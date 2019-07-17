«ВКонтакте» начала тестировать собственный сервис знакомств

Российская соцсеть «ВКонтакте» начала тестирование сервиса знакомств. Об этом сообщает телеканал «360».

По его данным, пользователи социальной сети обнаружили закрытую группу, в которой состоят лишь 40 сотрудников «ВКонтакте» для тестирования нового сервиса знакомств. На обложке группы размещены скриншоты, позволяющие предположить, что сервис даст возможность обмениваться видеосообщениями друг с другом. Кроме того, можно будет листать фотографии на смартфоне движениями пальца влево и вправо.

Других подробностей о новом сервисе не приводится. В пресс-службе «ВКонтакте» пока никак не прокомментировали эту информацию.

18 июня эксперты в области отношений рассказали о том, как достичь успеха в приложениях для знакомств наподобие Tinder.