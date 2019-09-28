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В России набирает популярность приложение Gradient

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Функция «Какая ты знаменитость» принесла разработчикам фоторедактора Gradient 3 млн загрузок за два дня. Фоторедактор с 24 сентября занимает первые места в списке самых популярных приложений на iOS и Android в России.

Интерес пользователей вызывает функция Who's your twin, которая определяет, на какую знаменитость «похож» человек на загруженной фотографии.

Создатели приложения уверяют, что не рекламировали его и не заимствовали идею у похожего корейского сервиса. Разработчики признались, что Gradient может неверно определять похожую знаменитость, и в будущих обновлениях точность повысится.

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