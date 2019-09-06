Facebook запустила приложение для знакомств

Американская соцсеть Facebook запустила новый сервис для знакомств и свиданий. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Приложение получило название Facebook Dating и доступно только для совершеннолетних пользователей. После регистрации в сервисе можно выбрать партнера исходя из предпочтений, указанных клиентом в своем профиле. Кроме того, на подборку пар будут влиять лайки, которые пользователь оставляет в соцсети.

Помимо этого, в приложение можно будет переносить посты из Instagram, также принадлежащей корпорации, отмечает телеканал «360».

Уточняется, что интерфейс приложения пока не окончен и будет дорабатываться. Проект временно будет запущен в 19 странах, включая США, Аргентину, Мексику, Таиланд, Бразилию, Сингапур и Вьетнам. России пока в списке нет. В Европе сервис планируется запустить к началу 2020 года, пишет RNS.