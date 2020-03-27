В Подмосковье жители поддержали врачей и медсестер

Акция в поддержку врачей прошла в Подмосковье. Присоединиться к флешмобу призвали в сетях.

Участие в акции приняли местные жители и артисты. Жители домов вышли на балконы и пели песни. Аплодировали врачам, которые борются с коронавирусом.