Актер Том Холланд запустил сложный челлендж на самоизоляции

Британский актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука, запустил флешмоб, в котором нужно надеть футболку, стоя на руках.

Видео артист опубликовал 2 апреля в своем сториз в Instagram и передал эстафету своим коллегам Джейку Джилленхолу и Райану Рейнольдсу.

В ответ Рейнольдс записал короткое видео, в котором он сначала безмолвно недоумевает от затеи Холланда, а затем говорит: «Нет».

В свою очередь, Джилленхол не только принял вызов своего приятеля, но и справился с трюком гораздо быстрее и ловчее его. После выполненного челленджа Джейк адресовал его своей сестре Мэгги Джилленхол, актеру Хью Джекману и рэперу 50 Cent.

В марте в сети набрал популярность флешмоб Flip The Switch Challenge, в рамках которого мужчины по всему миру начали переодеваться в женскую одежду.