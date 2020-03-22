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Российские гимнасты исполнили трюк с туалетной бумагой под Little Big

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Фото: Instagram/dashkoy83
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Российские гимнасты Никита Нагорный и Дарья Спиридонова исполнили трюк с туалетной бумагой под песню группы Little Big. Ролик с акробатическим номером был размещен на официальном аккаунте сборной России по спортивной гимнастике в субботу, 21 марта.

В ролике Нагорный разбегается и схватывает рулон туалетной бумаги с ноги Спиридоновой, которая стоит в специальной планке. Видеозапись сопровождается музыкальной композицией «Uno», представленной российским музыкальным коллективом Little Big в рамках 65-го конкурса «Евровидение-2020», который был отменен из-за коронавирусной инфекции. Рейв-группа призвала всех распространять интернет-ролики с челленджами в поддержку группы в различных социальных сетях.

Гимнасты отметили, что данный трюк был исполнен в том числе в знак поддержки людей на карантине (#stayathomechallenge и #toiletpaperhallenge). Подписчики Спиридоновой и Нагорного по достоинству оценили исполненный трюк, снабдив пост огромным количеством хвалебных комментариев.

17 марта российские рыбаки и атомщики записали танцевальный видеоролик в поддержку Little Big.

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