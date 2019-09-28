Прямой эфир

Онлайн-гид для туристов появится в Москве в 2020 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цифровая платформа, включающая в себя сайт и мобильное приложение для использования различных сервисов туристами, будет запущена с 2020 года в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сервисы будут включать в себя посещение объектов, построение транспортных схем, бронирования и многое другое. Кроме того, в перспективе с помощью платформы можно будет оформить электронную визу для посещения России, пишет ТАСС.

Электронный рай: получится ли сделать в России либеральный визовый режим
С 2021 года туристы смогут посещать страну без визитов в посольство или консульство

Также она позволит туристам создать собственное уникальное путешествие по столице и сделает его удобным, собрав воедино городские сервисы, услуги и достопримечательности. Сервис будет доступен на шести языках с круглосуточной службой поддержки.

На данный момент доходы бюджета Москвы от туризма превышают 120 млрд рублей в год. Московский градоначальник отметил, что это является хорошим подспорьем для столичной экономики.

Интеллектуальная цифровая туристическая платформа получит название Russpass. Она разрабатывается правительством Москвы и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

24 сентября статс-секретарь — замглавы Министерства культуры России Алла Манилова сообщила, что ведомство поручило урегулировать поток иностранных туристов в государственный музей-заповедник «Царское Село» в Петербурге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россиянам дали советы по адаптации после отпуска
Названы самые бюджетные направления авиаперелетов в октябре

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019