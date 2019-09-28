Онлайн-гид для туристов появится в Москве в 2020 году

Цифровая платформа, включающая в себя сайт и мобильное приложение для использования различных сервисов туристами, будет запущена с 2020 года в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сервисы будут включать в себя посещение объектов, построение транспортных схем, бронирования и многое другое. Кроме того, в перспективе с помощью платформы можно будет оформить электронную визу для посещения России, пишет ТАСС.

Также она позволит туристам создать собственное уникальное путешествие по столице и сделает его удобным, собрав воедино городские сервисы, услуги и достопримечательности. Сервис будет доступен на шести языках с круглосуточной службой поддержки.

На данный момент доходы бюджета Москвы от туризма превышают 120 млрд рублей в год. Московский градоначальник отметил, что это является хорошим подспорьем для столичной экономики.

Интеллектуальная цифровая туристическая платформа получит название Russpass. Она разрабатывается правительством Москвы и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

24 сентября статс-секретарь — замглавы Министерства культуры России Алла Манилова сообщила, что ведомство поручило урегулировать поток иностранных туристов в государственный музей-заповедник «Царское Село» в Петербурге.