандемия коронавируса, привело к необычайному расцвету фантазии и творчества . Скучающие британцы не по-детски дурачатся, копируя из подручных средств самые нелепые и яркие образы с показов мод. А встралийцы превратили в настоящее событие обычный вынос мусора. Не подкачали в плане творческого самовыражения и россияне, активно ринувшиеся участвовать в оригинальном проекте «Изоизоляция», затевавшемся для небольшого круга друзей, но вмиг разросшемся до сотен тысяч участников . О том, с чего пошла творческая волна и что она привнесла в суровые карантинные будни, «Известиям» рассказали инициаторы и участники самых популярных флешмобов.

Ради других

Первыми тягу к флешмобам проявили итальянцы. Идея всем вместе петь с балконов по вечерам изначально ставила целью выразить поддержку зашивающимся медикам и продемонстрировать солидарность всем соотечественникам. Но в определенной степени распевание песен стало и отдушиной для самих жителей , на долгие недели оказавшихся запертыми в квартирном пространстве.

италия Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Этот отнюдь не дурной пример оказался заразительным: музыкальный порыв итальянцев вскоре переняли французы . Там, правда, песенное движение началось не с «низов», а с «верхов»: в виртуальный ансамбль для поддержки работающих на грани своих сил врачей объединились настоящие знаменитости — Моника Белуччи, Зинедин Зидан, Софи Морсо и многие другие звезды. Простой народ тоже не остался в стороне.

В других странах звезды шоу-бизнеса и так называемые инфлюенсеры решили помочь врачам тем, что принялись личным примером популяризовать в соцсетях знания о правильном мытье рук, дабы меньше людей цепляли опасный вирус. В Америке 20-секундный процесс намыливания рук прошел под песню I will survive , российские коллеги по цеху затеяли аналогичный флешмоб, но уже под музыкальное сопровождение песни из мультфильма «Мойдодыр».

Не позабыли во многих странах и о тех, кто больше других вынужденных домашних сидельцев страдает сейчас от скуки, — о детях. В Голландии и Германии, где детсады и школы закрыли на несколько недель, но не запретили полностью редкие прогулки по округе, тысячи жителей разместили на окнах своих домов плюшевых медведей . И отметили их на интерактивных картах, чтобы родители могли планировать свои прогулки с детьми по маршруту с наибольшим числом медведей.

8_20200319_zia_d204_074 Жесткий карантин, связанный с пандемией коронавируса, охватывает всё новые страны. Прогнозировать сроки его окончания, как и финансовые последствия, пока никто не берется. Какой выход в сложившейся ситуации находят для себя представители разных профессий и слоев населения в Германии — в фотогалерее «Известий» Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Marcus Scheidel 1_GettyImages-1214137326 Художник Николаус Келлер украшает интерьеры и витрины одного из баров Мюнхена Фото: Getty Images/Hannes Magerstaedt 2_GettyImages-1214095561 Главный сюжет его творений — знаменитый танец бондарей. Считается, что он появился в Мюнхене в XVI веке, когда в Европе свирепствовала бубонная чума. После окончания эпидемии люди не осмеливались выходить на улицу, и только красочное действо смогло вернуть их к нормальной жизни Фото: Getty Images/Hannes Magerstaedt 3_GettyImages-1214136306 Еще один местный живописец каждую неделю создает здесь свои картины на тему пандемии. Этот художественный проект появился по инициативе владельца заведения, при поддержке двух пивоваренных заводов и местной ассоциации художников. Он призван поддержать творческих людей во время охватившего мир кризиса Фото: Getty Images/Hannes Magerstaedt 4_GettyImages-1214482551 Пиа Фишер, дизайнер одежды из Берлина, решила временно переключиться на изготовление защитных масок Фото: Getty Images/Maja Hitij 6_GettyImages-1208074557 Она продает свою продукцию по €5 за штуку, отпуская товар через окно Фото: Getty Images/Maja Hitij 5_GettyImages-1214495556 Новый товар пользуется спросом. «Вчера я работала до двух ночи», — признается Пиа Фото: Getty Images/Maja Hitij 7_20200319_zia_d204_078 Кондитер Томас Рот из Эрфурта откорректировал ассортимент своих изделий в соответствии с актуальными тенденциями — он начал готовить конфеты в виде коронавируса Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Marcus Scheidel 9_20200319_zia_d204_079 Томас готовит их в своей пекарне из нуги и марципана, продает в наборах и украшает торты Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Marcus Scheidel 10_20200323_gaf_u39_1339 В Берлине появляется всё больше импровизированных пунктов взаимопомощи, таких как этот, на Савиньи-плац Фото: Global Look Press/dpa/Britta Pedersen 11_20200324_gaf_u39_563 Любой нуждающийся может прийти и забрать то, что ему необходимо Фото: Global Look Press/dpa/Britta Pedersen 12_20200324_gaf_u39_537 В развешанных на заборе пакетах можно найти не только продукты, но и предметы гигиены, памперсы, корм для собак и кошек. Здесь также есть список всех аналогичных пунктов, появившихся в городе Фото: Global Look Press/dpa/Britta Pedersen

Незамысловатая идея набрала популярность и за пределами этих стран: схожие «медвежьи охоты» появились на других континентах, например в США и Новой Зеландии. Премьер последней Джасинда Ардерн тоже приняла участие в этой милой затее, выставив пару медведей в окнах своего дома в Веллингтоне.

Смеха ради

Разумеется, ограничения для борьбы с пандемией коронавируса большинством людей в мире были восприняты без особой радости. Но в затворничестве нашлась и неожиданная обратная сторона медали — изоляция спровоцировала людей на невиданный доселе креатив.

Один из самых забавных флешмобов — #HomeCouture — придумал британский журналист Джордж Сервенти, многие годы работающий в сфере фешен-индустрии. Взяв на вооружение фразу «только скучные люди скучают», он предложил всем желающим повторить образы, представленные домами моды haute-couture на подиумах, но уже в домашних условиях из всех подручных средств. И участники постарались на славу: в ход пошли подушки, мусорные мешки, туалетная бумага и даже сухой доширак . И, конечно, изрядная доля юмора с толикой издевки над вычурными и часто несуразными нарядами ведущих модельеров.

Фото: instagram.com/skipdin

Не без юмора оказались и австралийцы. «В конце концов смех — это лучшее лекарство!» — напомнила соотечественникам жительница австралийского города Харви-Бэй Даниэль Эшкью, призывая всех желающих выносить мешки с мусором на задние дворы домов нарядными, а еще лучше — в смешном или оригинальном одеянии. А потом — делиться этими моментами со всеми.

— Одна женщина на шестой день изоляции выложила мем про то, как увлекательно будет прогуляться вечерком по двору дома до контейнера. Я решилась попросить ее нарядиться для такого «важного события», а заодно приоделась сама и повесила фото на Facebook. Это всё было затеяно в шутку, но оказалось прямо-таки вирусным. Я не ожидала, что эта затея разойдется по Австралии и тем более по миру, — рассказала «Известиям» Даниэль Эшкью о том, как родилось движение Bin isolation outing.

Фото: facebook.com

С 28 марта участниками этого флешмоба стали более 483 тыс. человек. И с тех пор у австралийских помоек побывало великое множество Белоснежек, Человеков-пауков, Суперменов, а также дам в свадебных нарядах или на шпильках с бокалом вина, не говоря уже про счастливых детей в карнавальных костюмах. Некоторые пошли еще дальше и стали наряжаться не только сами, но и украшать свои мусорные баки.

Креатив по-русски

Еще большим креативом на просторах соцсетей в суровые изоляционные будни отличились россияне, активно вовлекшиеся во флешмоб #Изоизоляция. Его суть свелась к копированию картин художников разных эпох и жанров в абсолютно свободном стиле из имеющихся дома реквизитов.

— Это был небольшой и исключительно дружеский челлендж. Я сфотографировала мужа и выложила фото, позвала друзей повторить, приправив это тегом #Изоизоляция. Сделано это было от хандры карантинного существования. Главное — это классные и креативные работы друзей, которые подхватили. А дальше создали группу, чтобы всё складывать туда. И вдруг к нам стали стекаться люди. Сами. Без рекламы или какого-то еще продвижения. Успеха такого никто из нас не ожидал , — поделилась с «Известиями» автор идеи москвичка Катерина Брудная-Челядинова.

Фото: facebook.com/groups/izoizolyacia «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера

Успех оказался действительно впечатляющим: к сегодняшнему дню сообщество объединило уже 354 тыс. участников, представивших десятки тысяч копий — от совершенно серьезного подражания классическим образам (вроде образов в стиле «Девушки с жемчужной сережкой» Яна Вермеера) до откровенно пародийных интерпретаций вроде раскатанного и продырявленного куска теста в стиле мунковского «Крика» или «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи из кусков докторской колбасы.

Для москвички Веры Павловой пребывание на карантине с такими сопутствующими обстоятельствами, как удаленная работа, уроки с двумя детьми и бесконечная готовка, оказалось «рутиной в кубе». Она заметила группу «Изоизоляцию» в первые дни ее существования. И сразу решила, что «ей туда». Вера сделала ставку на то, что еще не успели сделать другие: так на просторах соцсети появились ее фото-подражания японским гравюрам и зебра по африканской живописи тингатинга.

— Я настоящий экстраверт, к тому же выдумщица и люблю подурачиться — эта группа идеально удовлетворяет все мои потребности. Последний пост с коктейлем «Красная Фудзи в Тропарево» был неудачный, но меня это только подогревает — я точно еще что-то сделаю до конца карантина! Домашние не разделяют мой энтузиазм, но не мешают маме сходить с ума, а иногда и помогают со съемкой, — рассказала Вера «Известиям».

Изобретательность рядовых россиян, к слову, оценили и многие из тех, кто креативит профессионально по долгу службы.

— Такие остроумные решения народ находит. С чувством юмора у них в порядке. Некоторые очень кропотливо сделаны, видно, что энергия у людей в самозаточении нашла выход в этом деле, — сказал «Известиям» креативный продюсер «Союзмультфильма» Михаил Алдашин.

Фото: facebook.com/groups/izoizolyacia «Апофеоз войны»

Несмотря на занятость по работе, Михаил Алдашин и сам не удержался от участия во флешмобе, представив публике копию «Апофеоза войны» из самых что ни на есть подручных материалов.

— На столе пельмешки (их потом съели), игрушечные птички были, других мелом на стене пририсовали плюс лампа-прищепка для подсветки — и вуаля, весь процесс занял минут десять. Реакции такой не ожидал, удивлен успехом, — признал он.