В России набирает популярность приложение Gradient

Функция «Какая ты знаменитость» принесла разработчикам фоторедактора Gradient 3 млн загрузок за два дня. Фоторедактор с 24 сентября занимает первые места в списке самых популярных приложений на iOS и Android в России.

Интерес пользователей вызывает функция Who's your twin, которая определяет, на какую знаменитость «похож» человек на загруженной фотографии.

Создатели приложения уверяют, что не рекламировали его и не заимствовали идею у похожего корейского сервиса. Разработчики признались, что Gradient может неверно определять похожую знаменитость, и в будущих обновлениях точность повысится.