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В Сети набирает обороты новый флешмоб #FlipTheSwitchChallenge

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Мужчины по всему миру начали переодеваться в женскую одежду. Всему виной новый флешмоб Flip The Switch Challenge, охвативший Сеть. Его суть заключается в том, чтобы, стоя перед зеркалом, поменяться вещами с партнером после короткого выключения света под ритмичный сингл популярного американского рэпера Дрэйка. Ироничные ролики в прямом смысле «по щелчку» набрали популярность и теперь дошли до знаменитостей, среди которых оказалась даже Дженнифер Лопес с мужем.

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