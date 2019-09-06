Прямой эфир

Facebook запустила приложение для знакомств

0
Фото: TASS/Ralph Peters
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская соцсеть Facebook запустила новый сервис для знакомств и свиданий. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Приложение получило название Facebook Dating и доступно только для совершеннолетних пользователей. После регистрации в сервисе можно выбрать партнера исходя из предпочтений, указанных клиентом в своем профиле. Кроме того, на подборку пар будут влиять лайки, которые пользователь оставляет в соцсети.

Помимо этого, в приложение можно будет переносить посты из Instagram, также принадлежащей корпорации, отмечает телеканал «360».

Уточняется, что интерфейс приложения пока не окончен и будет дорабатываться. Проект временно будет запущен в 19 странах, включая США, Аргентину, Мексику, Таиланд, Бразилию, Сингапур и Вьетнам. России пока в списке нет. В Европе сервис планируется запустить к началу 2020 года, пишет RNS.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Facebook запустит собственный сервис знакомств
«ВКонтакте» начала тестировать собственный сервис знакомств

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019