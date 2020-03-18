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В Сети набирает популярность флешмоб с угадыванием национальности

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Фото: Instagram/m_galustyan
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Пользователи соцсетей активно подключаются к новому флешмобу, в ходе которого с помощью приложения Gradient определяют свою национальность.

Приложение предлагает загрузить фотографию, а затем оценивает по пропорциям лица, признаки каких народов мира есть у человека.

В забавному флешмобу уже подключились российские знаменитости.

Так, телеведущая и певица Ольга Бузова поделились с подписчиками своими результатами. Приложение решило, что артистка на 38% русская, на 27% еврейка, на 22% мексиканка и еще на 13% немка.

«Смотрите, как интересно — в каждом из нас есть черты нескольких национальностей. Может, я профи в мексиканской сальсе? Поищем вместе наши исторические корни?» — написала Бузова под фото.

Шоумена Михаила Галустяна его результаты немного удивили.

«Главное, есть контрольный пакет армянина — 55%. Хотя, последняя национальность вызывает вопросы», — написал он.

Гал

Актриса Наталья Рудова на 2% оказалась кореянкой, что ее тоже озадачило.

«Шведка — это ок! Русская — понятно! Но корейцы-то от куда? Мам, я чего-то не знаю?» — пошутила она.

Ру

Приложение Gradient уже не в первый раз приковывает к себе внимание. Ранее пользователи выясняли «На какую знаменитость ты похож». Эта функция принесла разработчикам фоторедактора Gradient 3 млн загрузок за два дня.

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